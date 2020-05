El Ayuntamiento recomienda no permanecer durante más de cuatro horas en la playa

La temporada oficial de baños en las playas de El Puerto tendrá una duración de cuatro meses y se adapta a la normativa y recomendaciones con motivo de la crisis del coronavirus. El Ayuntamiento ha publicado ya el Bando Municipal de Playas, que viene marcado por una serie de medidas y recomendaciones para la prevención de la transmisión del Covid 19, por un Plan de Contingencia que se desarrolla en dicho bando.

El Bando de Playas entra en vigor este próximo lunes, 1 de junio, y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Se puede consultar completo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y si bien en su segunda parte no difiere en esencia de otras temporadas, de los tres apartados de los que consta el primero está destinado en su totalidad a desarrollo del Plan de Prevención frente al Covid 19.

De esta forma, el alcalde Germán Beardo, firmante del bando, ha solicitado a todos los usuarios de las playas de El Puerto "su colaboración en el cumplimiento de las normas habituales y extraordinarias que recoge el Bando Municipal de Playas de este verano, que se ha adaptado a las condiciones de vida de la población y de uso del espacio público que han sido alterados sustancialmente ante la pandemia provocada por el Covid 19".

El alcalde recuerda que El Puerto se encuentra actualmente en la fase 2 de la desescalada, y que tras la promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma "nos encontramos en un proceso de reducción de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social". El Bando Municipal incluye normativa del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía.

De esta forma, en su apartado de medidas de prevención frente al Covid, se recoge que en el tránsito y permanencia en las playas, así como la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, "deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del coronavirus, en particular las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas de protección física, higiene de manos y etiqueta respiratoria". Además los grupos "deben ser de un máximo de quince personas, excepto en el caso de personas convivientes". Las actividades deportivas, profesionales o de recreo se permiten "siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, y que se mantenga una distancia mínima de dos metros entre los participantes".

De la misma forma, se establece que "es obligatorio el uso de mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros".

También, se permite el uso de duchas y lavapiés al aire libre, aseos, y servicios adaptados a personas con movilidad reducida, "siguiendo las normas de uso que se encuentren expuestas al público y guardando los turnos y distancias de espera establecidos". "La ocupación máxima de los servicios", advierte el bando, "será de una persona, salvo en aquellos supuestos que puedan precisar asistencia, en cuyo caso podrán contar con su acompañante".

Con respecto a los bañistas, "deberán hacer un uso responsable de la playa y sus instalaciones, desde el punto de vista medioambiental y sanitario, cumplir con las recomendaciones y normas establecidas por las autoridades sanitarias", prosigue el documento.

También, en esta línea, se deberá garantizar un perímetro de seguridad de dos metros con respecto a otros usuarios "para la ubicación de los objetos personales, toallas, tumbonas y elementos similares, salvo en el caso de bañistas convivientes o que no superen el número máximo de máximo de quince personas".

De la misma forma, los accesos directos a las playas y las pasarelas hasta las zonas de estancia "se ordenarán y señalizarán según el sentido de entrada, salida, dirección compartida o prioridad de acceso a personas con movilidad reducida, para facilitar el cumplimiento por los usuarios del requisito de distancia de seguridad interpersonal de, al menos, dos metros. En la medida de lo posible, se deberá respetar la señalización y dirección indicada o en su defecto realizar el recorrido de acceso con mascarilla respiratoria".

Ya en el apartado de recomendaciones, se aconseja "no compartir toallas, juegos u otros objetos con personas con quienes no se conviva, y no pasear por la orilla en condiciones de pleamar".También recoge el Bando de Playas la recomendación de no permanecer más de 4 horas en la playa en horario de mañana o tarde, "para evitar aglomeraciones", y planificar la visita extremando las medidas higiénicas individuales, siguiendo las normas y recomendaciones. Se insta igualmente a quedarse en casa "si tiene síntomas compatibles con el Covid 19".

Otra indicación para los usuarios es poner especial atención a los carteles informativos acerca del coronavirus y hacer uso de los aseos "sólo en caso estrictamente necesario".

También se advierte de la prohibición de ensuciar las playas y se insta a utilizar una bolsa para los residuos sólidos "y cerrarla adecuadamente antes de depositarla en los contenedores, con el fin de evitar que las basuras generen un serio peligro de contagio".

Cada usuario, advierte el bando, se considera responsable de preservar el litoral limpio. En este sentido, se hace un ruego a toda persona que acuda a las playas de El Puerto para que colabore con los servicios municipales de limpieza, depositando los residuos en las papeleras y contenedores. El incumplimiento de este deber cívico de limpieza y por lo tanto ensuciar las playas, "debe ser reprochado por la ciudadanía en tanto que atenta contra el medio ambiente y afecta a todos, y será sancionado por los agentes de la autoridad con multas de hasta 750 euros".

Las medidas de prevención frente al Covid 19 contenidas en el Bando Municipal tendrán la vigencia que determinen las normas de rango superior y se pueden ver modificadas o derogadas en función de la publicación de nuevas normas por las autoridades Sanitarias y de la evolución de la pandemia.

Ya en un segundo apartado, donde también se aplicarán los protocolos de prevención de coronavirus, el Bando Municipal de Playas recoge aspectos como la prohibición del acceso de animales durante la temporada; prohibición del uso de jabón, champú o productos de higiene en las duchas y lavapies; juegos de pelota y otros que supongan una molestia para los usuarios; la venta ambulante no autorizada; la circulación de vehículos; o la navegación de embarcaciones en zonas de baño.

Se regula de igual forma en este apartado el uso de las motos náuticas, las tablas de surf y wind-surf, la práctica de Sky-Surf o Kyte- Surf (sólo se podrá practicar en algunas zonas de Valdelagrana y Playa de Levante, con prohibición absoluta en la de Levante hasta el 31 de julio por nidificación de aves), la práctica del buceo en determinadas áreas, regulación de la pesca y el marisqueo, y prohibición de las acampadas, fuegos y emisiones acústicas demasiado elevadas.

El bando insiste en que los usuarios deberán obedecer y respetar las indicaciones de los servicios de salvamento y socorrismo.