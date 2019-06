CCOO y UGT denuncian que la concesionaria de playas y pinares incumple el convenio

Los sindicatos CCOO y UGT, con representación en el comité de la empresa Innovia Coptalia, adjudicataria del servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de playas y pinares públicos, denuncian que la empresa “incumple el convenio colectivo vigente”. Según los sindicatos “la empresa no está respetando el horario acordado. El comité intentó reunirse con la empresa en una reunión de comisión mixta paritaria el día 19 del pasado mes de marzo, pero la empresa no se personó; el 15 de abril la empresa, por mandato expreso del Área de Medio Ambiente, cómplice de estos incumplimientos, puso en marcha un calendario laboral contrario a lo que establece el convenio, provocando con ello una modificación de las condiciones de trabajo en los trabajadores al no respetar el horario, pues lo que hace es modificar lo que ya está establecido”, señalan.

También denuncian que “la empresa no está entregando la ropa de trabajo en tiempo y forma, y además les dice a los trabajadores que solo les dará ropa cuando esta se encuentre deteriorada, algo totalmente contrario a lo que establece el convenio”, insisten.

Asimismo, denuncian que la empresa no facilita a los representantes de los trabajadores las copias básicas de los contratos. Otras quejas son el que no se aplican correctamente los criterios establecidos en el convenio, para el disfrute de los días festivos trabajados, o que la empresa también incumple con la obligación que tiene de sustituir a los trabajadores que se van de vacaciones o de baja. Los sindicatos denuncian “la actitud de prepotencia que está demostrando esta empresa con el incumplimiento de convenio y acuerdos, que además parecen estar respaldados por el propio Área de Medio Ambiente, obligando a los trabajadores a denunciar ante la inspección de trabajo dichos incumplimientos”.

Innovia Coptalia, por su parte, ha tachado de “irresponsable e interesada” la actitud del comité y apunta al artículo 29 del convenio, donde no se recoge la fecha concreta de inicio y fin de temporada alta, que en todo caso debe ser la que rige el pliego de condiciones del contrato. “La concesionaria se ha sentado a negociar y ha llegado a acuerdos con todos los turnos y cuadrillas, excepto con los operarios dedicados a la limpieza de playas en horario de mañana que quieren trabajar menos horas de las que especifica su contrato”, señalan.

Innovia Coptalia expresa su sorpresa ante las acusaciones en relación a la ropa de trabajo.

Según Innovia “el comité jamás ha planteado este malestar en las diferentes reuniones que ha mantenido con los responsables de la concesionaria” y recuerda al presidente del comité “que es él mismo el que firma cada nueva incorporación, y su secretario tiene copias en papel de cada nuevo contrato”. La concesionaria invita a los sindicatos “a realizar una profunda reflexión” ante lo que considera “unos ataques torticeros con una clara intención de contaminar el buen ambiente de trabajo”. La empresa asegura que el servicio municipal “gestiona los recursos que tiene a su disposición bajo la supervisión de la inspección municipal, que vela porque se cumpla el contrato”.