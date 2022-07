El Ayuntamiento arranca los naranjos que plantaron Ecologistas en Acción y estudiantes junto al IES Juan Lara

Ecologistas en Acción ha lamentado la actitud de los responsables del Área de Medio Ambiente, que han ordenado arrancar ha lamentado la actitud de los responsables del Área de, que han ordenado arrancar la decena de naranjos que plantaron el pasado mes de marzo miembros de Ecologistas en Acción y alumnos del instituto Juan Lara. "El Ayuntamiento no sólo no repone los árboles que faltan en nuestras calles y plazas, sino que sigue cortando árboles en toda la ciudad, y cuando alguien los planta, los arranca", se quejan.

La plantación de naranjos se realizó en la avenida del Cisne con motivo del Día Mundial del Árbol, donde participaron un grupo de estudiantes del IES Juan Lara. Esta avenida tiene la práctica totalidad de los alcorques vacíos, "sin que el Ayuntamiento se haya preocupado lo más mínimo en reponer los árboles perdidos por la propia desidia municipal", insisten.



"Cuál no ha sido nuestra sorpresa al comprobar que los naranjos habían desaparecido. Cuando nos dirigimos al Área de Medio Ambiente para saber qué había pasado con los naranjos plantados, nos informaron que se los habían llevado de allí porque no era un lugar idóneo al existir una conducción bajo la acera y los alcorques, una justificación extraña si se tiene en cuenta que fue la propia Área de Medio Ambiente la que diseñó la ubicación de los alcorques y plantó los árboles que han ido desapareciendo", explican.



Pero lo más indignante para los ecologistas es que "hemos averiguado que la conducción no es de electricidad o gas, que podrían verse afectadas por las raíces de los árboles, sino que es por una alcantarilla. Hay que tener en cuenta que los naranjos no tienen raíces invasivas ni pueden provocar daños a una conducción de aguas residuales. Con esta argumentación habría que arrancar todos los árboles de todas las calles y avenidas de la ciudad", insisten.



Ecologistas en Acción solicitó al Área de Medio Ambiente que les devolviera los árboles para ser plantados de nuevo. Finalmente tuvieron que ir a por ellos a una nave en el polígono industrial Las Salinas, y todavía quedan naranjos por devolver.



"Parece que la política arboricida del Ayuntamiento no cesa, entendiendo el arbolado urbano como un mero elemento decorativo sin valorar los múltiples beneficios que nos aportan. Cientos de árboles han desaparecido de nuestras calles, avenidas y plazas en las últimas décadas ante la complicidad de los responsables del Área de Medio Ambiente. Se siguen autorizando talas sin justificación alguna sirviéndose de cualquier excusa para su eliminación (Plaza de la Tradición o Vistahermosa), o podas en pleno verano cuando muchas aves están todavía en época reproductiva y dan sombra a las calles reduciendo la insolación (calles Aurora o Antonia La Coquinera)", recuerdan.



Además, añaden que "mientras la mayoría de las ciudades apuestan por incrementar el arbolado urbano, especialmente para mitigar los efectos del calentamiento en las calles, mejorando la calidad de vida de sus vecinos, en El Puerto se siguen eliminando por falta de sensibilidad de nuestros gobernantes y gestores municipales. Es lamentable que los responsables municipales no sólo no cuidan el arbolado urbano ni lo repongan, y cuando se plantan por una iniciativa ciudadana, en vez de agradecerlo, los arrancan".



Desde Ecologistas en Acción exigen una adecuada planificación forestal en la ciudad, diseñando los espacios públicos con árboles que al cabo de unos años no haya que cortar, reponiendo todos los alcorques vacíos e incrementando el arbolado urbano y su biodiversidad, así como un mayor control en las talas y podas, tanto en ámbitos públicos como privados.