Confluencia de la izquierda en Cádiz... sin Podemos

David de la Cruz será el candidato del nuevo partido Adelante Izquierda Gaditana, la coalición cerrada in extremis de la que forman parte un buen número de siglas identificadas con el pensamiento político de izquierda. Salvo Podemos, que a última hora ha abandonado el proyecto político al que estaba adherido desde un principio.

El nuevo líder de Adelante Cádiz ha comparecido este viernes junto a la portavoz de Izquierda Gaditana, Helena Fernández, para ratificar el acuerdo entre los dos bloques de cara a las municipales del próximo 28 de mayo. Un acuerdo que según han reconocido los protagonistas "ha costado, ha sido muy difícil" y que se ha cerrado horas antes de que finalice el plazo para presentar coaliciones a las próximas elecciones. "Ha sido un proceso dificultoso", ha afirmado Helena Fernández, que ha puesto de relieve el "acto de obediencia y de amor por Cádiz" que ha supuesto para los dos bloques alcanzar un acuerdo cuyas claves se desconocen.

El rechazo a esta fusión entre Adelante Cádiz e Izquierda Gaditana ha llegado de la mano de Podemos Cádiz, que a primera hora de este viernes anunciaba que concurrirá en solitario a las elecciones, con una candidatura encabezada por Marina Liberato (que era la número 2 de Izquierda Gaditana) que se quejaba de "la irrupción de Adelante Cádiz y sus imposiciones electoralistas" en el espacio que se había generado desde esa plataforma de izquierdas que lleva meses de reuniones y acuerdos.

No ha disimulado Fernández su "sorpresa" por esta decisión de Podemos, desvelando que el acuerdo final entre Izquierda Gaditana y Adelante Cádiz fue respaldado "por dos terceras de la asamblea". Es decir, que un tercio de los integrantes de Izquierda Gaditana, entre los que se encontraría Podemos, no quería ese acuerdo escenificado este viernes. "Lo lamento muchísimo", ha añadido la que será número 2 de David de la Cruz y que no ha querido desvelar los motivos de ese rechazo de Podemos.

"Hay que ser responsable", ha apelado De la Cruz, convencido del "interés de la gente y el deseo de ir juntos en estas elecciones"; cuestión que a su juicio debía primar sobre intereses "partidistas o personales". También ha confesado el candidato de Adelante Izquierda Gaditana que la salida de Podemos preocupa por la posible pérdida de votos que se pueda producir en un escenario que se antoja bastante reñido en el panorama electoral gaditano.

"Nosotros estamos hoy con una felicidad tremenda", ha afirmado el candidato de esta coalición que dice haberse cerrado "para comernos las elecciones municipales" y seguir construyendo "un Cádiz más inclusivo, más diverso, con más derechos y más bonito". Una lista que no se dará a conocer hasta la próxima semana, que tendrá a David de la Cruz como candidato y a Helena Fernández como número 2 y que será "muy feminista", según han avanzado.