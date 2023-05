“Tenemos que construir futuro a través del diálogo y sin crispación”

Aunque lleva poco tiempo en la política activa, siempre estuvo preocupado por debatir las noticias y los asuntos de actualidad nacionales y locales. “Yo he sido siempre un crítico de barra”, confiesa. Hasta que decidió dar un paso más e involucrarse de manera directa en la vida política de El Puerto.

Es hijo del neurocirujano Mario Velarde y tanto él como su familia están vinculados al sector sanitario. En su caso, se ocupa de la gestión de varias clínicas y trabaja como visitador médico. A sus 50 años, se puede considerar a Sergio Antonio Velarde un hombre hecho a sí mismo: en activo desde muy joven, primero como camarero y después como periodista en prácticas, se hizo autónomo en 1997. Estudió Publicidad y Periodismo y es master en Dirección, Comunicación y Gestión Sanitaria. Nació en Cádiz, aunque vive en Valdelagrana, y es padre de dos hijos de corta edad.

Encabeza la lista de ‘El Puerto Sí', un partido al que llegó con un grupo de personas que coincidían en los debates sobre la actualidad, animándose a dar el paso en este nuevo proyecto por el “desencanto con la actual política española y, algo con lo que coincidimos mucha gente, por querer que esto cambie”.

Se trata de un partido “formado por gente que tendemos al centro. Yo siempre voté a una tendencia, pero ya no se sabe a quién creer, son muchas promesas incumplidas”, lamenta Velarde. A esto se une además el clima de polarización que se está viviendo, “especialmente desde 2011, una crispación política que se produce también a nivel mediático. Yo no quiero esto. Yo quiero diálogo, construir a partir de unos intereses comunes, porque España se está destruyendo sola. Por eso queremos darle prioridad a los ciudadanos para salir adelante. Hay que construir futuro a través del diálogo y sin nada de crispación”, afirma convencido.

Ese déficit de diálogo se produce también en El Puerto, “donde el PP asegura que para gobernar bien necesita mayoría absoluta; es decir no da cabida a las demás opiniones a la hora de construir”. Y es que en general “lo que quiere todo el mundo es que la ciudad avance. El Puerto lleva estancado desde hace décadas. El centro no está vivo y la ciudad ha ido creciendo en las urbanizaciones. No podemos dejar que el centro muera. Quiero que mis hijos tengan oportunidad de vivir aquí y que no tengan esa espina de decir que esto no está avanzando como debería”.

Para ello hace falta un proyecto de ciudad. “Las viviendas turísticas no crean barrio y El Puerto es muy estacional. Vive bien dos meses, y el resto del año se hace largo. Hay que crear una oficina de promoción de la ciudad, que agilice las licencias y crear comercio y empleo. Durante cuatro años el gobierno de Germán Beardo ha hecho poco en materia de licencias de apertura y para fomentar el empleo”.

No obstante, él prefiere mirar hacia el futuro: “El Puerto puede ser una ciudad mucho más avanzada, donde la gente podría vivir en un centro atractivo, ya que actualmente el 70% del comercio está cerrado. La ciudad está estancada, con 80 o 90 mil habitantes desde hace décadas, mientras otras localidades, como Sanlúcar, están creciendo. El Puerto está obsoleto, es necesario recuperar el centro y crear identidad urbana y de barrio”.

Para ello, mantiene reuniones con asociaciones y ONGs, “ya que vivimos a espaldas de muchas realidades y al dar este paso te das cuenta de las necesidades que existen”. En este sentido, critica cómo el Ayuntamiento “lleva cinco años sin dar una prestación a las asociaciones de El Puerto, y además ha perdido una subvención de 300.000 euros, al no cumplir los requisitos en plazo”.

Sobre este aspecto, Sergio Velarde reconoce que actualmente puede existir falta de personal en el Ayuntamiento, lo que originaría también la conflictividad en la Policía Local.

Y en relación al elevado número de partidos que se presentan a las elecciones municipales, está convencido de que “es reflejo de que la gente está desencantada. Hay una sensación que te hace dar este paso para cambiar las cosas de tu ciudad; esa es la realidad que vivimos ahora”, concluye.