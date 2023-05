Comienza la campaña electoral más incierta en Cádiz

Las cartas ya se han repartido en esta partida de las elecciones municipales. La campaña oficial le da continuidad a la oficiosa que se viene produciendo desde hace meses, ya que lo partidos y la ciudadanía se enfrentan a las elecciones municipales que se presentan con un resultado más incierto desde hace muchos años. También es la campaña en la que se ha presentado más siglas en la democracia, un total de 11.

Los partidos ayer hicieron su tradicional puesta de largo de la campaña, aunque los tiempos han cambiado y ya nada quedan de aquellas pegadas de carteles que se hacían en la medianoche.

El optimismo y la ilusión no ha faltado en un día donde todos los partidos dicen que aspiran a ganar y a solventar todos los problemas de la ciudad. El 28-M decidirán las urnas y solo uno, o éste en coalición, gobernará, otros pasaran a la oposición y los más se quedarán fuera de la corporación.

Adelante Izquierda Gaditana

"¡David, alcalde!", "¡Ole la gente guapa!"... David de la Cruz, candidato a la alcaldía de Cádiz por Adelante Izquierda Gaditana, y sus números 2 y 3, Helena Fernández y Lola Cazalilla, han tenido un caluroso recibimiento a su llegada a la plaza Fragela donde han reunido al resto de sus compañeros y simpatizantes para que en los 15 días que comienzan de campaña electoral animen a sus vecinos a Que no te quiten Cádiz.

Bajo el rótulo electoral de la opción política continuista con el Gobierno actual de la ciudad -que se ha presentado en un cartel pero también en un anuncio proyectado en una pantalla en la plaza donde reina el Gran Teatro Falla- el alcaldable ha puesto en valor el Cádiz "más inclusivo, más verde, más diverso" que su partido ha conseguido en los últimos 8 años bajo el mandato de José María González Kichi, presente en el encuentro pero fuera de la foto, en un discreto segundo (o tercer) plano.

Sin embargo, la gestión y "las conquistas de derechos", en palabras de Cazalilla, llevadas a cabo por el gobierno actual de coalición fueron reivindicados por De la Cruz -"frenazo" de los desahucios, coto a la turistificación, la garantía del agua para los gaditanos, "un derecho fundamental" y un bien "que no es de nadie", la "prohibición de prohibir el juego a los niños y niñas"...- en contra de ese "liberalismo salvaje" que, a su juicio, amenaza Cádiz pero que no podrá con "la lucha colectiva".

Al colectivo, "al valor de la confluencia y de ponerse de acuerdo como acto de amor por los demás y por la ciudad de Cádiz", como ha definido Helena Fernández, también se ha encomendado De la Cruz "seguro" de que el resto de candidatos "no podrán" poner fin al proyecto que su partido empezó a construir hace dos legislaturas y que tiene su pegamento en "la alegría" y "el orgullo" de que "el alma de Cádiz siga latiendo", ha dicho el aspirante al bastón de mando de San Juan de Dios.

"Ahora, precisamente, ahora que hemos eliminado la deuda, ahora que hay condiciones mejores, ahora que la situación económica está mucho mejor, ahora que podemos soñar, vienen los vendepatrias, vienen los que especulan, los que quieren expulsarnos de los barrios, ahora, ahora que el Ayuntamiento está saneado, ahora que podemos soñar, ahora que podemos aspirar a más, ¡qué cosas!... Pero no van a poder hacer un negocio de servicios fundamentales, ni privatizar espacios públicos, no van a poder porque ese liberalismo del que presumen se llama en realidad sálvese quién pueda. No van a poder porque nosotros somos Cádiz, porque lo sentimos, porque lo soñamos y nadie no os va a quitar lo que somos", ha resumido el candidato de Adelante Izquierda Gaditana que, ayudado por Lola Cazalilla, ha pegado el primer cartel de su campaña en un pequeño tablón dispuesto para la ocasión.

Partido Popular

En el patio del Espacio de Creación Contemporánea (ECCO), espacio que puso en marcha el Partido Popular cuando sus siglas se dibujaban en el sillón de San Juan de Dios, Bruno García, candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, se ha comprometido a dar "la solución" a los problemas que tiene Cádiz, "que, desgraciadamente, no son pocos", ha lamentado, en el inicio de la campaña que mira a las elecciones del 28 de mayo. Un "compromiso de dar la cara por Cádiz", como la da en el cartel digital que ha presentado la noche de este jueves y que reza Vota el cambio.

Porque la palabra, y la idea, de cambio, de "necesario cambio" que "sólo puede liderar el Partido Popular", es el principal mensaje que ha querido lanzar el alcaldable de los populares en el acto de este inicio de campaña oficial donde ha estado reforzado con el acompañamiento de la presidenta local de su partido, Mercedes Colombo, el vicesecretario de Coordinación Institucional del PP de Andalucía, Antonio Sanz, y el secretario nacional de Cultura del Partido Popular, Jaime De los Santos, además de con la presencia física y con la autoridad moral que ofrece a sus siglas Teófila Martínez, "la alcaldesa", tal y como la ha nombrado, deshechos en elogios a su gestión, cada interviniente en este encuentro, incluido el candidato que fue concejal durante el liderazgo en la ciudad de la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Con todo, con su perfil "de talante, moderado, sereno y riguroso", el hombre que para Antonio Sanz, es "un valor seguro" y "quien más se parece a Juanma Moreno", es decir Bruno García, ha sido el verdadero protagonista de la noche en los antiguos cuarteles militares a pesar de que insistía en que tras su nombre en la pantalla estaba "el de todos vosotros", ha dicho señalando a sus apoderados, interventores, militantes y simpatizantes que han querido arroparlo en esta noche "tan importante"; aunque, como ha recordado Mercedes Colombo, "nuestro gran acto tendrá lugar el sábado, en el Parador Hotel Atlántico con nuestro presidente de la Junta de Andalucía".

Y es que Juanma Moreno sí fue otra de las figuras que, sin estar, ha estado presente en la simbólica pegada de carteles del PP. "Bruno García tiene algo que no tienen otros candidatos, tiene a Juanma Moreno y con Bruno Cádiz tendrá al gobierno de la Junta de Andalucía", ha venido a recalcar Antonio Sanz que, además de esa "alianza imbatible de Juanma y Bruno", se ha encargado de subrayar otra de las líneas principales que trazan la campaña del Partido Popular en la capital: la del "voto últil". "Os pido -ha solicitado a los suyos- que todos os convirtáis en candidatos y que en estos días llevéis el mensaje de que cada voto a un partido que no consiga concejal es desperdiciar el voto. Que hay que conseguir una mayoría holgada para que Bruno pueda ser el alcalde de Cádiz".

El candidato, por su parte, se ha ceñido a confiar en su fórmula, "+ social + cercano + progreso", en esta campaña que hará, "que ya estamos haciendo", ha asegurado, "persona a persona", "mirando a los ojos, que es como le gusta hacer las cosas a Bruno", que decía Mercedes Colombo durante la inauguración de "un acto de compromiso con la ciudad de Cádiz, donde me comprometo a dar la cara por esta ciudad a proponer un cambio para esta ciudad y ese cambio somos nosotros, yo y vosotros", ha rematado Bruno García.

PSOE

El inicio de campaña del PSOE en la capital gaditana ha estado llena de simbolismo ya que su candidato Óscar Torres, acompañado de la lista electoral y muchos militantes, han presentado de manera virtual el cartel en la plaza Alcalde Carlos Díaz, el último y único regidor socialista que ha tenido la ciudad y que estuvo al frente de la misma entre 1979 y 1995. Torres ha dicho que era el enésimo homenaje "al mejor alcalde que ha tenido la ciudad en toda su historia" y ha confesado que "me pone la cerne de gallina" tener la posibilidad ser el siguiente alcalde socialista tras Carlos Díaz.

En la intervención que ha tenido ante los militantes Óscar Torres ha repetido un mensaje hasta la saciedad y es el de que hay que acudir a votar, no sólo los simpatizantes y los militantes: "Os necesitamos a todos y a todas y a todas vuestras amistades, vecinos..". Así, ha ahondado en el mensaje acerca de "que nadie se quede en casa porque si todos acudimos a votar, ganamos".

Precisamente, ante los medios Torres ha señalado que se inicia una campaña electoral "que va a ser histórica para Cádiz y para el Partido Socialista tras la que el PSOE va a recuperar la Alcaldía de Cádiz".

El candidato socialista afirma que ésta es una ciudad que "no puede mirar atrás, ya que estos ocho años han sido una continua pérdida de oportunidades, ni tampoco puede volver a los 20 años del PP, en los que el autobombo, el despilfarro, las quecas y los quecos dejaron prácticamente en bancarrota al Ayuntamiento".

En su intervención ante los simpatizantes ha llegado incluso a lanzar un guiño a las personas que han estado desencantadas tras estos último ocho años de gobierno de José María González 'Kichi', "para todos ellos está aquí el PSOE, para hacer una gestión desde el progreso y la responsabilidad".

Otro de os mensajes lanzados por el candidato socialista es que Cádiz "no puede perder más una oportunidad" y ha señalado que es una ciudad que necesita mejores servicios públicos, un mayor y mejor mantenimiento urbano y una ciudad con un transporte público de calidad entre otras cuestiones.

Y cree que estos 15 días no van a ser muy distintos de los que ha tenido en este último año desde que es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, "la de patearnos calle a calle y barrio a barrio" porque el objetivo final es que "no haya unos de primera y otros de segunda".

Ciudadanos

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Cádiz, Juan de Dios Sánchez, ha elegido la plaza Rosa de los Vientos, en la parte superior de la playa de Santa Maria del Mar a la hora del atardecer para que hubiera el color naranja de su formación, para descubrir el cartel con el que este alcaldable quiere “revivir” la ciudad.

Acompañado de algunos miembros de su candidatura ha señalado que afronta esta campaña “con muchísima ilusión y ganas”. En este sentido, ha asegurado que “hemos hecho un gran esfuerzo para elaborar un programa creíble, con medidas realistas y con los pies en la tierra”.

Con respecto a las perspectivas que tiene de cara al 28-M ha señalado que son “bastante buenas. Sabemos que vamos a entrar, que vamos a ser decisivos en el gobierno de la ciudad y que nuestro partido va a ser el que ponga la moderación y el sentido común y ese trabajo por y para los gaditanos”.

Asimismo, Juande Sánchez ha resaltado a los miembros de su equipo porque “es la mejor lista de la ciudad de Cádiz. Conocimiento, capacidad y trabajo no nos va a faltar”.

El candidato de la formación naranja ha querido dejar claro que “Ciudadanos es el voto útil, el verdadero voto útil, el voto del cambio en la ciudad de Cádiz es el voto a Ciudadanos”. Así , ha recordado que han estado ya al frente de la ciudad el PSOE, PP “y este grupo de izquierdas y ninguno han sabido arreglar los problemas de la ciudad”.

Podemos

Marina Liberato presentó hace semanas su lista electoral en el Paseo Marítimo de La Paz y en el mismo punto ha hecho la pegada de carteles simbólica, que en su caso lo ha hecho acompañada del parlamentario andaluz de la formación morada, Juan Antonio Delgado. Aunque se ha hecho sobre un tablón portátil, en este caso sí se ha hecho una pegada de careteles tradicional, de las de antaño con el papel y la cola de pegar.

Liberato afirma que inicia la campaña electoral “con el objetivo de mejorar y hacerle más fácil la vida a la gente y demostrar que es posible un modelo de ciudad que pone los cuidados y las personas en el centro”.

La candidata de Podemos asegura que llega a esta campaña “con mucha ilusión, ganas, mucha fuerza y con unos compañeros y compañeros estupendas, con un compromiso porque sea el que sea el número que saquemos de concejales, la lista va a seguir siendo un equipo de trabajo”.

Liberato ha puesto en valor lo que ha hecho el gobierno municipal en estos últimos ocho años “aunque otras cosas se han hecho regular”. En este caso, dice que “ha faltado valentía, sobre todo en lo relacionado con las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento”.

Por su parte, Juan Antonio Delgado ha asegurado que “donde está Podemos se hacen políticas valientes pensando en la gente” y ha definido a Marina Liberato como “la mejor candidata” para la Alcaldía de Cádiz y ha añadido que “es una persona muy comprometida que está siempre donde hay que estar para ayudar a la gente”.

Ahora Cádiz

En otra señera plaza del centro de la ciudad, Plaza del Mentidero, el candidato de Ahora Cádiz a la Alcaldía de la ciudad, Eugenio Belgrano descubría su cartel y su lema para enfrentar la campaña electoral que su nueva marca tiene por delante: Vota por Cádiz con corazón.

Al corazón de todas aquellas personas que lo acompañan en este viaje que comenzó "hace más de un año" se ha remitido Belgrano en su propuesta donde, ha dicho, ha conseguido "hacer lo imposible", que "un grupo de gaditanos se pongan de acuerdo para luchar por su tierra dejando atrás las ideologías" pero "con una ideología clara, su amor a Cádiz".

Y es que, ha asegurado, su partido, que primero fue plataforma ciudadana, se creó "porque los partidos que existían no tenían la solución" y, en su opinión, se necesitaba "crear un espacio donde el gaditano iba a poder venir independientemente de donde viniera con anterioridad". Un partido que trabajará "duro" para que "las decisiones sobre Cádiz se tomen en Cádiz", que Belgrano erige como su "objetivo fundamental".

"¡Que no se pierda la idiosincrasia de Cádiz!", reía el candidato de Ahora Cádiz que ha simulado la pegada de su cartel -ya estaba ceñido a la simbólica pared- con una escoba bicolor (amarillo y azul, por supuesto) que ha empuñado en un conciso acto que se erigía como su segunda convocatoria del día ya que venía del encuentro de candidatos sin representación municipal organizado en la asociación de vecinos Cádiz Centro.

Cádiz Sí

También un proyecto que piensa "en Cádiz, por Cádiz y para Cádiz" es el que Ismael Beiro lidera con Cádiz Sí, que también ha comenzado esta noche del 11 de mayo su campaña electoral a la Alcaldía de la ciudad con una pegada de carteles en la que deja una imagen metafórica de lo que quieren combatir, "la dejadez". Así, en la reja del solar que se levanta frente al Centro de Salud del Olivillo, Beiro y los suyos han pedido al gaditano Participa en el cambio.

Participar en el cambio con un partido "independiente" que "no responde a ninguna ideología" y que tiene como "único interés el bienestar de los gaditanos y gaditanas y el futuro de Cádiz", ha explicado el alcaldable de esta nueva marca que se presenta como "la única opción posible para que nuestra ciudad abandone la dejadez de estos últimos años y que tantos vecinos nos solicitan en estos últimos meses".

Beiro ha explicado que en su proyecto conviven "vecinos y vecinas de derecha, de izquierda, de centro, de distintos barrios, de distintos rango de edades y de profesiones diferentes" que se han unido "con un mismo objetivo, pensar lo mejor para Cádiz" alejados de "intereses partidistas".

De esta forma, en este pequeño acto de pegada de carteles en la calle Doctor Marañón con Felipe Abarzuza, Beiro a pedido al gaditano "su confianza en este proyecto", que "vote desde el corazón" y que piense en su partido como la opción que llenará "los bolsillos de los gaditanos de dinero", "haya trabajo y alegría en las calles de la ciudad".

Vox

La formación ha realizado un acto en Algeciras con las candidaturas de la provincia y posteriormente, a las doce de la noche ha realizado la pegada simbólica de carteles en la plaza Simon Bolívar en la capital gaditana. A la misma ha acudido el candidato de Vox, Francisco Martín, y el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira.