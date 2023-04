David de la Cruz lidera "la mejor lista para gobernar la mejor ciudad del mundo"

Un espacio municipal, el ECCO, ha acogido esta mañana la presentación de la lista de la coalición Adelante Izquierda Gaditana a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Una lista encabezada por David de la Cruz y que, a modo simbólico, cierra en el puesto 27 el actual alcalde de Cádiz, José María González. Una lista con más mujeres (17) que hombres, que mezcla sin orden fijo a los miembros de Adelante con los de la formación Izquierda Gaditana (sin ningún integrante de Podemos) y con la que De la Cruz aspira a imponerse en las próximos comicios para relevar a Kichi en el sillón de San Juan de Dios. "Esta es la mejor lista para gobernar la mejor ciudad del mundo", ha dicho el alcaldable en un acto al que han asistido cerca de dos centenares de personas.

La presentación de la lista ha venido a confirmar los diez primeros puestos de la candidatura conocidos ayer y reservados en una amplia mayoría a los concejales del actual equipo de gobierno que repiten y aspiran por tanto a mantenerse en sus puestos de responsabilidad y mando. David de la Cruz, única cara nueva de los diez primeros puestos que proviene de Adelante, encabeza esta lista que tiene a Helena Fernández, cabeza visible de Izquierda Gaditana en el número 2. De esta formación provienen las otras dos incorporaciones: Laura Cubero (7) y Vanessa Sibón (9).

Repiten en estos primeros diez puestos los actuales concejales Lola Cazalilla (3), Carlos Paradas (4), Lorena Garrón (5), Demetrio Quirós (6), Montemayor Mures (8) y José Ramón Páez (10).

A partir de aquí, se van repartiendo los candidatos entre las dos formaciones de esta confluencia. De la lista que hace unas semanas presentó Izquierda Gaditana con sus 12 primeros puestos, todos menos los tres de Podemos (Marina Liberato, Juanjo Ariza y Pepe Flores) han encontrado acomodo en la lista de David de la Cruz: Paco Cárdenas (13), Joaquín Santander (16), Pepa Fernández (19), Juan Carlos Romero (22), Sebastián Terrada (24) y José Lorente (primer suplente).

La lista se completa con los siguientes nombres: Älvaro Zaldívar (11), María Rodríguez (12), Irene Gallardo (14), Concha de la Vega (15), Deborah Sánchez (17), José Caucelo (18), Susana Núñez (20), Manuel Armario (21), Luisa Villar (23), Elena Santiago (25), Lola Martínez (26), Matilde Chica (suplente 2) y la concejala saliente Rocío Sáez (suplente 3).

Precisamente la todavía concejala de Medio ambiente y el todavía alcalde gaditano han sido los encargados de conducir el acto y de ir presentando, uno a uno, a los 30 integrantes de esta candidatura. Abrazos, besos parabienes y aplausos (fuertes todos pero muy sonados para Pepa Fernández y Joaquín Santander) protagonizaron este momento antes de que Helena Fernández realizara una breve intervención en la que "generosidad" y "gracias fueron las palabras más repetidas. Pidió trabajar juntos para "corregir errores, continuar el camino y reforzar el tejido asociativo de la ciudad", afirmó que Adelante Izquierda gaditana nace "con alma y muchísima ilusión" y se mostró convencida de la victoria: "Somos la ciudad, los tenemos aquí", dijo señalando a todos los candidatos que entonces estaban tras ella en las escaleras principales del ECCO.

Kichi dio paso, y por tanto simbólico relevo, a David de la Cruz alabando su "sencillez" y también sus "arrestos" para afrontar el trabajo que le quede por delante. Dijo el alcalde que para él supone una satisfacción haber cumplido su promesa de estar ocho años al frente de la alcaldía y se mostró confiado en sus sucesores: "Un relevo que lo va a hacer mejor".

El candidato De la Cruz, por su parte, defendió el acuerdo alcanzado con Izquierda Gaditana al que despojó de un posible carácter electoralista. Lo hizo con el argumento de que juntos llevan "décadas en las calles exigiendo y peleando por un mundo mejor" y "ocho años en las instituciones dejándonos la vida por un Cádiz mejor".

Del resto de contrincantes políticos, sólo el Partido Popular mereció el reproche de David de la Cruz. Dijo que el PP "no puede ser el gobierno de todos" porque "no ha peleado nunca por la mayoría social" y por sus políticas en materia de sanidad, educación y medio ambiente. Y con tirito incluido a la campaña de Bruno García: "No tomamos café uno a uno; el café y puro, para ellos. Nosotras y nosotros somos de ollas de puchero en los patios de vecinos".

Tuvo palabras de agradecimiento a todos los concejales que salen tras estas elecciones del equipo de gobierno (de todos ellos, sólo Paco Cano no estuvo presente en el acto) y también para José María González: "El mejor alcalde que nunca existió en esta ciudad en la historia de la democracia". Convencido de la victoria, David de la Cruz se despidió con una cita de Mario Benedetti y antes de que por los altavoces sonara una canción de Riki Rivera ('Toda mi gente viene conmigo').

Antes del acto, David de la Cruz atendió a los medios de comunicación. Al ser preguntado por si echaba de menos a alguien en la presentación de la candidatura tras la caída de Podemos de la confluencia, el alcaldable dijo: "Yo echo de menos a mucha gente, porque creemos en lo colectivo y creemos en lo común. Y cuando hay ausencias, se echan en falta. Al final, se demuestra que todo el mundo es necesario. Se suele decir que nadie es imprescindible, y creo que es lo contrario: todo el mundo es imprescindible, todo el mundo aporta y suma y a la gente que no está aquí, por supuesto que la echo de menos".