Adrián Ferreras expone su obra en El Puerto reivindicando al autor y su sello

Desde el pasado viernes se puede visitar la nueva exposición del pintor portuense Adrián Ferreras en el centro cultural Alfonso X El Sabio, en la calle Larga, 89.

La muestra, titulada 'La búsqueda del autor', es una reivindicación del artista sobre su manera de ver el mundo y el arte, sin dejarse influir por la opinión de los demás ni por las modas y usos que imponen las redes sociales o la presión social.

Hasta el 19 de agosto, de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas, así como los sábados de 11:00 a 13:30 horas se puede visitar esta muestra formada por 48 obras, la mayoría de ellas acuarelas, una técnica hasta ahora minoritaria en la obra del autor.

Con esta exposición el autor ha querido dar "un puñetazo en la mesa", porque como dice "todo el mundo te dice que tienes que cambiar, hacer otras cosas. Está bien innovar pero creo que hay una influencia demasiado invasiva a través de las redes sociales. Incluso dentro del gremio hay un circuito en el que ciertos autores tienen éxito y todos los demás hacen lo mismo, si le quitas la firma a la obra no se sabe de quién es. Yo hago los cambios que me llenan, pero no por imposición o por presión, no quiero dejarme llevar por la sociedad o las modas", señala.

La exposición también ofrece novedades como los cuadros que recrean escenas de Bolonia, más minimalistas, con golpes de espátula en varios de ellos y con muchas más acuarelas que en otras muestras del autor.

Como dice Adrián "en el arte es complicado no dejarse arrastrar por lo que te exige el gremio, el público y ahora las redes sociales, tienes que tener unos amarres. En el caso de Ferreras estos amarres tienen su base en El Puerto, su ciudad, con obras que recrean escenas tradicionales pero también con novedades con temas contemporáneos, como las vistas de Puerto Sherry o las ruinas de La Muralla. "Son cosas que me apetece hacer ahora, el autor tiene que buscar su propia inquietud", insiste.

Desde luego Adrián Ferreras está en racha y a los éxitos del cartel de la última Feria de Primavera y la festividad del Carmen hay que añadir ahora esta muestra, que en sus primeros días está teniendo una gran acogida. "Me he esforzado mucho en esta exposición, quería mostrar esta parte nueva. Hubo mucha gente en la inauguración y en los primeros días, con muchos visitantes de fuera también", explica.

Con nuevos proyectos en cartera, el autor recuerda que el cartel de Feria tuvo muy buena acogida, algo importante ya que "es algo que pesa mucho en El Puerto. Hice lo que sentía, fue una obra muy personal", y añade que en cuanto a la festividad de El Carmen "no era el clásico cartel con la imagen de la Virgen, pero hay que ser valiente con tus propuestas", destaca.

La exposición se incluye en el ciclo organizado para este verano en el centro cultural Alfonso X, que ya permitió contemplar la obra de Javier Monge y que ofrecerá del 26 de agosto al 9 de septiembre 'Amor Jondo', una colección de Cayetano Figueras Muñoz, Tani, comisariada por Celia Moro, tras la que llegará, del 16 al 30 de septiembre, el ingenio de Ramón Epifanio.