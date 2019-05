El consejo de administración de la empresa municipal Impulsa El Puerto ha elevado a la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial una denuncia por la presunta venta fraudulenta de los terrenos de Cádiz Electrónica (Visteón) a la empresa Plasticur. La venta se efectuó por la empresa pública Impulsa en junio de 2013, sin concurso, y después de que una mesa de contratación la descalificó previamente por no encontrarla idónea tras un primer concurso público al que se presentó como única oferta la de Plasticur, que se consideró que no presentaba solvencia técnica, económica ni empresarial.

La presentación de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción se ha realizado en base a un informe realizado por la empresa de abogados Cosano, un bufete externo que ha asesorado a Impulsa para salvarla del preconcurso de acreedores en que entró por las pérdidas que registraba y que estuvo a punto de provocar su cierre definitivo hace unos dos años.

El alcaldable del PSOE y actual presidente de Impulsa, David de la Encina, ha explicado que la denuncia cursada ante la fiscalía para que inicie, si así lo considera, la acción penal correspondiente, está dirigida contra quienes tomaban las decisiones en la empresa municipal en 2013, cuando gobernaba en coalición en El Puerto el PP y el PA. Entre ellos, actuaban como consejeros Germán Beardo, actual alcaldable del Partido Popular; y Antonio Jesús Ruiz Aguilar, candidato a la Alcaldía portuense por Andalucía por Sí (AxSí). También se incluyen en la denuncia el ex alcalde y ex presidente de Impulsa, Enrique Moresco; el antiguo gerente, Cayetano Gómez; Patricia Ybarra, ex concejala popular y vicepresidenta de la empresa; Diego Muñoz, que era entonces concejal de Urbanismo por el PP; y el consejero delegado Luis Alberto Velasco.

David de la Encina ha explicado durante la rueda de prensa, en las propias instalaciones de Impulsa y acompañado por los actuales consejeros de la sociedad municipal Alberto Rodríguez (IU) y Francisco Lara (PSOE), que en la denuncia presentada se propone la imputación por cuatro presuntos delitos: fraude a la administración pública, tráfico de influencias, prevaricación y estafa.

El alcaldable del PSOE quiso subrayar que la decisión de elevar a la Fiscalía Anticorrupción la venta de los terrenos a Plasticur ha sido por unanimidad de todo el actual Consejo de Administración de Impulsa, en el que se encuentran representantes políticos de varias formaciones además de la Asociación de Empresarios de El Puerto.

El alcaldable ha señalado que estos hechos denunciados forman parte de "la historia más negra de la peor de las políticas", en alusión a la etapa de coalición PP-PA. Recordó además que el patrimonio de Visteón, tanto los terrenos como la maquinaria, se ofreció a Impulsa para amortiguar el impacto social del cierre de la multinacional: "Estos señores", afirmó De la Encina, "malograron las expectativas y fueron capaces de cometer cuatro delitos de especial gravedad".

De manera paralela, el Consejo de Administración de Impulsa ha iniciado por vía civil ante el tribunal de primera instancia denuncia contra Plasticur por incumplir las condiciones "por las que se hizo con dicho patrimonio", ya que se comprometía a la creación de un centenar de empleos en cinco años, lo cual no se ha realizado. El objetivo de esta segunda denuncia es conseguir la reversión de los terrenos a Impulsa.

Por su parte, el PP ha respondido a la acusaciones, y afirma que la denuncia "es una vuelta de tuerca más en la campaña de juego sucio de David de la Encina". La califica además de "denuncia falsa" contra su candidato Germán Beardo. El candidato de AxSi, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, ha subrayado por su parte que el alcaldable del PSOE y presidente de Impulsa "lanza sombras sin ningún hecho o argumento que respalde sus palabras, que cada día que pasa tiene menos valor", calificando igualmente su comparecencia de "jugada sucia".