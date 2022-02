“Beardo no puede mirar hacia otro lado ante la amenaza de otra huelga en la recogida de basura”

En la mañana de este miércoles, 9 de febrero, el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, y la coordinadora de Desarrollo Sostenible de la formación, Pepa Barrera, han mantenido una reunión con el comité de empresa de la concesionaria de limpieza y recogida de basuras, FCC, en la que han podido conocer de primera mano las reivindicaciones que han llevado a la plantilla a tomar la decisión de convocar una huelga indefinida a partir del 24 de febrero, tal y como adelantó ayer este periódico.

Unión Portuense se ha ofrecido al Gobierno municipal "para intermediar y acercar posturas para evitar que la ciudad salga perjudicada. Los trabajadores no piden mejoras salariales, simplemente solicitan el cumplimiento de la ley por parte de la empresa y del Gobierno que, como es su obligación, debe velar por el desarrollo de las clausuras tal y como recoge el contrato en vigor", consideran.

Según han señalado desde el comité "el gobierno de Beardo, en este caso el concejal responsable del área de Medio Ambiente, Millán Alegre, rehúsan sentarse y trabajar por la mediación". Para Botella "aunque es un conflicto entre empresa y trabajadores, los damnificados somos todos los portuenses y hablamos de un servicio municipal que debería estar fiscalizado y bien controlado por el Ayuntamiento. Mirar hacia otro lado no puede ser una opción”.

Por ello, desde el grupo municipal instan al Gobierno a que se reúna "no solo con la empresa, sino también con los representantes de los trabajadores y que, además, cuenten con el resto de grupos políticos para poder encontrar entre todos una solución. El pasado año la huelga se desconvocó 'in extremis' por el acuerdo alcanzado en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA). Ocho meses después, los trabajadores denuncian que ese acuerdo no se está cumpliendo por parte de la empresa".

Unión Portuense señala además que ha podido comprobar durante las visitas a los barrios que la falta de materiales y maquinaria permanece y ha afectado negativamente a la limpieza. "El panorama que se encuentran nuestros vecinos y los visitantes que acuden a la ciudad son papeleras llenas, recogidas tardías o calles sucias, y todo esto ante la pasividad del Ayuntamiento que no vela por los intereses de los trabajadores ni de los ciudadanos", concluyen.