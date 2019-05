Ana Peral: "No conozco en Vox a nadie que sea radical"

–Usted fue concejala con el Partido Popular entre 1995 y 2007. ¿Por qué vuelve ahora a la primera línea de la política?

–Si hablamos de política en general no vuelvo porque nunca me fui. Me marché del Partido Popular pero soy una persona inquieta y nunca me retiré de la política.

–¿Y por qué se va del PP y acaba en Vox?

–Porque no estaba de acuerdo con algunas cosas. Estoy en Vox porque es el partido que me convence casi al cien por cien, porque del todo es imposible que te convenzan.

–Vuelve a lo grande como candidata a la Alcaldía.

–Es una responsabilidad muy grande pero tampoco es algo que me aterre. (Consulte aquí el Trivial de Ana Peral)

–¿Le tuvieron que convencer para que aceptara?

–Entro en Vox y no lo hago ni siquiera como afiliada, porque había pasado tanto en otros partidos, que prefería ir poco a poco. Se me plantea casi de entrada a los dos meses y pico si podía ser la candidata. No es que me tuvieran que convencer sino que yo dije que no era el momento porque faltaba mucho tiempo y podían venir una serie de elecciones como así pasó. Acepté finalmente antes de ser afiliada. Me afilio después de venir aquí Santiago Abascal al Palacio de Congresos.

–¿Qué le puede aportar usted a Vox y a la ciudad?

–Yo creo que conocimiento y experiencia.

–¿Todavía le recuerda mucho la gente por la calle de cuando era concejala por el Partido Popular?

–Sí. En la última entrevista que hice antes de irme dije que lo único que me llevaba era una mochila cargada de conocimiento de personas.La gente por la calle te sigue saludando sea de un partido u otro.

–¿Qué modelo tiene Vox para Cádiz?

–A la ciudad se le puede aportar tanto porque está tan gris y triste...A nosotros nos gustaría una ciudad mucho más dinámica, más preparada para el turismo, pero no sólo para prepararla para el turismo sino que eso significa trabajo y eso es lo que más falta hace.

–Llama la atención que prácticamente no han hecho ningún acto electoral y, ni siquiera, comparecencias ante los medios.

–No es una estrategia de campaña. Hasta ahora los medios nos han tratado bastante mal y generalizo, que no me gusta hacerlo, pues no teníamos previsto que nos empezaran a llamar. Cuando lo han hecho, hemos ido a todo lo que se nos ha pedido. ¿El no realizar actos públicos? Lo voy a decir muy claro. En Vox la campaña te la pagas tú, por lo que el dinero lo tienes que invertir muy bien. No hemos pegado ningún cartel y no creo que lo hagamos porque es ensuciar la calle de manera gratuita.

–¿Te miran de otra manera por pertenecer a Vox?

–En general no. Siempre hay alguna persona que se sale del tiesto, pero más bien es por temas personales que por otra cosa. Eso sí, ya son cuatro las veces que me han reventado el coche.

–¿Cuáles son las aspiraciones de Vox en estas elecciones municipales?

–Para nosotros sería un éxito que los gaditanos nos dieran su confianza para trabajar desde el ayuntamiento por ellos y con ellos. No voy a decir ni uno ni tres.

–Parten de 6.000 votos en las pasadas generales y de 4.000 en las autonómicas. ¿Tienen un buen punto de partida?

–En verdad partimos de 200 votos que son los que conseguimos en las pasadas elecciones municipales. Pero en estas dos elecciones que usted nombra es una buena base aunque hay gente que se ríe. Son muchos votos para el tratamiento que ha tenido este partido, quizás por desconocimiento o manipulación.

–¿Qué es lo que más le duele de las cosas que se dicen de Vox?

–Me duelen muchas cosas y algunas incluso porque las he vivido y sufrido yo. Me duele que se diga que se va a dejar a la mujer desamparada cuando yo he pasado por procesos así.Me duele que se diga que estamos en contra de las personas LGTBI, cuando eso no es así. Me duele que se diga que estamos en contra de los animales, cuando si veo a alguien hacerle daño a un animal, ahí me va a tener enfrente.

–Usted acabó muy desencantada de la política. ¿Dónde ha encontrado la motivación?

–Por circunstancias en mi vida, creo que ahora era el momento de volver. En Vox he encontrado a gente honesta, comprometida, currantes y que saben darte tu sitio.

–¿Cómo ve la situación de la ciudad?

–Al alcalde lo admiro y lo respeto mucho como persona. Como político, sólo hago una pregunta: ¿Ha habido gestión? Yo no he visto mucho.

–¿Si se diera la situación harían un pacto a la andaluza con PP y Ciudadanos?

–Nosotros no vamos a negociar con el voto de los gaditanos en primer lugar. En segundo, no seremos los que negociemos en ningún momento. Pero sí considero que es necesario un cambio en la ciudad

–¿Cuáles son sus propuestas estrella?

–Creo que el tema de la bajada de los impuestos y la desaparición de algunos son propuestas importantes, pero no sé si llamarlas estrella. Hay otras como el de la residencia del Tiempo Libre que hay que ponerla en valor. Hay que hacer un frente marítimo con hoteles y otras cosas que daría mucho empleo. También la reorganización de los servicios traería mucho ahorro.

–¿Les llama la atención que reciban votos de todo el espectro político? ¿Por qué ocurre esto?

–No lo sé. Quizás esa manipulación de que Vox éramos los que nos comíamos a los niños ya hay gente que ve que eso no era cierto. Muchas de estas personas se han preocupado de leer y de buscar y se han dado cuenta de que no es tan fiero.

–¿Uno de los éxitos de su partido es no ser políticamente correcto?

–Por supuesto. Yo siempre voy a decir lo que pienso, aunque me equivoque.

–Usted se sale de un perfil radical.

–Efectivamente pero yo no conozco a nadie en Vox que sea radical.

–¿Reciben negativas a la hora de intentar reunirse con colectivos?

–Nosotros no publicamos fotos de las reuniones porque a veces pasa lo que pasa. Hace poco se hizo una reunión con un colectivo bastante grande de Cádiz y hubo personas que no fueron porque decían que estábamos contra el feminismo. Nunca he estado contra el feminismo, pero sí contra el radicalismo.

–¿Cuáles han sido sus modelos políticos en Cádiz?

–Teófila Martínez ha sido de la que más he aprendido pero hay una figura que jamás olvidaré y es Jesús Gargallo.