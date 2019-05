La próxima Corporación Municipal se renovará en algo más de un tercio tras las elecciones municipales del pasado domingo. Hasta nueve ediles nuevos recogerán su acta a mediados de junio.

De la foto fija del Pleno de finales de este mandato ya se sabía que ocho no continuarían, o bien porque no volvían a estar en las candidaturas o porque estaban muy alejados de los puestos de cabeza. En ese caso estaban cuatro concejales de PP, dos de Podemos, uno de Ciudadanos y otro de Andalucía por Sí (AxSí). A ellos se suma que la concejala no adscrita, Inmaculada López, no ha obtenido suficientes votos con su nuevo partido para entrar en el arco municipal. En total son por tanto nueve concejales nuevos, un 36% de la Corporación. No en todos los casos los sustituyen compañeros de partido, por la pérdida de representantes que han deparado las urnas.

En el caso del PSOE repiten sus concejales, pero suman además tres nombres nuevos (María José Foncubierta, Virginia Barrera y Javier Navarro). En la bancada de los populares se estrenan Inmaculada Marín y Joaquín Becerra. Una entrada nueva tiene AxSí, aunque Lolo Picardo es de sobra conocido en la ciudad, como gerente de la Venta de Vargas. Ana Rojas, por su parte, acompaña a Ernesto Díaz en Podemos. Los otros dos rostros nuevos, Carlos Zambrano y Francisco Paredes, vienen con Vox y su irrupción como nueva fuerza en el Ayuntamiento de San Fernando. Hay que matizar que en el caso de AxSí, la formación de nueva creación es la heredera del PA, mientras que Podemos se presentó bajo su marca después de que hace cuatro años lo hiciera como la agrupación de electores Sí se puede.

Estas novedades conllevan además que cuatro años después la Corporación que va a configurarse sea paritaria: con 13 hombres y 12 mujeres, frente a los 15 hombres y 10 mujeres que iniciaron mandato entonces. Es cierto, eso sí, que la evolución de la Corporación con las renuncias que se produjeron llevó a que el mandato se acabe con esa igualdad que ahora se repite. El equilibrio se da en todas las formaciones, a excepción de Vox que no presentaba una candidatura cremallera. En el PSOE serán seis mujeres y 5 hombres, en el PP habrá tres mujeres y dos hombres, en AxSí estarán dos hombres y una mujer, Ciudananos son uno y uno, igual que Podemos.

En la comparación con las anteriores Corporaciones, la edad media de los concejales se incrementa a 45,68 años cuando en 2015 era de 40,8 y en 2011 de 43,7 años. Influye que el porcentaje de renovación sea menor que hace cuatro años, por lo que, y esto es una obviedad, repiten concejales que han sumado 4 años en sus cuentas personales. Además entre las entradas en su mayoría tienen más de 40 años (6), incluso de 50 años (2). Solo uno de los rostros nuevos está en la treintena (Ana Rojas, 33).

En total en la cuarentena están 14 concejales y en los 50 están 7 ediles. Sobrepasa los 60 José Loaiza (61), mientras los más jóvenes son María del Carmen Roa (30), Ana Rojas (33) y Ernesto Díaz.