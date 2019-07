El Club de Tenis de Mesa Portuense, un club del siglo XXI

Me acerqué por el salón del IES Mar de Cádiz, una noche de hace ahora diez años, buscando una actividad deportiva diferente para mi hijo que estaba deslumbrado en exceso por las estrella mediáticas del fútbol. Fue una buena decisión. El, mi vástago, nunca se tomó en serio esto de las palas – “un deporte…”, decía, “para raritos” – pero yo terminé enganchado llegando incluso a competir en la legión de los muy discretos algunos años más tarde.

El club cumple ahora 35 años, comenzó en el año 1984. Supe que en temporadas anteriores habíamos tenido un equipo en la máxima categoría del Tenis de Mesa Estatal jugando varios años el club la Copa de Europa y que algunos de los palistas que habían pasado por aquí - Manolo López, el actual presidente por ejemplo- habían brillado en esa categoría.

Cuando yo llegué teníamos un equipo en Primera Nacional y alguno que otro en las categorías inferiores. Conocí a palistas veteranos y excelentes como el incombustible Alberto Drago o el local Juan Carlos Boutellier que tantos éxitos nos ha dado a nivel andaluz. Pero lo que más me impresionaba era la Escuela Deportiva.

Cuando la crisis empezó a golpear al deporte de base local y los pocos cables de patrocinio publicitario se esfumaron, cuando las distintas administraciones municipales comenzaron a pagar poco y mal las subvenciones y una buena parte de los equipos de otras poblaciones gaditanas perdían efectivos o desaparecían, Manuel López, Lolo, el auténtico baluarte de este Club, decidió apostar por la Escuela y la cantera como vía de al futuro y la consolidación en el siglo XXI.

Hoy más de cincuenta niños y niñas, de hombres y mujeres, de todas las edades se forman en la Escuela Deportiva del Club que funciona cada martes y cada jueves en el Gimnasio del IES Mar de Cádiz. Este trabajo arduo es el que no para de dar frutos: Darío, Alba y Pablo, los más pequeños, ya se han proclamados campeones en España y Andalucía; Fran, Nerea, Juan, Alejandro y Alfonso, entre otros ya despuntan en las categorías de infantiles y en la espinosa categoría de juveniles Moises Gallardo. Defiende el pabellón por todo el territorio estatal. A esto hay que sumarle el increíble palmarés de Ceferino Gómez, “Cefe”, que ya tiene en su poder 12 oros y 3 bronces en Campeonatos de España y de Andalucía en tan solo 5 años que lleva compitiendo. Cefe compite ya en los Open Internacionales de Italia, Chequia, España y en el Campeonato de Europa en Suecia ahora en Septiembre,

No es que en la categoría adulta se hayan quedado atrás. Como hoy mismo publica Lolo con orgullo: “El Club Tenis de Mesa Portuense militará esta temporada en Segunda División Nacional. Esta temporada el C.T.M. Portuense tendrá 1 equipo en Segunda Nacional, 3 equipos en Tercera Nacional, 2 equipos en Súper División Honor Andaluza y 3 equipos en Liga Veteranos. A todo esto hay que sumarle varios equipos en Ligas Provinciales”. Moisés Mulero, jugador formado en la cantera de nuestro club milita en la actualidad en el CTM Hispalis de Sevilla disputando encuentros de la máxima categoría - como ya hizo antaño también en la misma categoría con nuestro club- y participando en la Copa de Europa. En otra división inferior del mismo club se encuentra cedido también Ianiv Vodovosoff, también salido de nuestra cantera. Un jugador con una inigualable proyección es Guillermo Prats que en la actualidad apenas puede competir por compromisos profesionales pero que nos asombra cuando puede hacerlo. Jugadores brillantes como Javier del Río, José María Sánchez o Diego Abeijón completan la nómina de los veteranos más sólidos. Además contamos con una buena generación de árbitros nuevos formados al calor de nuestro club, contando con algunos de categoría internacional, entre ellos Rafael Duran y Tony Lupión, ambos jugadores veteranos de nuestro club.

Es el CTM Portuense un club inclusivo donde las personas con diversidad funcional son tratadas con ilusión y donde las niñas y las mujeres encuentran un lugar amable y afable, donde son tratadas con el mayor de los respetos como personas y como deportistas, dando un ejemplo de visualización muy necesario.

Como reza nuestra página de Facebook:

“No tenemos a Messi ni a C. Ronaldo; ni a Nadal ni Gasol, ni a Fernando Alonso ni a Marta Domínguez. Ni Banesto ni Nike nos dan un duro. No tenemos un estadio ni vendemos camisetas ni automóviles.Somos el deporte base, el que juega la gente corriente - como tú y como yo - la gente que trabaja y la gente en paro, el que llena los pabellones y los polideportivos de gente que hace deporte y no de gente que mira el deporte, el que hace que los niños y las niñas se desarrollen plenamente y puedan soñar”.

Sería un orgullo para nuestra ciudad que un Club tan ejemplar, tan brillante y con tanta realidad y proyección no tuviera que limitar su nivel de competición y pensarse mucho los ascensos y los desplazamientos por la penuria económica: reclamamos esfuerzos de patrocinio por parte de los empresarios locales o provinciales y, por otra parte, que las subvenciones de la administración local lleguen a tiempo y con suficiencia.

El CTM Portuense va a seguir adelante a pesar de los pesares. Hay una maravillosa fuerza deportiva alrededor de sus mesas y muchas personas – palistas, árbitros, familias, aficionadas y aficionados, socias y socios...- empeñadas en su futuro, pero hoy quiero destacar la figura y la persona de su presidente Manolo Lopez “Lolo” cuya trayectoria deportiva merece y tendrá una crónica aparte. Manolo dedica al Tenis de Mesa veintiocho horas diarias siendo presidente, monitor de la Escuela y entrenador de los equipos. Los más jóvenes ven en él una figura ejemplar en la que reflejarse y los más adultos encontramos en él a un amigo cuyo teléfono, apoyo y amistad nunca nos falta.