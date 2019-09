Bello: “David de la Encina no se ha enterado porque lleva de vacaciones desde agosto”

El portavoz del Partido Popular en el Gobierno municipal, Javier Bello, ha afeado las últimas declaraciones del socialista David de la Encina, explicando que “acaba de volver de pegarse unas largas vacaciones después de perder las elecciones y por eso no se ha enterado que no ha habido ningún recorte, sino un acuerdo de no disponibilidad de créditos, provocado por su desastrosa gestión económica, que ha conllevado que el Ministerio de Hacienda de Pedro Sánchez (PSOE) nos quite 300.000 euros a todos los portuenses”.

Bello cree que “entre sus vacaciones y que está más pendiente de vivir un buen retiro de diputado provincial, De la Encina no se ha dado cuenta del ridículo que ha hecho con estas afirmaciones. Ese dinero se consignó para un Plan Estratégico de Turismo que fue incapaz de acabar en cuatro años de alcalde, y que el Gobierno actual del Partido Popular y Ciudadanos va a presentar próximamente. Por tanto, no sólo no se ha quitado dinero sino que se ha sacado el trabajo adelante”.

El concejal popular le recuerda a De la Encina que "su única gestión al frente de Turismo fue crear los puntos selfies. Después de pegarse un verano de lujo, para que el PSOE no se olvide de él -ya que es Ángel González quien le está supliendo a nivel local- emite públicamente unas declaraciones haciendo el ridículo. Por tanto le recomiendo que vaya dejando el acta y se dedique a otros menesteres que su tiempo en El Puerto se ha acabado”.