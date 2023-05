David de la cruz promete invertir 20 millones de euros en Aguas de Cádiz

“La emergencia climática no se va a desvanecer y Cádiz tiene que actuar para ser sostenible y sumar a favor de la protección del Planeta en esta lucha a contrarreloj”. Esta ha sido una de las primeras reflexiones del candidato a la alcaldía de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, en su comparecencia de esta mañana ante los medios de comunicación, en la que ha querido poner en valor la gestión pública del agua en paralelo a la manifestación convocada en Sevilla en defensa de Doñana “y en contra de la privatización del Parque Natural abanderada por el PP”.

“Si hay un ejemplo que defina lo que era Cádiz hace 8 años y lo que es hoy, ese es justo Aguas de Cádiz. La empresa municipal ha pasado de ser un cortijo para negocios oscuros, chanchulleos y enchufes en la que solo prevalecía el interés personalista y las obras que tuvieran algún tipo de lucimiento a garantizar un suministro básico y emprender obras de utilidad para la ciudad y la ciudadanía. Ya quedan atrás las imágenes de una Cádiz que se anegaba cada dos por tres en la calle Nueva, la calle La Palma o en los alrededores del Estadio. Y no sólo eso, la falta de gestión era absolutamente irresponsable y esto se vio con el corte de agua de Loreto. Todo un barrio estuvo más de una semana sin agua”, ha subrayado el candidato.

Respaldado por varias personas de la candidatura, De la Cruz ha detallado que la formación invertirá más de 20 millones de euros desde Aguas de Cádiz “para seguir blindando el derecho de acceso al agua, para una mejor gestión hidráulica de la ciudad y para que Cádiz siga siendo un modelo de gestión pública del agua”. Por ello, ha recordado que el actual gobierno gaditano ha invertido más de 1,6 millones de euros en más de 5.000 solicitudes del Suministro Mínimo Vital de agua. “Desde Adelante Izquierda Gaditana lo decimos alto y claro: en Cádiz no se le va a cortar el agua a ninguna familia que no pueda pagarla”, ha destacado, antes de repasar los avances que en gestión del agua se han producido en la ciudad con medidas como la instalación de 128 fuentes públicas, el Observatorio del Agua, las campañas de concienciación en centros escolares o Reto 100, que ha permitido bajar el consumo medio por habitante y día de 125 litros a 119 litros.

“Cuando llegamos había 10 millones de euros de deuda, esa deuda de Aguas de Cádiz ya no existe. Hemos recuperado económicamente la empresa y además lo hemos hecho sin subir el precio del agua pese al aumento de los costes, cifrado en cinco millones de euros. Dicho de otra manera, hemos invertido 5 millones de euros para no subirle el precio del agua a las gaditanas y los gaditanos”, ha recordado al tiempo que ha anunciado el impulso del terciario, un proceso por el que se podrá disponer de agua regenerada, no potable, para el uso de riego y baldeo de la ciudad. Asimismo, ha anunciado que se profundizará en la puesta en marcha de un servicio telemático para comunicar la detección de fugas en tiempo real y se abrirá “el debate público en torno a la gestión pública e integral del agua a través de foros periódicos, convirtiendo a Aguas de Cádiz en un referente frente a la corriente privatizadora” de otras ciudades.

Para cerrar su encuentro con la prensa, David de la Cruz ha sido tajante: “En un contexto de sequía, y frente a quienes sólo quieren privatizar el agua y secar Doñana, frente a quienes fomentan la construcción de campos de golf con un consumo insostenible de agua, estamos nosotros. Está Cádiz, está Adelante Izquierda Gaditana y está su compromiso medioambiental a través del blindaje de lo público”.