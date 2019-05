Vox no estará en la próxima composición del Ayuntamiento de Cádiz. La proyección de votos de las últimas elecciones generales parecía darles alguna posibilidad que las urnas han echado por tierra demostrando que unos comicios no son iguales a otros. La formación conservadora, con 2.294 votos, experimentó un considerable aumento respecto a los 187 votos de las municipales de hace cuatro años, pero se ha dejado en el corto camino de un mes, el que han transcurrido desde las generales, casi 4.000 papeletas. La candidata de Vox, Ana Peral, se mostró resignada por unos resultados que siguió arropada por parte de su lista electoral y del parlamentario andaluz por Cádiz Manuel Gavira.

Los primeros candidatos de la lista de Vox se concentraron en una taberna del casco histórico de Cádiz para seguir los resultados de las votaciones. Recibían llamadas de compañeros del partido y comprobaban el avance del escrutinio en sus móviles a través de la página web del Ministerio del Interior. El primer concejal de Vox en Cádiz estuvo siempre lejos desde que empezó el recuento de votos, y los miembros del partido vivieron con calma y resignación un conteo que jamás les dio posibilidades, al tiempo que comprobaban cómo el actual alcalde consolidaba su posición con una holgada victoria que rozaba la mayoría absoluta.

A falta de buenas noticias en Cádiz, los miembros de Vox se alegraban de lograr concejales en otras localidades de la provincia y de algunos resultados que les permitían ser llave de un futuro gobierno, como en la comunidad de Madrid, repitiendo el pacto suscrito en Andalucía con Partido Popular y Ciudadanos.

Casi con el 90% de los votos escrutados, Ana Peral valoró los resultados logrados en Cádiz comparándolos con el exiguo balance de hace cuatro años: "Está bastante bien pasar de 187 votos a más de 2.000, y nosotros vamos a seguir trabajando igual durante los próximos cuatro años". El parlamentario andaluz Gavira reforzó el argumento: "Seguiremos trabajando, seguiremos insistiendo, a lo mejor no ha calado bien el mensaje pero no nos vamos a rendir".

Mikel Boyar, número dos de la candidatura, lamentó que su formación "haya sido vetada" en los debates electorales organizados en la ciudad, salvo en uno organizado por el Colegio de Economistas, lo que a su juicio ha podido influir en el resultado electoral.

La pérdida de votos respecto a las últimas elecciones generales no ha supuesto en palabras de Ana Peral, una decepción para el partido, desde el convencimiento de que los resultados "no son extrapolables, sabemos que en las municipales no se vota igual".