Ismael Beiro: "En campaña, la Junta Electoral te exime de pedir cualquier otro permiso"

El candidato a la Alcaldía por Cádiz Sí, Ismael Beiro, se encontraba bastante contrariado por las dificultades a la hora de poder desarrollar el mitin-fiesta con espectáculo en la plaza de la Catedral. La Policía Local ha acudido pasadas las tres de la tarde y cuando ha pedido la documentación a los promotores de este espectáculo que se iba a llevar a cabo en un gran escenario, han visto que no tenía todos los papeles necesarios y les han comunicado que no podían llevarlo a cabo hasta que no tuvieran todos los permisos municipales.

Ismael Beiro, pasadas las nueve de la noche, en conversación con este periódico en la plaza de la Catedral ha dejado claro que "contábamos con todos los permisos evidentemente. Estamos acostumbrados a hacer eventos, más de mil al año, y contamos con seguro de responsabilidad civil, con el certificado de solidez del escenario y con la autorización de la Junta Electoral que nos permite ocupar la plaza de la Catedral".

Este hecho es muy importante a juicio de Beiro, porque "en campaña, la Junta Electoral te exime de pedir cualquier otro permiso. La ocupación se entiende que la Junta electoral da el permiso e informa al Ayuntamiento y éste hará los movimientos pertinentes para que lo conozca Urbanismo, Vías y Obras y todo el mundo. La Junta Electoral es competente por encima del Ayuntamiento".

Ante la pregunta de si tenían todos los permisos, por qué no pueden hacer uso del escenario, Ismael Beiro ha advertido que "por la magnitud. Cuando haces mitin fiesta la propia palabra lo dice. Hay algunos partidos que invitan a un poeta que reciten algún pasaje de una obra, alguien tocando una guitarra cantando y nosotros lo que hemos querido es darle la vuelta a Cádiz para que se divierta el pueblo de Cádiz. Y lo que queremos hacer las cosas bien como lo hemos hecho nosotros y teníamos todas las bendiciones. El seguro de responsabilidad civil, el certificado de solidez y todo lo demás se encarga la Junta Electoral. No hemos podido traer ni siquiera el generador que teníamos contratado".

Así, ha añadido señalando una máquina que "éste es el tercer generador que traemos cuando esto tenía que estar probado y contactado desde las dos o tres de la tarde y a las nueve de la noche siguen los técnicos probándolo todo porque no se nos ha permitido arrancar el generador hasta que no tuviera la Policía Local todos los permisos".

De este modo, han salido al final de la tarde los actores de Frozen disfrazados, mientras se probaban los equipos, la chirigota actuaba en la escalinata de la Catedral y "el musical se hará encima del escenario".

La número dos en la lista de Ismael Beiro, Alicia Rodríguez Aragón, ha querido pedir perdón "a todas las familias que hayan venido a la plaza de la Catedral a seguir el espectáculo y que se han tenido que volver a sus casas por causas ajenas a nosotros".

Asimismo, ha dicho que el tema está en manos de sus abogados para poner una denuncia ante la Junta Electoral "porque no ha sido justo lo que se ha vivido y hemos salido perdiendo todos. Eran un mitin fiesta y queríamos que todos los ciudadanos de Cádiz disfrutaran de este día con la ilusión con la que iniciamos la campaña. Seguimos con la ilusión y esa no van a poder quitárnosla".