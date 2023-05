Cavada pide que se castigue en las urnas y en los tribunales "la política basura de los insultos y los bulos"

La alcaldesa y candidata del PSOE a la Alcaldía de San Fernando, Patricia Cavada, ha anunciado este jueves que llevará a los tribunales la actuación de los candidatos de AxSí y el PP, Fran Romero y María José de Alba, "por los insultos, injurias y bulos lanzados contra ella" durante estos días.

Cavada ha afirmado que durante toda la campaña solo ha dedicado tiempo para referirse a sus proyectos y a realizar un balance de la gestión realizada. Sin embargo, lamenta que, por el contrario, "tanto el candidato de Andalucía por Sí, como la candidata del Partido Popular sólo se han dedicado en sus actos y publicaciones a insultar y mentir sobre la alcaldesa de la ciudad".

Es –ha dicho– la primera vez que se ha referido en toda la campaña a otras formaciones o candidatos de otros partidos. Y ha afirmado también que lo ha hecho "para cortar de raíz esta escalada".

Para ello ha lanzado también un vídeo donde explica que lleva toda la campaña "recibiendo insultos y bulos", al tiempo que recuerda que "por cada insulto que me han dedicado, he realizado una propuesta; por cada falsedad que han vertido, he explicado un proyecto; y por cada descalificación sobre mi persona, el resultado de la gestión".

Se trata –ha insistido- de dos modelos muy diferentes, "el de las ideas y las propuestas y el del insulto de María José de Alba y Fran Romero".

La regidora y candidata de los socialistas se ha referido a estos candidatos para asegurar "que estos días han sobrepasado todas las líneas de la ética y han entrado ya en el terreno de cometer un delito de injurias contra su persona", algo que –ha insistido– "no va a dejar pasar".

"Tomo la palabra para referirme a ellos, para denunciar que la desesperación de estos candidatos los ha llevado al barro, al fango político más hondo, con bulos e insultos que no deben quedar impunes. Hay candidatos cuyo modo de vida se basa en la falsedad como modo subsistencia, pero es inadmisible que difamen con acusaciones infames. Estamos cansados de la política basura y solicito a la ciudadanía que la castigue duramente votando el próximo domingo contra las formaciones que la practican, porque el castigo judicial ya lo tendrán por vía penal", ha declarado.

"Es falso que haya adquirido una vivienda o un ático"

Cavada también ha querido desmentir "esas calumnias" y ha asegurado, en primer lugar, que ni ella ni nadie de su familia o de su entorno tiene un piso en la calle Arenal.

"En la última publicidad de estas formaciones, tras varios folletos llenos de insultos y bulos, incluyen a un empresario de San Fernando atribuyéndole hechos que constituyen un claro delito contra la dignidad de esta persona y su empresa", ha expuesto la alcaldable socialista.

La alcaldesa ha querido dejar claro a toda la ciudadanía que "es falso que haya adquirido en este tiempo una vivienda o un ático", y ha asegurado que sigue viviendo donde lo hacía antes de ser alcaldesa y que ni ella ni nadie de su entorno posee una vivienda en la construcción de Arenal "como se insinúa desde el estilo más bajo que puede tenerse en política".

"Estaría en mi derecho como cualquier ciudadano pero no está en mis planes mudarme de vivienda ni adquirir ninguna otra", ha subrayado.

La alcaldesa ha pedido a PP y a AxSí "que dejen de mentir como forma de intentar ganar votos". "Mi declaración de patrimonio es pública y está a disposición de toda la ciudadanía", ha añadido.

"Estaré los 4 años como alcaldesa de esta ciudad"

También ha asegurado que no piensa marcharse del Ayuntamiento: "Estaré los 4 años como alcaldesa de esta ciudad", ha declarado.

"Para mí, como política, lo más importante es la palabra que doy a la ciudadanía, y pese a las acusaciones infundadas de estos partidos que practican la basura como forma de hacer campaña, vuelvo a dejar muy claro que estaré los cuatro años como alcaldesa de esta ciudad, si así lo decide la ciudadanía este domingo", ha dicho.

"Imagino que están deseando que me vaya cuanto más lejos mejor, sobre todo porque no les importa esta ciudad ni la quieren, porque su modelo es el crispar para poder continuar como sea, utilizando cualquier medio, sea el que sea", ha añadido.

Cavada ha insistido también en que "esta forma de hacer política debe castigarse, tanto política como judicialmente".

"El domingo la ciudadanía tiene en sus manos el poder desalojar de su Ayuntamiento a las personas que están dispuestas a todo por seguir actuando a su antojo, haciendo lo que sea a cualquier precio", ha manifestado.

La alcaldesa y candidata ha reprochado duramente "las poco edificantes estrategias de campaña de Romero y De Alba" y ha insistido en que para ella "la política es algo digno donde se está para solucionar problemas y mejorar la vida de las personas, y en esto no caben ni el insulto ni las falsedades".

"Como alcaldesa os pido que vayáis en masa a votar en favor de quienes hacemos políticas constructivas, de los que llevamos toda la campaña con propuestas, compromisos, ideas y gestión para que San Fernando siga creciendo, y en contra de aquellas formaciones políticas que utilizan la basura política y a favor", ha pedido la candidata del PSOE de San Fernando.

"Las elecciones municipales son el espacio donde todos aquellos que pensando muy diferente nos unimos en favor de la ciudad, en pro de lo mejor para San Fernando. Y ahora, también, nos unimos además a favor de una forma de hacer política alejada de la crispación, los insultos y las falsedades", ha finalizado.