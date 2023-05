Miguel Rodríguez (PP): Una carrera meteorica que aspira a la Alcaldía de Arcos

A Miguel Rodríguez le llegó la invitación del PP para que liderada la candidatura de la formación en Arcos y no se lo pensó demasiado. Y eso que hace menos de un año que ejercía como delegado territorial de la Junta de Andalucía por Ciudadanos, la formación que lo aupó a desempeñar este cargo durante cuatro años por el pacto autonómico de Gobierno entra ambas formaciones. Sin complejos a la hora de cambiar de siglas, este abogado, de 33 años, ve con naturalidad este traspaso de partidos a tenor del trabajo, “codo con codo”, que realizó en la Junta durante el primer Gobierno de Juanma Moreno.

“Empecé muy joven en política, en formaciones independientes y en el proyecto de Ciudadanos, que hoy está caduco. Y la experiencia que he tenido en el Gobierno de Juanma Moreno me ha llevado a tener un conocimiento del PP, de la gente que forma este partido, que han sido compañeros leales. Hemos aprendido unos de otros y al final éramos un bloque de gobierno, donde no había diferencias. Lo que más me ha costado decidirme es mi niña de cinco meses, que requiere tiempo y cuidados ”, explica.

Miguel Rodríguez, que es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, se examinará por vez primera en las urnas municipales como candidato. Tampoco ha estrenado aún acta de concejal en Arcos. Este 28 de Mayo espera que sea el día que cambie su sino, pues ansía llegar a alcalde por el PP para lo que “me he preparado toda mi vida”, dice, exponiendo su trayectoria vital y formativa hasta ahora como una carrera de fondo para llegar al sillón de regidor, que desbanque al alcalde socialista, Isidoro Gambín.

“Siempre he entendido que hay que trabajar por una sociedad mejor. Soy un enamorado de mi pueblo y quiero que esté mejor de lo que se encuentra”, anota.Interrogado sobre si ha sufrido con el desinflado de su anterior formación en la que militó, Ciudadanos, Miguel no se tapa ni echa balones fuera. Va directo: “No se ha trabajado para tener unas bases a nivel municipal y entonces es una estatua con pies de barro que, cuando ha corrido viento, se ha ido al suelo. Máximo respeto a compañeros, pero algunos nos hemos dado cuenta que estábamos en un espectro ideológico donde ya había un partido político, que es el PP y un proyecto donde ir de la mano”.

Este arcense, que ha tenido responsabilidades en Justicia y Turismo en la Junta, ve Arcos como “un diamante en bruto” al que hay que pulir. “El pueblo lleva muchos años en la desidia por sus gobiernos y es el momento de que venga gente joven, preparada y con ganas para ponerlo en el lugar que se merece a nivel de trabajo, inversión, empresa, cultural y muy importante, a nivel identitario. Arcos tiene un patrimonio y una riqueza histórico- cultural espectacular”, apostilla el alcaldable del PP, quien añade que su programa incluye, por ejemplo, una delegación de Patrimonio, que vele por esta riqueza local.

Miguel Rodríguez entiende el turismo como una oportunidad importante para su ciudad. Dice que le duele que el casco antiguo se esté despoblando. “No se está mimando, pero si hay un turismo controlado, sostenible, eso permite que los vecinos tengan la oportunidad de abrir negocios y tiendas, que les deje rédito y dé vida al propio espacio”, reflexiona. El candidato popular, que acaba de estrenar paternidad, se describe como una persona cercana, que está realizando “una campaña limpia, educada y de diálogo”, para llegar a una meta, la Alcaldía de Arcos.