Los cuatro años que lleva al frente del gobierno municipal no la han cambiado. Es hiperactiva, una animalista convencida, se engancha al Spotify cada vez que puede para disfrutar de su música favorita, le entusiasma el diseño gráfico y sigue pensando lo mismo que aquel 13 de junio de 2015, cuando hizo historia al convertirse en la primera alcaldesa de San Fernando: que la política –la política con maýusculas– sirve para cambiar las cosas, para solucionar los problemas de la gente, para construir una sociedad más justa e igualitaria...

Eso fue precisamente lo que llevó a Patricia Cavada a dar el salto desde la abogacía al PSOE isleño de la mano de Fernando López Gil –al que acompañó en la candidatura en las elecciones de 2011– y luego a encabezar la lista de los socialistas en 2015 y a asumir también el liderazgo del partido en la localidad, que desde hace dos años coordina como secretaria general.

En tiempos en los que la clase política y sus instituciones siguen en el ojo del huracán y a menudo son cuestionadas y denostadas, Cavada sigue fiel a esa premisa que se le ha visto defender con ahínco muchas veces en los plenos frente a comentarios algo populistas y que a algunos puede incluso parecer algo ingenua: la solución a los problemas de los ciudadanos pasa siempre por la política.

Y después de cuatro años siendo alcaldesa de una ciudad que arrastra no pocos problemas y da más de un dolor de cabeza, está "más convencida que nunca" de ello. Por eso, a sus 44 años, esta isleña de familia bazanera –sus abuelos y su padre trabajaron en la factoría así que siempre estuvo ligada a lo naval– vuelve a intentarlo en las urnas. Y, por eso, aspira a continuar al frente del Ayuntamiento para "cambiar el rumbo" de San Fernando.

De su paso por la Alcaldía en este tiempo, dice, se queda especialmente con un momento, una de las primeras actuaciones que llevaron a cabo: la remodelación de la pista deportiva de La Ardila. Era una obra menor y la verdad es que bastante sencilla pero también –recuerda– algo que los vecinos llevaban largo tiempo reclamando. "Ese día me emocioné. Empezábamos a hacer cosas que podían cambiar la ciudad para mejorar la vida de sus vecinos", reconoce.

Cuenta también Cavada que en estos cuatro años de alcaldesa se ha sensibilizado también de manera especial con lo que llama la "capa humana" que al final está detrás de toda las cosas, lo que termina moviendo el mundo y que, insiste, es "lo más bonito" del trabajo de ser alcalde: que detrás de un banco, de un parque, del arreglo de una calle, de un nuevo edificio hay siempre un grupo de personas, de vecinos que lo demandaban, que lo esperaban...

Y San Fernando, añade, es además una ciudad llena de gente "con pasiones distintas" en las que se vuelcan y que solo esperan que el político les tienda la mano.

Cavada ha sido también la primera mujer que en San Fernando ha llegado a convertirse en alcaldesa y eso –afirma– ha supuesto "una doble responsabilidad": por un lado, la ciudad y su gestión; y por otro, el hecho de ser la primera alcaldesa.

"A menudo, me he sentido doblemente evaluada, como gobernante y como mujer", dice al asegurar que hay cosas –la ropa que se pone, por ejemplo– que a un hombre no se le tienen en cuenta cuando es alcalde. "He intentado al representar la ciudad que se vea normal, que la ciudad se sienta cómoda", afirma.