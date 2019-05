El color rosa tan característico del edificio de la Diputación Provincial de Cádiz parece que se tornará a rojo cuando se celebren estas elecciones municipales. Y es que el PSOE, que en 2015 recuperó la Presidencia de esta institución tras purgar cuatro años en la oposición, se presenta ahora con un favoritismo claro para mantener el gobierno provincial.

De momento lo que parece evidente es que el Partido Socialista será la fuerza con mayor representación en la nueva Corporación provincial que emane de las urnas, entre otras cosas porque de sus 15 diputados provinciales actuales sólo hay serio peligro de pérdida de uno de ellos: en el partido judicial de San Roque y debido al batacazo que muchos auguran que sufrirá el PSOE en La Línea. En contraposición los socialistas confían en ganar dos diputados más: uno en el partido judicial de Jerez y otro en el de Algeciras. Ambas opciones son factibles pero complejas y, si lograra ambas, este partido recuperaría en la Diputación una mayoría absoluta que perdió después de las elecciones municipales de 1995.

La principal alternativa al PSOE parece claro que seguirá siendo un PP en horas bajas que, sin embargo, aún sueña con una carambola que le permita recuperar la Presidencia de la Diputación gaditana. Ello pasaría por mantener sus 12 diputados actuales y superar el listón que da la mayoría absoluta (16 diputados) gracias a la suma con Ciudadanos y el partido La Línea 100x100. La empresa, en cualquier caso, parece muy difícil.

Y es que de esa triple pata que permitiría pensar en un cambio, la única que parece estar afianzada es la del partido independiente del actual alcalde de La Línea, que se da por hecho que logrará un diputado provincial. De las otras dos patas, el PP sueña con llegar a los 13 representantes en la Corporación provincial si recupera uno en el partido judicial de El Puerto, pero también corre el riesgo de perder uno en el de Algeciras e incluso otro en el de Jerez. Es más, si lo que viene es una hecatombe para el PP –algo que está por ver– este partido podría bajar hasta de los diez diputados, aunque no parece viable.

Caso aparte merece Ciudadanos, que es el gran dilema de este escrutinio en la Diputación gaditana. Y es que la línea que separa a la formación naranja del triunfo o del fracaso es muy fina. Y es que este partido parece estar cerca del escaño en varios partidos judiciales (sobre todo en Jerez, Algeciras y El Puerto, quizás por este orden) pero es que incluso sueña con hacer lo propio en San Fernando, Chiclana y Sanlúcar si logra superar con cierta holgura al PP en estas ciudades.

Pero esta es la lectura más optimista en las filas de Ciudadanos. La más negativa dice que este partido puede quedarse incluso fuera de la Diputación si sus candidatos a alcaldes –la mayoría de ellos unos desconocidos– no mantienen la magnífica trayectoria lograda por el partido naranja en las pasadas elecciones andaluzas y generales.

En cuanto al resto de partidos, se cuenta con que IU mantendrá su diputado por el partido judicial de Chiclana y vuelve a soñar con tener otro por la Sierra; Adelante Cádiz y Ganemos Jerez parece que revalidarán fácilmente los escaños de José María González ‘Kichi’ y Kika González, respectivamente; y las opciones de que Vox u otro partido independiente logren meter cabeza en la Corporación provincial se antojan prácticamente nulas.

Lo que sigue es una quiniela bastante arriesgada de lo que puede pasar en cada uno de los nueve partidos judiciales de la provincia, que son los órganos que reparten los 31 escaños de diputados provinciales en Cádiz.

Arcos

Todo apunta a que el reparto de las tres actas de diputados provinciales correspondientes al partido judicial de la Sierra se mantendrá inalterable después de las elecciones municipales del día 26. Eso sería lo lógico. El PSOE apunta claramente a partido vencedor en la suma de los 19 municipios serranos y lo más normal es que mantenga sus dos diputados actuales. Y el tercero en liza debería ser para el PP. No obstante, IU volverá a apostar fuerte por intentar recuperar el diputado serrano que logró en 2011. Precisamente, el hecho de unirse a Podemos en toda la Sierra para confluir bajo el paraguas de Adelante tiene como principal finalidad acercarse a ese deseado escaño. Ese reto parece a priori bastante complicado y en el caso de que lo consiguiera estaría por ver si lo perdería el PSOE o el PP. Si nos guiáramos por el escrutinio de 2015, el damnificado sería el Partido Socialista, pero todo cambiaría si hubiera un desplome generalizado del voto del Partido Popular en la comarca. En cualquier caso, y como sucede en todas las elecciones municipales, lo que suceda en Arcos terminará influyendo, y mucho, en el escrutinio de este partido judicial.

Cádiz

Si el PSOE terminó salvando por los pelos en 2015 el acta de diputado por el partido judicial de Cádiz que ha ostentado en este mandato corporativo Fran González, el sentido común dice que en esta ocasión volverá a hacerlo. De ser así, todo apunta a que el reparto será el mismo que hace cuatro años, con un diputado para el PP, otro para la confluencia Adelante y otro para el PSOE. Las posibilidades de que Ciudadanos logre meter cabeza en la Diputación a través de este partido judicial se antojan muy remotas, ya que para ello sería obligatorio en primer lugar que la candidatura que lidera Domingo Villero termine al final del escrutinio entre las tres más votadas en la ciudad, lo que en principio parece bastante complicado.

San Roque

El partido judicial de San Roque se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del PSOE de Cádiz a la hora de hacer sus cálculos sobre la futura composición de la Corporación Provincial. Y es que en todos los foros políticos, sean del color que sean, se vaticina un batacazo electoral del Partido Socialista en la localidad de La Línea donde, en contraposición, la candidatura que apunta claramente a favorita es la del partido independiente La Línea 100x100 que lidera el actual alcalde, Juan Franco. Si ambos pronósticos de cumplen lo lógico sería que los tres diputados que están en liza por este partido judicial se los terminaran repartiendo como buenos hermanos el PSOE, el PP y La Línea 100x100. Pese a todo los socialistas pelearán hasta última hora para no perder ese segundo diputado y para ello confían en la fortaleza que, según este partido, mantiene Juan Carlos Ruiz Boix en San Roque. Por su parte, los populares no ven en riesgo su diputado por este partido judicial, aunque todo pasa inexcusablemente por tener un resultado aceptable en La Línea.

Chiclana

No se esperan variaciones en este partido judicial, que de nuevo elegirá cuatro diputados tras arrebatarle uno al de Sanlúcar hace ahora cuatro años por los caprichos del padrón de población. Sólo un inesperado resbalón del PSOE en Chiclana pondría en peligro el segundo diputado para esta formación, que apunta a clara ganadora en este partido judicial. Se supone que de las cuatro actas de diputados que están en juego, de nuevo dos irán para el PSOE, uno para el PP (si sigue fuerte en Vejer y no se derrumba en Chiclana) y otro para IU, que debe mantener su fortaleza en Conil. La opción de que Ciudadanos logre meter cabeza por esta circunscripción se presume bastante irreal, aunque todo puede cambiar si la formación naranja repite sus resultados de las elecciones andaluzas del pasado diciembre o de las generales del 28 de abril.

El Puerto

El escrutinio en el partido judicial de El Puerto suele deparar más de una sorpresa en todas las elecciones municipales. En esta ocasión lo que parece claro es que como mínimo habrá un cambio en el reparto de estos cuatro escaños en la Diputación. Y es que nadie da opciones a los andalucistas ahora refundados en el partido Andalucía por Sí (AxSí) de conservar el acta que logró el PA gracias sobre todo a su resultado satisfactorio en Puerto Real. Aquella victoria exigua de Maribel Peinado no le permitió mantener hace cuatro años la Alcaldía puertorrealeña, aunque sí le abrió las puertas a su partido y a ella misma de tener representación en la Diputación y, además, de formar parte del gobierno que ha liderado la socialista Irene García. Y la pregunta que surge es, claro, qué partido se apropiará de ese acta que, siempre a priori, perderán los andalucistas. Y aquí se abre el dilema. En principio el beneficiado podría ser el PP, aunque ello pasa por que mantenga sus resultados de 2015 en El Puerto y crezca algo en Rota. Pero el PSOE también se ve con posibilidades de pelear por ese diputado si sus tres alcaldables en este partido judicial (David de la Encina, Javier Ruiz y Elena Amaya) dan un salto de cierta relevancia con respecto a unos resultados, los de hace cuatro años, que ya fueron muy buenos para este partido. Y, por último, y aunque parece improbable, tampoco se puede descartar la opción de que Ciudadanos consiga meter cabeza en la Diputación a través de este partido judicial si su candidato en El Puerto, Curro Martínez, se acerca o da un sorpasso al PP en esta localidad.

San Fernando

La primera lectura en este partido judicial invita a pensar que nada cambiaría en el reparto de los tres diputados en juego y que, por tanto, dos de ellos seguirían siendo para el PSOE, que suele tener una gran fortaleza en los pueblos de la Janda interior, y uno para el PP. Sin embargo, habría que tener en cuenta una variante que parece complicada pero no imposible, como es que Ciudadanos le termine arrebatando el acta al PP. Así en frío parece algo bastante complejo, aunque los magníficos resultados obtenidos por la formación naranja en San Fernando tanto en las generales como en las andaluzas obligan a, como mínimo, no enterrar esta opción. Y es que el caso de Ciudadanos en San Fernando podría equipararse con los de Chiclana, Algeciras o Jerez, localidades donde ha ganado muchísimos votos en los dos últimos comicios pero que no se sabe si logrará mantenerlos dentro de una semana.

Sanlúcar

El de Sanlúcar es otro partido judicial en el que tampoco se avecinan cambios en el escrutinio con respecto al que hubo hace cuatro años. Ciudadanos e Izquierda Unida, quizás por este orden, intentarán una vez más meter cabeza, pero las dos actas de diputado provincial parecen decantadas a priori para el PSOE y el PP, con una para cada uno. Sólo si experimentaran un incremento sustancial en la localidad sanluqueña, Cs e IU podrían aspirar a agarrar algún escaño, aunque ese cometido se antoja muy complicado al haber tan pocas plazas en juego.

Algeciras

Para que el PP aspire a impulsar un cambio político en la Diputación tras el 26-M es imprescindible que este partido mantenga el tipo en Algeciras para conservar los tres diputados provinciales que tiene actualmente en este partido judicial, que pone cuatro escaños en juego. El regidor algecireño, José Ignacio Landaluce, se convierte así en la gran esperanza de los populares para empezar a soñar con destronar a Irene García. Pero enfrente estará un PSOE que ve opciones de recortar en este partido judicial y cerrar un empate a dos con el PP, algo que los socialistas rozaron pero no alcanzaron cuatro años atrás. En esta fiesta puede haber un invitado de última hora, ya que Ciudadanos, que viene sacando buenos resultados en Algeciras, pudiera tener alguna opción de agarrar un escaño. De ser así resultaría muy complicado vaticinar si el perjudicado sería el PP o el PSOE.

Jerez

El partido judicial de Jerez es el que más escaños reparte para la configuración de la nueva Corporación provincial y suele ser también uno de los más enrevesados para acertar el resultado final. En principio todo apunta a que estarían en juego dos de los cinco escaños a repartir porque el PP, el PSOE y Ganemos Jerez (GJ) parecen tener asegurado uno por cabeza. A partir de ahí puede pasar de todo. Se supone que el partido que gane en Jerez –populares o socialistas– tendría asegurado ya un segundo diputado provincial. Y el último escaño podría ser por ejemplo para Ciudadanos, que tiene en Jerez su epicentro provincial y que parece tener en esta localidad el camino más directo para conseguir el primer diputado provincial de su historia. Si la formación naranja terminara fracasando en este intento, la opción de un empate a dos entre PP y PSOE sería bastante factible.