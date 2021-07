Adelante El Puerto: "El plan Beardo: ciudad sin ley y con enchufismo"

El grupo municipal Adelante El Puerto ha dado a conocer un decreto municipal firmado por la edil de Urbanismo que ordena el cierre de un nuevo establecimiento de ocio ubicado junto al Club Náutico, el Chang Bay, por carecer de la preceptiva licencia municipal.

Según la formación municipal "mientras cualquier ciudadano o empresario necesita esperar meses, incluso años para una mera reforma de su casa o para abrir un negocio, si eres cercano al señor alcalde estás de suerte".

Desde Adelante El Puerto lamentan que el alcalde "continúe permitiendo graves irregularidades e ilegalidades en nuestra ciudad. Tras destapar que el negocio Phi-Phi carecía de licencia, hemos descubierto que la última apertura del local de fiesta Chang-Bay tampoco tiene licencia y ha recibido un decreto de cierre que nadie parece aplicar", señalan.

“Desde que gobierna Germán Beardo, dependiendo de quién eres y qué conexiones tienes parece ser que la ley se te aplica o no”, dice Alejandro Gutiérrez, portavoz de Adelante El Puerto.

La formación de izquierdas denuncia así lo que considera "un retroceso a la época más oscura de la administración de nuestra ciudad. Este equipo de Gobierno está convirtiendo El Puerto en un auténtico chiringuito donde los que tienen cercanía al alcalde y a sus siervos pueden hacer y deshacer a su antojo sin importar las normas que debemos seguir el resto de ciudadanos, autónomos y empresarios. Con la ayuda de Teófila Martínez, cada vez son más los terrenos de autoridad portuaria que se han convertido en auténticos espacios donde la ley y el Covid ya no importan. Tampoco importamos el resto de ciudadanos y nuestro descanso, siendo numerosos los vecinos que no pueden dormir ni descansar por las noches, ya que el ruido no tiene control alguno".

Gutiérrez considera que “esta ciudad hay que pensarla para que todos podamos vivir tranquilamente y disfrutar de ella, no construirla pensando en el beneficio de unos pocos y en los amigos de turno. No puede ser que según quien seas se haga la vista gorda, es una auténtica vergüenza lo que estamos viviendo”, concluye el portavoz.

Cabe recordar que con el actual conflicto de la Policía Local en marcha, este tipo de actuaciones para hacer cumplir la legalidad urbanística se están viendo resentidas durante este verano aún de pandemia.

Fuentes del sindicato UPLBA han denunciado que desde esta semana, por orden del segundo jefe, la sala de atestados de la Jefatura se encuentra cerrada con llave y se impide el acceso a los agentes que acuden sin el uniforme reglamentario, por lo que cuando acuden a su puesto de trabajo permanecen en el patio y no tienen acceso a este tipo de decretos que llegan del Ayuntamiento.

Desde el sindicato achacan a una "mano negra" este "interés" porque se prolongue la situación de irregularidad que favorece el descontrol a la hora de aplicar la ley.