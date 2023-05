Francisco Martín, candidato de Vox en Cádiz, dimite como coordinador local de la formación

El candidato de Vox a las elecciones municipales de Cádiz, Francisco Martín, ha dimitido como coordinador local de esta formación tras los resultados del 28-M donde no ha podido obtener representación en la Corporación municipal. A pesar de haber sido el partido político mas votado de los que se han quedado sin representación, con 2.678 papeletas y un 4,63% de porcentaje, no llegó al mínimo del 5% y no pudo acceder obtener concejal.

En una carta remitida a la militancia, Francisco Martín asegura que "alguien dijo alguna vez que todo lo que empieza debe tener un final y eso es algo en lo que creo firmemente".

Por ello, "tras una intensa jornada electoral en la que los resultados han sido de todo menos los esperados y deseados y, después de toda una noche de intensa reflexión al respecto, es el momento de hacer balance de ello, sacar conclusiones y tomar decisiones".

En primer lugar se ha mostrado agradecido con todos los miembros del equipo de Cádiz capital pero también ha relatado la situación que ha vivido en estos cuatro años con la falta de medios: "A lo largo de los últimos cuatro años y con unos medios totalmente escasos, han realizado una labor titánica haciendo posible lo imposible; visibilizar a VOX en Cádiz gracias a las más de 300 mesas informativas que se han realizado en todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad".

En este sentido, se ha enorgullecido de que "todavía sigo sin explicarme cómo, habiendo podido disponer de tan solo 650 € de presupuesto han podido hacer tanto como han hecho en esta campaña de las municipales (sí, no le falta ningún “0”, nuestro presupuesto para la campaña de las municipales ha sido de 650 €. Ya de paso, aprovecho para decir que alguien se lo debería hacer mirar)".

El ya coordinador que ha dimitido ha dado la enhorabuena al Partido Popular por los resultados obtenidos: "Gracias a ellos se ha conseguido desalojar a los partidos de izquierda de San Juan de Dios. Los gaditanos os han otorgado su confianza para que lideréis el cambio que tanto se necesita en Cádiz. No los defraudéis. VOX va a seguir ahí, siempre atento, para que las políticas de izquierdas, que tanto daño han hecho, desaparezcan de Cádiz para siempre".

Martín señala que la decisión que toma es la que debe tomar: "Las decisiones no hay que posponerlas en el tiempo y menos aún cuando uno tiene el convencimiento de que son las correctas".

En este caso, ha insistido que "los resultados obtenidos no son ni los deseados ni los esperados. La realidad es que VOX no ha conseguido ningún concejal en Cádiz y los gaditanos han dicho NO a VOX en Cádiz. Eso es un hecho indiscutible y no hay que poner escusas".

Por ello, tiene claro que "en la vida uno tiene que ser honesto consigo mismo y siempre ser consecuente con sus principios. Por ello he tomado la decisión de renunciar a mi cargo. Es el momento de apartarse a un lado para que pueda venir otra persona que le de un nuevo rumbo a VOX en Cádiz y que cree los cimientos necesarios para que esta situación cambie".

Ha finalizado diciendo que "para mi ha sido un honor el haber podido representar a VOX, a sus valores y a sus principios con los que me he sentido siempre identificado".