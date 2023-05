Curro Martínez: “Mi gestión está hecha, la de otros no lo sé”

Curro Martínez deja la política, aunque no descarta volver en el futuro. El concejal de Ciudadanos asegura que “ha sido una decisión difícil, muy pensada y hablada con personas que me aprecian. El año pasado ya trasladé a Ciudadanos que no sería alcaldable y aún así muchas personas me han escrito y me han llamado para animarme a seguir en política, me dicen que he hecho un buen trabajo, que El Puerto no puede perder un político cercano, currante y nada prepotente, que está a pie de calle con todos los vecinos, sean de donde sean. Quizás esto no sea un adiós sino un hasta luego”, afirma.

Se marcha satisfecho de su gestión porque como dice “dejo todos los contratos de Mantenimiento Urbano en vigor para que el funcionamiento básico de la ciudad no se pare. Eso es algo que me ha preocupado estos cuatro años, que la ciudad se pueda ir arreglando poco a poco porque la hered muy castigada. Muchas personas me preguntan cómo he podido sacar los contratos mientras que el resto de Concejalías siguen sin los contratos más importantes en vigor. La verdad es que es difícil explicar, quizás es que están esperando a tener mayoría para sacar los contratos con sus prioridades. Desde luego mi gestión está hecha, la de otros no lo sé”.

En cuanto a sus motivaciones en política, asegura que “jamás he buscado aprovechar mi cargo para beneficiarme personalmente. Muchos me dicen que otros han utilizado mi gestión para vender y atribuirse logros, y siempre contesto que con mi gestión se ha visto beneficiado El Puerto y el próximo concejal que venga se podrá aprovechar de ello. Después de las elecciones la ciudad va a seguir funcionando y los ciudadanos seguirán viendo como va mejorando El Puerto”, señala.

“Gran parte de la gestión de Germán Beardo ha sido virtual, de cara a las redes”

Tampoco se olvida “de los momentos tan difíciles que hemos vivido durante la pandemia, cuando muchas personas perdieron sus trabajos y acudían a pedir alimentos. Jamás me hice una foto para aprovechar el trabajo tan duro que hicimos para vender gestión. En este aspecto creo que gran parte de la gestión de Beardo ha sido virtual, de cara a las redes”, dice. Acerca de su relación con el alcalde portuense, Curro Martínez reconoce que “hemos tenido diferencias, porque yo siempre he mirado por El Puerto. Viví una etapa en la que muchas personas me pedían promover una moción de censura y quitar a Germán Beardo de la Alcaldía. Me pedían quitarle a él, no al PP , pero eso no depende de mí y por eso continué y decidí que no gobernara la izquierda”. Pero Martínez prefiere quedarse con lo positivo y como insiste, “llegué a la política para mejorar mi ciudad y en cuatro años he conseguido en Mantenimiento Urbano tener los contratos en vigor y he conseguido una subvención de más de 6 millones de euros para cambiar las antiguas luminarias a luces LED en El Puerto. Por otro lado el turismo ha sido el sector más dañando de esta crisis socioeconómica y hemos trabajado desde la Concejalía para recuperar El Puerto y que vuelva a ser un referente, siempre en contra del turismo de botellón. También hemos conseguido una subvención de 2,5 millones € que se ejecutará en El Puerto en los próximos tres años años”.

En cuanto al resultado de las próximas elecciones, cree que “todavía son muchas las personas que no saben qué van a votar. Hay diez alcaldables y el voto va a estar muy segregado. Muchos me preguntan y me piden consejo sobre a quién votar, son personas simpatizantes del PP que no quieren votar a Germán Beardo y el resultado dependerá de si deciden finalmente votar a otro alcaldable. El PP tiene techo electoral en El Puerto, el PSOE tiene un suelo sólido, hay quien vota a este partido pase lo que pase. En los otros extremos están un Vox fortalecido por una lista renovada y una Unión portuense con un carácter municipalista muy fuerte. La extrema izquierda también tiene su apoyo incondicional y de los nuevos no puedo hablar sin conocer su programa, pero lo cierto es que tanta opción de voto hace difícil un pronóstico”, concluye.