El PSOE pone el turbo en Chiclana

El PSOE-Chiclana ha celebrado en Bodegas Vélez un multitudinario encuentro con militantes, simpatizantes, colectivos sociales y cargos socialistas con motivo de la presentación pública de la candidatura que concurrirá a las elecciones municipales del próximo domingo 26 de mayo.

Los socialistas sacaron a relucir toda su artillería política de cara a vencer en estos próximos comicios y obtener la deseada mayoría. Por ello, llamaron a la movilización para que la ciudadanía acudiera a las urnas. El acto contó con la presencia del candidato socialista a la Alcaldía y actual alcalde de Chiclana, José María Román, así como del resto de miembros de la candidatura socialista, quienes han estado arropados por la presidenta de Diputación y secretaria general del PSOE de la provincia de Cádiz, Irene García; el parlamentario andaluz, el chiclanero Manuel Jiménez Barrios; así como la senadora y secretaria general de la Agrupación Local Socialista, Cándida Verdier, la senadora María Jesús Castro y la parlamentaria andaluza, Araceli Maese.

El candidato a la Alcaldía ha recordado que Bodegas Vélez acogió el mitin de Pedro Sánchez y Susana Díaz “y, pese a que ganó Susana en Andalucía, no fue suficiente, por lo que hay que ir a votar para que el PSOE pueda gobernar otros cuatro años con objeto de seguir poniendo en marcha proyectos y que no se queden parados como sucedió aquí en Chiclana con el PP, tal y como pudimos ver con equipamientos como el centro de salud de Los Gallos, que hemos puesto en funcionamiento después de cuatro años de gestión o el circuito de motocross, entre otros…, sin olvidarnos del PGOU y la Ordenanza de Regularización, el Plan de Vivienda o la falta de debate político ni proyectos o atención a la ciudadanía”.En el transcurso de su intervención cuestionó si alguien puede gobernar un municipio “si no sueña ni estás enamorado de tu ciudad. Sinceramente, yo no podría ser alcalde de San Fernando por el hecho de que no lo siento”.

Además, Román ha incidido en la preocupación de su partido por rebajar las cifras de desempleados en Chiclana, destacando que “hemos logrado bajar el paro en 3.156 persona, pese a ser la ciudad que más ha crecido en población en la provincia”. Ya en clave de futuro, ha anunciado la puesta en marcha de planes de ayuda a la contratación de desempleados de larga duración y en riesgo de exclusión social. “Estamos aquí porque lo único que queremos es que la gente sea más feliz y pueda vivir dignamente, de ahí que seguiremos apostando por el empleo, la formación, además de la reactivación de un sector tan importante como la construcción y otros sectores como el turismo, la industria, la agricultura y los servicios”, ha recalcado el candidato socialista a la Alcaldía, quien ha enumerado los proyectos previstos en los próximos años “y que ya cuentan con financiación de 50 millones de euros por parte de las administraciones públicas”, así como otras iniciativas de mejora de la ciudad, vivienda, infraestructuras, comercio, industria, turismo, cultura, equipamientos sociales, deporte, etcétera...

“Casi todo los que estamos gestionando es con fondos europeos y ahí tenemos un candidato como Josep Borrell, el hombre sensato y honesto y que es todo un lujo encabece la candidatura del PSOE a las elecciones europeas que tenemos el mismo día 26”, ha resaltado Román, quien ha reiterado su implicación en materia de mujer y mayores. “No se puede dar un paso atrás en materia de violencia de género y para que nuestros mayores puedan disfrutar de la edad de forma activa”.

El alcaldable socialista ha destacado que Chiclana “necesita estabilidad, sobre todo, después de los experimentos que hemos tenido y que no han ayudado al crecimiento de la ciudad. Todo ello, con personas que conocen Chiclana y que quieren su ciudad, que hablan con su gente y respetan sus sensibilidades, porque Chiclana es pasado, presente y futuro”.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García ha reconocido que siempre “viene a aprender de Chiclana y de los socialistas de Chiclana”. La dirigente socialista ha calificado de “talismán” al joven periodista Federico Díaz que va en la lista del PSOE en Chiclana en el puesto número 13 “porque significaría la mayoría absoluta, un escenario ideal para seguir construyendo la Chiclana que queremos.García también ha recordado el mitin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las mismas instalaciones del Grupo Vélez asegurando que “aquí iniciamos una campaña en positivo que vamos a cerrar ahora con la victoria socialista en las municipales. Chiclana no puede ser reconocida sin el PSOE como el PSOE de la provincia no se entiende sin Chiclana”, ha subrayado evocando a los cuatro alcaldes socialistas que han gobernado en Chiclana “que han sido un ejemplo para entender cómo se pueden hacer las cosas de otra manera”. La presidenta de Diputación ha resaltado que Chiclana ha sido siempre “un ejemplo de modernidad, de diseñar un proyecto de ciudad basado en la creación de empleo de calidad y en la gente emprendedora de aquí” y al mismo tiempo ha criticado “los cuatro años de estragos en la ciudad bajo el mandato del PP. Ya no vale ganar de cualquier manera, porque algunos solo hacen de la política un medio de confrontación, no el medio para transformar las cosas”. La dirigente socialista ha apuntado que queda solo una “semana intensa para poder seguir hablando y decirle a la gente que la hoja de servicios de Román es impecable y está avalada por un proyecto que cree en la gente, en el blindaje de las políticas sociales, ofreciendo oportunidades y generando opciones para la gente más joven. Así que el 26 de mayo que no falte nadie, acompañemos a este proyecto que tiene nombre propio, un grupo de mujeres y hombres con mucha ilusión e ideas para seguir creciendo con la fuerza que necesita Chiclana”.

Por otro lado, el presidente de la Ejecutiva provincial y parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha alertado sobre que “no hay que fiarse, hay que apretar”, advirtiendo que “nos estamos jugando, muchas cosas para nuestro pueblo”. Asimismo, ha asegurado que en Chiclana hay candidatos desconocidos que “no sabrían responder donde está La Banda y El Lugar y pretenden hacernos creer que tienen un proyecto para Chiclana”. Jiménez Barrios ha mostrado su confianza en “el José María Román de ahora, porque ha adquirido un poso de sabiduría y serenidad. Pero es que además no pueden hacerle frente a su esfuerzo personal y su pasión, no hay nadie que le iguale”, ha afirmado haciendo una llamada también a la importancia de las elecciones europeas, “pues las directivas europeas dirigen nuestra vida y no es lo mismo que se haga desde la concepción de la izquierda que desde posturas conservadoras en el Parlamento”.

Finalmente, Cándida Verdier ha agradecido el “amplio apoyo” de simpatizantes y militantes “para este grupo de 25 hombres y mujeres, encabezados por José María Román, el mejor alcalde que puede tener Chiclana, sobre todo, después de encontrarnos una ciudad paralizada por el anterior Gobierno del PP”.Así, puso de manifiesto que en estos últimos cuatro años, “hemos reducido el paro en más de 3.000 personas, liderando la creación de autónomos, terminando equipamientos muy necesarios y poniendo en marcha nuevas iniciativas”, ha indicado la senadora socialista, quien ha añadido que “ahora llevamos un programa con 125 compromisos para Chiclana, mientras que el resto no habla de futuro ni propone iniciativas para la ciudad”.