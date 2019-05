Adelante Cádiz da la rúbrica a cuatro años de gobierno con una fiesta

El cierre a cuatro años intensos. La tarde de este viernes era el momento oportuno para celebrar dos cosas por parte de los integrantes de Adelante Cádiz, ya que se cerraban la campaña electoral y el ciclo de cuatro años al frente del Ayuntamiento gaditano. Por ello, era la oportunidad de disfrutar de cara a la cita del domingo.

La confluencia eligió el patio del CEIP Andalucía, en la barriada de La Paz, para su fiesta de cierre de campaña en la que estuvieron presentes el Carnaval con la comparsa de Juan Carlos Aragón ‘La gaditaníssima’, el flamenco con el grupo Jaleo y la música con el DJ Frutos del Islam.

Pero más allá del disfrute, la figura que lo envuelve todo, a pesar de las referencias al trabajo colectivo, es la del candidato, José María González Kichi, y el intento de conseguir la reelección, lo que supone una responsabilidad aún mayor que la que afrontó hace cuatro años. Por ello, el alcaldable resaltó que la fiesta preparada por Adelante Cádiz era “la rúbrica de la página final de los cuatro años del primer mandato”.

Toda celebración sirve de balance y para el candidato a la reelección el repaso a lo realizado es “superpositivo”. “Con sus cosas buenas, sus cosas malas y sus cosas regulares, el balance tiene que ser positivo obligatoriamente porque de lo bueno hemos disfrutado, de lo malo hemos aprendido y de lo regular hemos entendido que se puede hacer de otra manera y estamos estableciendo esos mecanismos”.

Con todo, Kichi se acordó del equipo que le rodea para montar la candidatura que se batirá en las urnas el domingo. Un guiño a “la militancia que ha dado siempre la talla, la cara y se quita horas de su tiempo y de su casa para colaborar y para dar lo mejor de sí forma generosa, de forma altruista”.

González no dejó escapar la oportunidad, dentro del ambiente festivo, de animar a la participación. “Es importante que nadie se quede en su casa. Tenemos una cita histórica y esa no es otra que impedir que en Cádiz, que es la cuna de la libertad, la ultraderecha y el neofranquismo no obtenga ni una sola representación, ni un solo concejal”, expresó el candidato como una advertencia de lo que, en su opinión, no debe ocurrir el domingo.