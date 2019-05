–Usted fue concejal en el grupo municipal Levantemos. ¿Cómo lleva tener que enfrentarse políticamente a los que fueron sus compañeros?

–Realmente ni siquiera lo he planteado como enfrentamiento. Yo valoro tanto a ellos como al resto de formaciones como posibles futuros compañeros de la Corporación. Si fui capaz de entenderme con la Corporación no voy a tener problemas para entenderme con mis ex compañeros.

–En Levantemos no salieron las cosas como usted esperaba, ¿no?

–Todo el mundo no hace siempre las cosas bien. Lo que me produjo rechazo fue perder totalmente la filosofía democrática del proyecto. Hay que mirar por los intereses de toda la ciudad, no solo de unos pocos, aunque sea con buenas intenciones. Yo creo que faltó empatía.

–Usted se considera una persona de izquierda. Sin embargo, Unión Portuense recoge diferentes sensibilidades. ¿Está cómodo con el proyecto?

–Estoy muy cómodo. La filosofía de este proyecto es que con las necesidades acuciantes que tiene El Puerto los debates superfluos sobre ideología no son lo prioritario. Lo prioritario es conseguir la renovación que el Ayuntamiento necesita. Cuando alguien habla de accesibilidad, instalaciones deportivas o parques caninos, eso no es de izquierda ni de derecha. Es simplemente sentido común.

–¿Cuál es la ideología de Unión Portuense? ¿Por qué se fundó el proyecto?

–La ideología de Unión Portuense es defender los intereses de El Puerto de Santa María y de sus ciudadanos. Lo fundó mi amigo Caballero, que está con nosotros. Yo tenía pensamiento de crear algo igual en cuanto a filosofía, y fue como: “Mira, vamos juntos, ya está”. UniónPortuense surge para luchar contra la polarización de la sociedad, que está creando enfrentamientos entre las propias familias, como si esto fuese un Madrid-Barcelona. Ytambién para luchar contra la partidocracia: ese interés electoralista y partidista que tienen los partidos políticos continuamente. Ya no es sólo la falta de soberanía porque se reciban órdenes de Sevilla, Madrid o Europa, es el propio interés por defender al partido antes que los intereses de la ciudad.

–Hay quien critica a Unión Portuense por considerarlo excesivamente personalista. ¿Qué le parece esta opinión?

–Totalmente infundada, porque precisamente es todo lo contrario. Si fuese personalista, sería un proyecto a imagen mía y es un proyecto plural, diverso, con perfiles muy variados en los cuales podemos discutir tranquilamente, como cada uno puede discutir en su familia o en su empresa, pero tenemos objetivos comunes, que es beneficiar a la sociedad portuense. Nosotros nos hemos arriesgado saliendo de nuestra zona de confort por adquirir una mayor pluralidad.

–¿Cómo se podría definir a Unión Portuense?

–Proyecto municipalista e independiente. Las ganas de trabajar por El Puerto es lo único de lo que dependemos. Jóvenes pero con experiencia, plural. Y algo que es importante: la autofinanciación. Estamos a favor de un mínimo vital básico para la funcionalidad de los partidos políticos, pero no el derroche del que alardean constantemente. Somos la única opción de renovación. Este Ayuntamiento necesita cambiar o renovar sus cimientos. Somos además un proyecto realista, que no vendemos el típico mensaje utópico. Las tres medidas importantes para nosotros son la organización del personal del Ayuntamiento; tomar decisiones en Urbanismo con valentía, sabiendo que no van a gustar a mucha gente; la revisión del Plan de Ajuste; y la implantación de la administración electrónica. Si la nueva Corporación no desarrolla estas medidas todos los programas caerán en saco roto.

"No necesitamos ‘estrellitas’, sino gente capaz de trabajar, remangarse y llevarse problemas a casa”

–¿Ven necesaria la reorganización del Ayuntamiento?

–Se necesita una renovación de los cimientos y somos los más capacitados para hacerla, por la libertad y la valentía de los perfiles que componen Unión Portuense.

–¿Que implicaría para El Puerto volver a tener un gobierno de derechas?

–Yo soy mucho de la implicación de las personas. Lo que me da miedo de las listas que he visto es la inexperiencia en los, digamos, partidos de derecha y la de estrellitas que hay supuestamente en otros. El Puerto no necesita estrellitas, necesita gente preparada para trabajar mucho, remangarse y llevarse muchos problemas a casa.

–¿Qué opina de los perfiles de las candidaturas electorales?

–A lo mejor los únicos perfiles fuertes, capaces, son los que menos confianza inspiran, como pueden ser el alcalde o el candidato del PP. Son gente que puede estar más capacitada pero inspiran menos confianza por su trayectoria. Se ve claramente quieres son aquellos que han venido a vivir de la política y quiénes vienen a hacer política. Por eso para nosotros es tan importante presentarnos como agrupación de electores.

–¿Cómo es la candidatura de Unión Portuense?

–Los primeros candidatos tienen unos perfiles técnicos y políticos muy firmes y se acercaron precisamente por la independencia del proyecto. Es una lista capacitada, con ilusión y coraje por trabajar por las necesidades de la ciudad. Todos se han ofrecido de manera voluntaria a ayudar por el proyecto y nunca me han solicitado ningún puesto, prebenda ni condiciones. Eso es de lo que más orgulloso me siento: la honradez y la honestidad en el compromiso.

–Su gestión como concejal de Economía y Hacienda dejó una huella positiva. ¿Es importante tener experiencia de gestión?

–Yo creo que la huella fue más en lo social que en lo técnico. Hice muchos amigos, mi trato con el personal siempre fue impecable. Esa característica es más importante que mi buena fama técnica, digamos. El problema que tenemos hoy en día es que el alcalde es muy capacitado pero no tiene habilidades sociales. Todo al final es tener altura de miras. Como trabajador social, tanto la empatía, el empoderamiento y saber dar a cada uno su sitio, son muy importantes. En cuanto a la experiencia de gestión es un plus en el Ayuntamiento, aunque el que está capacitado en tres meses le puede pillar la honda.

–¿Con quién estarían ustedes dispuestos a pactar?

–Con todos. Nosotros hacemos pacto por El Puerto, con un mínimo vital de respeto a los derechos humanos. Remaremos en la misma dirección que todo aquel que vaya a defender los intereses de los portuenses y los derechos humanos, haciendo política para todos, aunque la prioridad siempre tienen que ser las personas más vulnerables.