Las elecciones municipales en la provincia de Cádiz en cifras

Este domingo, a partir de las nueve de la noche, empezarán a conocerse los resultados de una jornada electoral que se presenta interesante, con 45 ayuntamientos y el gobierno de la Diputación gaditana en juego, a lo que se suma las votaciones al Parlamento europeo, que elige también a sus representantes.

Los gaditanos, desde el municipio con más habitantes de la provincia al más pequeño, tienen hoy una cita con las urnas, concretamente con 3.100 urnas repartidas en 582 colegios electorales que constan de 1521 mesas. La Subdelegación del Gobierno ha distribuido a los 45 ayuntamientos de la provincia y a las juntas electorales casi 21 millones de papeletas de votación para los comicios europeos, ya que son los ayuntamientos quienes se encargan de las papeletas para las elecciones locales.

Son solo algunas cifras de la jornada, donde podrán votar 976.090 electores en las elecciones municipales y 1.003.889 en las europeas. La diferencia se debe a que no pueden participar en las elecciones municipales los españoles residentes en el extranjero inscritos en el CERA y, por lo tanto, inscritos en el consulado general como “residentes”.

Jerez, con más de 166.000, es la localidad con más electores, seguida de Cádiz, con casi 97.500; mientras que en el otro lado cierra el censo Villaluenga, donde podrán ir a votar 396, seguido de Benaocaz y Torre Alháquime.

Al censo de votantes de la provincia de Cádiz en estos comicios se incorporan 62.776 nuevos electores desde las elecciones al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014, 50.608 si comparamos con las elecciones municipales de 24 de mayo de 2015, o 37.218 desde las pasadas elecciones generales del 28 de abril, ya que en las referidas anteriores votaciones no habían alcanzado la mayoría de edad legal para ejercer su derecho al voto.

5.000 personas más han solicitado el voto por correo respecto a los comicios de 2015

Esta vez, ya han solicitado hacerlo por correo 20.033 gaditanos, unos 5.000 más de los que lo hicieron en los comicios locales de hace cuatro años. De ellos, 19.955 son residentes en la provincia, a los que cabría sumar otros 78 residentes temporalmente ausentes en el extranjero, y otros 1.566 votantes que han solicitado el envío de la documentación electoral para poder ejercer su derecho a votar en las elecciones europeas, del total potencial de 28.708 gaditanos inscritos en el censo de residentes ausentes en el extranjero (CERA).

El día en que San Martín del Tesorillo elegirá a sus primeros concejales, se deciden un total de 723 ediles en las distintas corporaciones municipales, a elegir entre las 70 candidaturas diferentes. Pero además hay elecciones a entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), con son el caso de diez ELAS (Entidades Locales Autónomas gaditanas). Son La Barca de la Florida, Estella del Marques, Guadalcacín, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete, El Torno y Torrecera;en Jerez:Facinas y Tahivilla en Tarifa; y Zahara de los Atúnes en Barbate.

Dispositivo especial

A la medianoche de ayer entró en vigor el dispositivo de seguridad de la jornadas, que contará con 1.288 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y 1.297 agentes de la Guardia Civil en la provincia. El plan se refuerza, de manera coordinada, con otros 412 agentes de las Policías Locales, la vigilancia de mesas y colegios, la seguridad en centros de votación y recuento, así como en organismos oficiales, sedes de partidos políticos o en lugares susceptibles de acoger grandes concentraciones de personas (como los elegidos por los partidos para celebrar los resultados electorales).

El dispositivo se dará por finalizado a las 08.00 del día 27, una vez concluidos los recuentos provisionales y los actos de las formaciones políticas.

3.000 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías locales conforman el dispositivo de seguridad de la jornada

Además, en la provincia de Cádiz la Administración del Estado ha desplegado a 639 representantes en los colegios electorales, que conectarán a lo largo de la jornada con el Centro de Totalización de Datos de Madrid y transmitirán los datos de cada mesa electoral por medio de smartphones o bien por vía telefónica.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Cádiz apuntaron que la normativa europea establece que no se pueden ofrecer datos del escrutinio para el Parlamento Europeo hasta el cierre de los colegios en todos los países. Por lo tanto, no se proporcionarán datos de las elecciones europeas hasta las 23:00 horas, cuando cierran los colegios en Italia, el último país en concluir el proceso. No obstante, a partir de las 21:00 horas se empezarán a ofrecer en tiempo real, en la web oficial para la cita, los primeros datos del recuento correspondiente a las elecciones municipales de aquellas mesas que hayan finalizado el escrutinio de las europeas, a través de la aplicación para dispositivos móviles y de la misma página web.

Debido al orden de escrutinio marcado por la ley, los datos que vayan apareciendo a partir de las 21 horas reflejarán un porcentaje muy poco representativo del total de las mesas debido a que corresponderán a mesas electorales con pocos electores o de poblaciones con escasa población.

Cruz Roja acompaña a votar

Cruz Roja Española presta durante la jornada un servicio de transporte adaptado y sociosanitario para que las personas con movilidad reducida puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo .

Quienes necesiten hacer uso de este servicio gratuito podrán solicitarlo este domingo con número 956.222.222, que estará operativo de 9:00 a 18:00 horas

El colectivo al que está destinado este servicio está formado por personas mayores de 65 años con movilidad reducida, que deberán acreditar su edad mediante el DNI, y personas con discapacidad, que deberán aportar una fotocopia del documento que así lo certifique.