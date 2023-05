Javier Botella: "Haber obtenido dos concejales lo considero un mal resultado"

El candidato de Unión Portuense a la Alcaldía de El Puerto, Javier Botella, ha valorado los resultados de las elecciones municipales asegurando estar "muy orgulloso del trabajo realizado, de la campaña y de todos mis compañeros, a los que doy las gracias por el enorme esfuerzo realizado, que no se ha visto reflejado en las urnas"

Botella admite que "es verdad que hemos crecido, siendo de los pocos que lo hemos hecho, pero no es suficiente. Nuestra base tenía que ser de tres concejales y sacar dos lo considero un mal resultado, y sobre todo es muy mal resultado para El Puerto. Que el Partido Popuar, que no ha gestionado nada en estos cuatro años y ha tenido un mandato esperpéntico haya crecido tanto no es bueno para la ciudad".

En cuanto a las posibles causas de esta mayoría absoluta para los populares, Javier Botela señala que "temíamos el efecto Calleja, pero nos ha faltado perspectiva para paliar el antisanchismo y el efecto PP a nivel nacional. El PP ha arrasado en muchos pueblos y ciudades donde no está Calleja, y ese efecto del PP nacional ha tenido mucho que ver. En cuanto al voto a Vox de muchas personas enfadadas con Beardo, creemos que también nos ha perjudicado", considera.

Botella reconoce "que el PP ha arrasado, no cabe duda, y a Beardo le pido que sepa aprovechar esta mayoría absoluta, aunque no tengo mucha confianza en ello porque sigue rodeado de lo peor de la política portuense. Nosotros seguiremos haciendo una oposición constructiva y fiscalizaremos y estaremos muy atentos a cualquier perversión de la política ante un posible rodillo del PP".