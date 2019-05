Irene García habla rápido. “Si voy muy ligero me lo dices”, comenta durante la charla. La que ha sido presidenta de la Diputación de Cádiz en los últimos cuatro años ‘vende’ los logros del Gobierno provincial uno por uno. “Con humildad, creo que ha sido un mandato muy positivo para la provincia”, afirma.

Ni siquiera cree que la ruptura del pacto con el Partido Andalucista, cuando Maribel Peinado se tuvo que ir tras una condena en primera instancia que la inhabilitaba, les debilitara. “Hemos tenido estabilidad más allá del pacto de gobierno. La inmensa mayoría de iniciativas ha tenido un apoyo mayoritario por parte del resto de grupos, nunca hemos tenido que retirar cuestiones por falta de acuerdos, ni ningún plan que se ponía en marcha”, asegura la también secretaria provincial del PSOE.

Por resumir, García apunta que la gestión del gobierno provincial ha cumplido en dos patas principales: “se ha recuperado el liderazgo político de la Diputación” –“hemos puesto mucho empeño de convertir la institución provincial en una entidad, no solo cercana, sino que además fuéramos capaces de liderar los consensos posibles”, señala– y “hemos sido una herramienta útil para los pueblos”. “Con la misma humildad, se ha movilizado el mayor nivel de recursos públicos que ha conocido esta provincia”, incide, recordando los planes de empleo, entre otras iniciativas. “Nadie va a poner en duda que la Diputación tiene que seguir manteniendo esos planes de empleo, nadie se va a atrever a eliminarlos”, señala la socialista de Sanlúcar.

Pero García también habla de “problemas antiquísimos” para los que se ve solución, como el edificio Valcárcel en Cádiz, o que “hemos tirado por los suelos el falso mito de que nos sabemos gestionar lo económico”. “Cerramos con los mejores datos que se hayan conocido y el Servicio de Recaudación, “que estaba en clara decadencia”, “ha movilizado 1.400 millones en anticipos, cerrando las liquidaciones de lo ayuntamientos en positivo, cuando antes eran negativas”. Y todo con la “dificultad” –un asunto que viene criticando la administración del PSOE durante todo el mandato– de las condiciones de la ley de Estabilidad y racionalización de las administraciones locales que puso en macha el Gobierno del Partido Popular.

La visión de la presidenta de la Diputación también valora los apoyos a los asuntos que han presentado en cada pleno – “la abstenciones muchos veces se trasladan cuando uno no tiene nada que decir y superamos con creces a los votos negativos”, justifica– , asevera que los alcaldes están satisfechos, aludiendo al Consejo de Alcaldías, y menciona que “la oposición no ha sido capaz de encontrar nada”. “Mira, yo no vengo de nuevas a la Diputación, estuve cuatro años en la oposición, y había meses y meses sin ningún asunto de gestión”, sentencia.

La líder socialista es tajante: “Hemos arrollado en cada pleno”. “La gestión de este Gobierno ha sido tan arrolladora que por parte de la oposición no ha sido capaces de encontrar nada que pudiera desestabilizar”, incide. “Porque no lo hay”, añade, señalando además la “transparencia” del Gobierno, algo con lo que no está de acuerdo la oposición que ha tenido en frente. “Hemos tenido premios nacionales precisamente por ello”, desmiente la sanluqueña, que cree, no obstante, que el clima en general en estos cuatro años ha sido de “mucho respeto más allá de la dialéctica”.

Ahora, habrá que esperar al resultado de estas elecciones municipales para ver si la bancada socialista tiene la mayoría socialista para volver a tener la presidencia de la Diputación, que solo perdieron en 2011. “Los ciudadanos tiene que decidir y como balance hay una hoja de servicios impecable”. La secretaria general de PSOE en la provincia también quiere seguir. “Tengo ganas y tengo fuerzas, el proyecto para esta provincia está inacabado y me gustaría repetir”.