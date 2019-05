Como si de un reality show se tratara, la política también da una segunda oportunidad a los expulsados cada vez que llega una campaña electoral. Es como si fuera el comodín del público. “Me habéis echado del partido pero a ver qué opina la gente”, parecen pensar esos dirigentes que abandonan –unas veces a la fuerza y otras de manera voluntaria– las siglas con las que concurrieron a las elecciones municipales precedentes.

En este proceso electoral que concluirá en las elecciones municipales del día 26, en la provincia de Cádiz hay muchos casos de concejales expulsados que inician ahora una nueva aventura liderando candidaturas independientes de nueva creación. Hace escasas fechas este periódico reunía a dirigentes de renombre como Luis Mario Aparcero (ex socialista y hoy número uno del partido Unidos por Chipiona), Juan Antonio Liaño (ex del PP y hoy en Vamos con Rota) y Antonio Prats (ex andalucista y hoy alcaldable en Sanlúcar al frente de la formación política Libres). Pero hay muchos ejemplos más, entre ellos los de los protagonistas de dos de las escisiones más comentadas en la provincia de Cádiz en el mandato corporativo que está próximo a acabar.

Son los casos por ejemplo de Inmaculada López y de José Joaquín Soto. La primera lidera ahora la candidatura del partido Sólo San Fernando (SSF) después de que fuera expulsada del grupo municipal de Podemos en la localidad isleña, lo que le ha llevado a estar muchos meses como concejal no adscrita. Y José Joaquín Soto, de San José del Valle, es el número uno de Iniciativa Participativa (IP) después de que IU lo expulsara de sus filas tras firmar junto al PP la famosa moción de censura contra el alcalde socialista que finalmente terminó siendo anulada por la Justicia.

Ahora serán las urnas las que dictaminarán si estos expulsados vuelven o no al concurso de la política municipal.