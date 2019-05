La apuesta del PP para recuperar la Alcaldía de Sanlúcar doce años después es la candidata más joven de esta campaña electoral en la ciudad. A sus 36 años, Carmen Pérez atesora cuatro de experiencia como concejala del Ayuntamiento en el mandato que está a punto de terminar, pero inició su actividad política mucho antes.

Ocupó un puesto de suplente en la candidatura popular para las elecciones municipales de 2011. “Una amiga me pidió que echara una mano en la campaña. Yo, que siempre había sido simpatizante del PP, eché una mano entonces y acabé quedándome. Pasadas las elecciones, me propusieron para ser miembro del comité ejecutivo en el área de Educación, porque soy maestra, y poco a poco fui asumiendo cada vez más responsabilidades”, cuenta.

La actual delegada del Gobierno andaluz, Ana Mestre, que fue alcaldable del PP en los comicios de 2015, contó con ella como coordinadora de campaña de esa cita electoral. Carmen Pérez figuraba en el número 4 de la lista popular. El PP obtuvo seis ediles. La actual candidata entró de concejala en el Consistorio sin dejar de acumular tareas en el seno del partido. Desde hace casi dos años es la secretaria general del PP de Sanlúcar.

Antes de que diera el salto a la política trabajó de docente, pero poco tiempo, porque en 2007 decidió abrir un negocio con su marido. Así, durante siete años regentó como trabajadora autónoma un comercio de complementos de señora en la barriada El Palomar. “Aguanté toda la crisis. Conozco el sector y sé lo complicado que es levantar la reja de tu negocio cada mañana. Es muy duro pelear todos los días por intentar vender algo, porque sabes que si no lo haces, no llegas a final de mes para pagar gastos y vivir”, explica de su experiencia laboral.

En plena campaña, insiste en lo que siempre ha pensado. “Yo creo en la política municipal, en el contacto con la gente, en escuchar y contarles a los ciudadanos tus proyectos y soluciones”, afirma apostillando que “eso se ha perdido en la mayoría de los políticos”. Habla de “servir a los demás” como “lo más bonito a lo que se puede dedicar una persona”. Y ese planteamiento lo ha querido reflejar en sus carteles y demás recursos de propaganda electoral. El eslogan Sanlúcar quiere y, sobre todo, según destaca la candidata, el corazón del logo. “A Sanlúcar le ha faltado corazón todos estos años”, asegura abogando por una “política cercana”.

Su programa recoge como prioridad la creación de empleo: “Sanlúcar tiene casi 9.000 parados y es fundamental tomar las riendas de este problema”. “Sabemos bien que el Ayuntamiento no es una oficina de empleo. Los puestos de trabajo los crean las iniciativas privadas. Por eso intentaremos darles todas las herramientas necesarias para que se queden en nuestra ciudad. No podemos consentir que ninguna empresa más de Sanlúcar se vaya a otros municipios porque no disponga de suelo industrial con las características adecuadas para que pueda quedarse. Además, con unos terrenos atractivos, haremos que empresas de fuera vengan a invertir a la ciudad y a generar empleo”, argumenta subrayando su propuesta de “ejecutar de una vez por todas” el polígono de El Perejil, además de “modernizar” y “mejorar” los existentes.

Carmen Pérez se ve ya de alcaldesa. Preguntada por su primera medida, no duda: decisiones encaminadas a acabar con la “suciedad” de Sanlúcar y el “abandono” de los parques y jardines. Y así todo. Quiere cambiar muchas cosas.