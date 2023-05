Una reclamación del PP deja a Adelante Izquierda Gaditana fuera del debate de Onda Cádiz

Una reclamación del PP a la Junta Electoral Provincial ha dejado a Adelante Izquierda Gaditana fuera del debate que Onda Cádiz emitirá el próximo martes 23 de mayo. El candidato de la formación afectada, David de la Cruz, ha lamentado esta situación en rueda de prensa celebrada en la mañana de este lunes. Entiende el PP que la coalición que lidera De la Cruz es nueva y no es la heredera de la que actualmente gobierna en el Ayuntamiento de Cádiz, y sí lo es Podemos, que en teoría es el partido que estaría en el debate según la resolución de la Junta Electoral. Cabe recordar que en la coalición que concurrió a las elecciones municipales de 2019 estaba Podemos con Ganar Cádiz en Común. Sin embargo, como defiende De la Cruz, en la actual coalición sigue Ganar Cádiz ahora integrando Izquierda Gaditana. “Además, hay ocho miembros del equipo de Gobierno entre los diez primeros puestos de la lista”, apuntó Demetrio Quirós, número 6 de la lista y actual concejal de Personal.

De la Cruz expuso que esta reclamación “no se sustenta” pues “Ganar Cádiz forma parte de nuestra coalición y es la misma situación que se dio en las elecciones de 2109”. El candidato dijo que además “debe prevalecer el interés informativo para que la ciudadanía escuche a la candidatura que representa, ni más ni menos, al Gobierno local de la ciudad”.

“Al final es lo de siempre. El PP manoseando la cadena municipal. El PP que habla de diálogo, de sentar a todos los candidatos, de que no quiere confrontación, de hacer una campaña limpia… y a las primeras de cambio hace esto para acallar y silenciar”, apostilló.

De la Cruz dijo sentirse con derecho a estar en el debate “ya no por una cuestión propia, es que creo que los vecinos y vecinas tienen derecho a ver en el debate a una candidatura con opciones reales de estar en la alcaldía. Pero no me sorprende. Ya sufrí el rodillo autoritario del PP cuando era periodista y ahora me toca como candidato”.

Hizo un llamamiento “a las fuerzas progresistas de la ciudad”, nombrando a PSOE y Podemos, “para que no formen parte de esta cacicada. Es el momento de hacer debates honestos”. Para De la Cruz “es legítimo que esté Podemos en el debate”, recordando que “yo fui el primer candidato que ofrecí la posibilidad de que existieran debates con todas las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones. Con la idea de que fuera una campaña limpia y honesta, y no que se pudiera embarrar como ha hecho el PP de siempre con sus viejas tácticas de 20 años con Teófila”.

Aprovechó para recordar que Onda Cádiz es actualmente “referente de pluralidad” y precisó que han recurrido esta decisión ante la Junta Electoral Provincial. Asimismo, señaló que Canal Sur, sin embargo, sí les incluye en el debate “atendiendo al interés informativo”.

Tirando de ironía, De la Cruz manifestó que “consideran desde este PP moderado, este PP del diálogo, que el partido que representa al Gobierno local no puede estar en el debate de la televisión municipal”. Añadió que “esto nos parece una reclamación bastante mezquina y ruin, que sin embargo no nos sorprende porque es el PP de siempre haciendo las cosas de siempre. Acallar por la vía judicial lo que no pueden acallar a través de un debate, de una confrontación de ideas”.