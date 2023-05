Resultados de las Elecciones Municipales en Chipiona 2023

El Gobierno local tripartito formado por Unidos por Chipiona (UxCh), el PSOE e IU ha llegado sano y salvo a estas elecciones municipales, en las que sus respectivos candidatos vuelven a verse las caras como rivales tratando de marcar la diferencia necesaria para lograr situarse al frente del Ayuntamiento en el próximo mandato corporativo.

El actual alcalde, Luis Mario Aparcero, repite como cabeza de lista del partido local creado a su imagen y semejanza en los pasados comicios municipales. Por una diferencia mínima de votos con respecto al PSOE que tuvo que confirmarse días después por un error en el recuento, Aparcero acabó proclamándose vencedor hace cuatro años. Negociaciones mediante, las tres fuerzas políticas indicadas pactaron un gobierno de cuya gestión en este mandato hacen un balance positivo todos sus protagonistas.

María Naval (PSOE) e Isabel María Fernández (IU) son experimentadas candidatas que están tratando, una vez más, de no dejar ningún cabo suelto para que sus respectivas listas sean las más respaldadas por el electorado chipionero. La alcaldable socialista se quedó en 2019 muy cerca, en tanto que la candidata izquierdista vio como su formación fue la menos votada de las que lograron representación en el Pleno del Ayuntamiento. El 28-M les ofrece una nueva oportunidad para intentar conseguir lo que busca cualquier candidato.

De la correlación de fuerzas que se derive de los resultados electorales del próximo domingo dependerá totalmente la conformación del gobierno local del mandato que viene. Y esto no sólo va por los tres partidos ya mencionados, sino también por los otros dos que concurren en estos comicios: el PP y Vox.

Por una parte, los populares tienen como cabeza de cartel a Paulino Bernal, que ha recibido el respaldo público del ex alcalde del PP Antonio Peña. Y, por supuesto, también de la ex regidora popular Isabel Jurado, que ha venido ejerciendo de portavoz de este grupo político en la Corporación municipal en los últimos cuatro años. De hecho, ocupa el segundo puesto en la candidatura del PP, lo que pone de manifiesto que continúa siendo una pieza fundamental de este partido en la localidad.

En cuanto a Vox, su alcaldable es Javier Díaz, ex concejal gobernante del PP que probará suerte en esta convocatoria electoral con el objetivo de que el partido liderado por Santiago Abascal entre en el Ayuntamiento en su primer intento. Y es que Vox no se hallaba entre las opciones políticas de los comicios de 2019. En esta ocasión, hay un total de cinco candidaturas en Chipiona, frente a las seis de las pasadas elecciones. Ciudadanos, que no obtuvo un mal resultado entonces -no en vano, fue la cuarta lista en votos, obteniendo el mismo número de concejales que el PP e IU- no se presenta. Tampoco lo hace Podemos, que, a diferencia de la formación naranja, no logró los sufragios necesarios para contar con, al menos, un edil en la Corporación local.

*Los resultados de estos comicios se mostrarán en tiempo real al comienzo del escrutinio tras el cierre de los colegios a las 20 horas.