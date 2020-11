Incertidumbre e indignación en la puesta en marcha del punto Autocovid de El Puerto

La incertidumbre, la indignación y el desconcierto han rodeado la puesta en marcha del punto de diagnóstico Autocovid instalado en el centro de salud de la Casa del Mar, cuya inauguración se realizó el pasado viernes con la presencia de la delegada territorial de Consejería de Salud y Familias, Isabel Paredes, acompañada por el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, el primer teniente de alcalde, Curro Martínez, y el concejal de Participación y Comunicación, Javier Bello.

Un número considerable de portuenses que tenían que hacerse las pruebas fueron citados esta mañana en el punto Autocovid para realizarse los test diagnósticos de coronavirus, pero no fue posible, ya que al ser festivo debido al Puente de Todos los Santos y Fieles Difuntos, la carpa situada junto al centro de salud no estaba en funcionamiento. Los afectados aguardaron subidos en sus vehículos, haciendo cola, viviéndose momentos de confusión, y no pudieron hacerse las pruebas.

El alcalde Germán Beardo informó posteriormente en redes sociales, que tras ponerse en contacto con la delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, esta le comunicó que "se ha producido un error técnico por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ha dado citas indebidamente para hoy, que es festivo, produciéndose colas y desconcierto", admite el primer edil. La delegada territorial ha transmitido disculpas a los usuarios través del propio alcalde, a la vez que ha anunciado que mañana martes, día 3 de noviembre, el servicio de diagnóstico "seguirá en funcionamiento con normalidad".

El alcalde ha querido aclarar, ante las quejas de los ciudadanos, que el Ayuntamiento "no gestiona ni las citas, ni las pruebas, ni el centro de salud".

Por su parte, los usuarios han calificado de indignante la situación que han vivido, e indican que se han encontrado el punto Autocovid "cerrado a cal y canto". "No se de quien es el fallo o la gestión pero ha sido un fracaso para las familias que llevamos días en cuarentena en casa". A la vez, han indicado que "han sido bastante personas las que se han quedado en la puerta esperando, sin respuesta con la cita previa para hoy, día 2 de noviembre".