–Usted ha estado en el proyecto de Levantemos desde el principio. ¿Qué han aprendido en estos cuatro años en el Ayuntamiento?

–Con el proyecto de Levantemos hemos aprendido muchas cosas, una experiencia bastante amplia. Son cosas básicas que la ciudadanía, desgraciadamente, no tiene ni idea y hemos tenido que entrar nosotras desde Levantemos para que salieran a la luz, como la fiscalización de las contratas municipales, o el dinero que recibimos los grupos políticos para desarrollar nuestra función en el Ayuntamiento y del que nunca nadie ha querido dar explicaciones. Nos llevamos la experiencia del funcionamiento de la administración.

–Irene Arana es la única mujer que encabeza una lista electoral en las ocho candidaturas que se presentan a las elecciones.

– Es lamentable que todos hablen de igualdad pero que en ocho candidaturas solamente nosotras llevemos una mujer y tres mujeres liderando el proyecto.

–Levantemos estuvo un año en el gobierno municipal. El alcalde les expulsó del pacto tripartito por su negativa a dar licencia de obras al parking. ¿Volverían a hacer lo mismo?

–Siempre nos hemos movido por varios principios fundamentales en el proyecto de Levantemos. Dimos el paso para entrar en la Institución y uno de ellos fue la coherencia. Si defendemos el no al negocio ruinoso de los parking, una vez que entramos en la gestión no podíamos engañar y por eso seguimos manteniendo el no a los parking. Si volviera a ocurrir seguiríamos siendo coherentes.

–¿Por qué no han alcanzado un pacto para ir juntos con IU y Podemos? ¿Cree que la disgregación del voto puede perjudicar a la izquierda?

–Cuando nos sentamos a negociar lo que le exigimos primero a a Izquierda Unida fue que nos diese explicaciones de lo que habían gestionado durante dos años y medio, y se negaron rotundamente. Teníamos colectivos diciendo que ese pacto no se podía hacer, por que IU había traicionado a un sector de las trabajadoras que nosotras siempre hemos defendido. Eso hizo imposible el pacto. En cuanto a la segunda pregunta, yo creo que si la gente tiene claro que quiere votar a la izquierda, nosotras somos la candidatura que representa a la izquierda que no ha traicionado a esos votantes y ha sido coherente en estos cuatro años.

–La abstención en las elecciones locales es muy alta. ¿Está entre los objetivos de Levantemos movilizar el voto de las barriadas?

–Es lamentable que los barrios estén en una abstención de un 50% y haya desde hace muchos años más de 30.000 personas que no les interesa la política local porque están muy machacadas de muchos años de sufrimiento. Para Levantemos es fundamental llegar a esos barrios. Es donde hemos estado siempre. Lo de meter un pie en la Institución estaba claramente enfocado a la movilización de esas personas que nunca han votado porque el sistema las tiene absorbidas. Para nosotras es fundamental esas personas que se quedan en el olvido de los demás pero no en el nuestro.

–El candidato de Unión Portuense y antiguo concejal de Levantemos acusa a su agrupación de haber mirado tan sólo por los intereses de unos pocos y no por los de toda la ciudad. ¿Es cierto que no han mirado por todos?

–Si lo que intenta decir es que Levantemos es una candidatura que ha mirado por la gente más desfavorecida, que ha mirado por los intereses de los colectivos en riesgo de exclusión social, es evidente, no tenemos ni que afirmarlo. Pero por supuesto que nuestra política también va enfocada al bienestar de nuestros vecinos y vecinas de la ciudad entera.

–El feminismo, las políticas sociales y el ecologismo son esenciales para Levantemos. ¿Cree que estos avances se pueden perder en El Puerto si gobierna la derecha?

–Son pilares fundamentales nuestros; la candidatura de Levantemos cuenta con personas que vienen de muchos años en los movimientos sociales, de defender el feminismo, las políticas sociales y el ecologismo. Estamos convencidos de que se pueden perder. Si entra la derecha a gobernar la ciudad todo lo poco que hayamos podido avanzar en esas prioridades que se marca Levantemos se podría perder claramente.

–Ustedes se definen como municipalistas.

–Promovemos otra forma distinta de hacer política. No concibiendo sólo lo local, sino devolver a la gente el poder de decidir. Hacer de la política un medio asambleario donde participe la gente corriente, que al final es la que sufre las consecuencias de las decisiones que se tomen a nivel local .

–¿Cuáles son las principales propuestas del programa electoral de Levantemos? ¿Cuáles son las principales necesidades de la ciudad?

–Las principales propuestas van en torno a ejes concretos: economía, derechos sociales, feminismo y transparencia en la gestión municipal. Dentro de eso queremos implementar la renta social municipal, una renta básica para familias que reúnan una serie de requisitos y que a cambio de recibirla puedan repercutir con trabajos a la ciudad. En cuanto a las necesidades de la ciudad, son muchas. Hay muchas familias con necesidades de vivienda o de suministros básicos. Para Levantemos lo fundamental son las necesidades de las personas, poniendo en el centro de la política municipal el bienestar de los vecinos. A partir de ahí existen muchas más necesidades, la fundamental el empleo. A nivel de gestión podemos hablar del mantenimiento de la ciudad, la atención a la diversidad funcional, y las políticas de igualdad en la ciudad, que son pocas o casi ninguna.

–¿Cómo definiría su candidatura? ¿Es de izquierdas?

–La candidatura que lleva Levantemos para estas elecciones está formada por un equipo joven pero con experiencia en la gestión, que es muy importante, de diversos sectores profesionales, que conocen la cultura de nuestra ciudad, expertas en empleo o en temas de igualdad. Es la candidatura que contiene los mejores perfiles para poder gestionar el gobierno de El Puerto. Somos la única candidatura feminista y de izquierdas que puede gobernar la ciudad.

–¿Llegarían a acuerdos con otros partidos?

–Levantemos sale a ganar las elecciones y poder gobernar. La gente no debería querer ni que vuelva la derecha al Ayuntamiento ni que siga la situación como está, por lo que somos la única alternativa posible. Pero es evidente que tenemos claro con quién no pactaríamos. Nunca nos sentaríamos ni a hablar con Vox, que debería de estar ilegalizado, y tampoco pactaríamos ni con el Partido Popular ni con Ciudadanos.