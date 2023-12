Ángel Mª González, nuevo secretario local del PSOE de El Puerto: “Queremos ser una herramienta útil, un altavoz de los portuenses”

Acaba de ser elegido nuevo secretario general del PSOE de El Puerto, tras la dimisión, a finales del pasado mes de junio, de su antecesor David de la Encina.A sus 34 años de edad, lleva más de nueve años como concejal. Actualmente es portavoz del grupo municipal socialista en El Puerto y diputado provincial.

-Es usted el nuevo secretario general del PSOE de El Puerto. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

- Con ilusión, aunque son momentos complicados y difíciles tanto en la política local como en la política nacional, pero con muchas ganas sobre todo por ver el recorrido que podemos tener y lo que podemos aportar a nivel municipal.

-Llega en un momento complicado para los socialistas en la ciudad, con un Partido Popular muy fuerte que goza de mayoría absoluta.

-Es cierto que a nivel de grupo municipal y de Corporación cada vez tenemos menos participación, a raíz de la mayoría absoluta del PP, pero desde la agrupación local con el nuevo equipo que tenemos pensamos que podemos aportar muchísimo a la ciudad, hacer política desde la agrupación socialista, y estamos animados y con ganas. El Puerto tiene muchísimas carencias y creemos que podemos ponerlas en evidencia con un partido socialista fuerte y aportar soluciones.

-¿Cómo definiría la etapa que se acaba de cerrar, liderada por David de la Encina?

-Creo que la etapa de David ha sido de las mejores que ha tenido el PSOE en El Puerto, pero como toda etapa tuvo su inicio y su fin. Aprendiendo de la parte que he podido compartir con él, tomamos lo que creemos que hemos hecho de manera correcta para poder seguir creciendo en esa línea y aprendiendo también de los errores.

-¿Hace usted entonces autocrítica de la etapa en la que al PSOE le tocó gestionar?

- Por supuesto, fue un momento complicado en el que entramos como un tripartito, pero luego nos quedamos en bipartito con izquierda Unida en el equipo de gobierno. Claro que hay que hacer autocrítica, la política son prioridades y esas prioridades a veces hay que ponerlas en valor para ver qué lineas hay que seguir, hay que ser autocrítico, hemos cometido algunos errores en nuestra etapa de gobierno, y también como agrupación local del PSOE, y es una de las cuestiones que queremos corregir. Vamos a abrir la Casa del Pueblo, que los militantes también se sientan partícipes de las políticas del PSOE en El Puerto, y no solo el grupo municipal.

-¿Cree que parte de los errores de aquel mandato vinieron dados por la dificultad de ponerse de acuerdo con sus socios?

- En primera instancia con Levantemos sí, por supuesto, hubo bastantes dificultades, teníamos prioridades distintas e incluso cuestiones técnicas en las que nosotros considerábamos que no debíamos entrar y ellos entraban. Ese fue uno de los motivos por los que Levantemos abandonó el gobierno.

-A qué achaca el triunfo tan sonado del PP en las últimas elecciones municipales?

- Creo que ha habido muchos factores, no hay uno solo. En la calle se piensa que Beardo ha ganado gracias a David Calleja y es algo que creo que ha sumado, pero no ha sido realmente el detonante de esa mayoría. A nivel nacional en las municipales hubo claramente una corriente hacia la derecha, no solo a favor del PP sino también de Vox, hay 17 concejales de derechas en el salón de plenos. Además hay que sumar la estrategia de Beardo basada en la mentira, que le ha dado frutos y ha calado en la ciudadanía, con una campaña basada en el desprestigio del PSOE local. Si sumamos además las diversas broncas que hemos tenido, es algo que no le ha gustado a la ciudadanía, todo esto nos ha pasado factura.

-Cómo ve al resto de los partidos de la oposición?

-Claramente el PSOE está liderando la oposición y los temas clave para la ciudadanía. Somos el principal partido de la oposición pero tenemos que hacer más trabajo conjunto, tratar de llegar a un mayor consenso por el bien de la ciudad. Con la oposición no vamos a tener problema, incluyendo a Vox, pero con el equipo de gobierno la participación está siendo nula y no nos están permitiendo desarrollar nuestras funciones de manera correcta. En el pleno hay muchas cuestiones que no son ideológicas, sino de gestión, que no se están realizando bien.

-¿Qué retos tiene por delante el PSOE?

-Con el nuevo equipo que hemos configurado queremos hacer crecer al PSOE, volver a abrir la Casa del Pueblo y que los ciudadanos vean en la agrupación local una herramienta útil, un altavoz de los portuenses.

-¿Qué destacaría de su nuevo equipo?

-Es un equipo que conjuga planteamientos diferentes y también veteranía y juventud. Ha salido una combinación perfecta, personas con experiencia y otras con muchas ganas. Yo fui el único candidato que dio el paso aunque en el PSOE hay planteamientos distintos y ha habido debate y discrepancias sobre el modelo para esta nueva etapa. Finalmente hemos conseguido llegar a un acuerdo y agradezco a los compañeros su altura de miras.

-Tiene usted ahora que liderar un proyecto alternativo al de Germán Beardo y ya se sabe que la política son ciclos. ¿Son suficientes tres años y medio o queda gobierno del Partido Popular para largo?

- La política ahora es muy cambiante, no se puede saber qué va a pasar en el futuro, pero creo que es un tiempo más que suficiente para ser alternativa de gobierno y que pueda haber una mayoría distinta en el salón de plenos. Ahora mismo nuestro objetivo es aportar, ser útiles, y creo que los resultados vendrán solos.