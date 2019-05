José María González 'Kichi': “He echado en falta que a la oposición le duela Cádiz”

–¿Como está viendo la campaña para las elecciones municipales?

–Estamos haciendo una campaña muy ilusionante, con mucha fuerza, pero la verdad es que está siendo una campaña muy rara porque el único mitin que se ha celebrado ha sido el nuestro. Los partidos parece que han renunciado a la campaña tradicional. Por otra parte, también está siendo una campaña con muchas ocurrencias y con pocas propuestas realizables. Hemos sido los únicos que hemos presentado un programa político. Estoy viendo un desequilibrio muy importante entre el ritmo y la calidad de nuestra campaña y el ritmo y la calidad del resto de partidos.

–¿Está siendo la campaña muy diferente a la de hace cuatro años?

–Claro. Está siendo muy diferente. Yo creo que hay solamente una cosa más difícil que llevarse un primer premio de comparsas en el Falla, que es revalidarlo. Y eso es como nos sentimos nosotros. (Consulta aquí el trivial gaditano de José María González Kichi)

–Una de las cosas que está protagonizando la campaña es el uso de la marca Kichi, ¿cómo lo lleva desde el punto de vista personal?

–Me causa mucho rubor porque yo no estoy acostumbrado a verme ni en los bolsos de la gente ni en caricaturas por la calle ni en carteles en las redes sociales. En comparación con el resto de formaciones políticas, el único cartel en el que aparece el candidato con su equipo de forma colectiva es el nuestro. Indudablemente, soy el alcalde de Cádiz, soy una persona pública y soy un personaje conocido y reconocible. Eso, en cualquier caso, constituye un factor a tener en cuenta en las elecciones. De hecho, otros candidatos a la Alcaldía también lo han hecho en su momento. Pero creo que más que por mérito nuestro, también es por incomparecencia del contrario.

–¿Ha cambiado en estos cuatro años su percepción del Ayuntamiento de Cádiz?

–Ha cambiado para mejor. Ahora mismo somos conscientes de lo que podemos hacer, conocemos perfectamente dónde están los límites de lo municipal, conocemos perfectamente cuál es el mecanismo para estirar esos límites y nuestro conocimiento es mucho más profundo, mucho más maduro, mucho más sólido. En estos cuatro años hemos crecido enormemente. Yo diría que exponencialmente en cuanto a nuestro nivel de conocimiento de la ciudad.

–¿Qué aprendizaje se lleva de estos cuatro años?

–Me llevo múltiples aprendizajes. Esto ha sido como estudiar dos o tres carreras a la vez. Me llevo muchísimas cosas buenas. Me llevo alguna que otra decepción también. Pero en el cómputo general, los aprendizajes son todos buenos.

–¿Qué ha echado en falta?

–He echado en falta que a la oposición de esta ciudad le duela Cádiz tanto como al Gobierno. Entiendo la pluralidad, entiendo la disparidad de ideas y entiendo cómo un mismo problema puede ser abordado desde distintas ópticas. Pero cuando tú ves una y otra vez que a la oposición de esta ciudad le ha interesado más boicotear al equipo de Gobierno que solucionar los problemas, eso es tremendamente decepcionante. Yo estoy muy decepcionado con la oposición de esta ciudad.

–¿En qué cree que ha cambiado la ciudad en estos cuatro años?

–Creo que ha cambiado en la consecución de derechos y libertades. Creo que hoy somos una ciudad más justa donde hay ciertas cosas que antiguamente eran caprichos o limosnas y hoy son derechos. Por ejemplo, el acceso al agua. Eso quiere decir que no está al arbitrio ni al capricho de nadie, sino que es una garantía. Creo que ahora tenemos mucho más claro qué es lo que queremos ser y hacia dónde queremos llegar porque nos habían robado una cosa muy importante para los gaditanos, que es la autoestima. Cádiz estaba resignada a ser la capital del paro para siempre. Creo que Cádiz, en ese Cádiz en blanco y negro del Partido Popular, había terminado por asumir ese complejo. Creo que Cádiz ha recuperado o está recuperando en gran parte su autoestima.

–Una de las denuncias que le ha hecho la oposición ha sido que el equipo de Gobierno se ha enredado elaborando muchos planes. ¿Cuál es el plan que tiene Adelante Cádiz para los próximos cuatro años?

–Primero, colaborar en la solución de los problemas que son más importantes para los gaditanos, que son el empleo, la vivienda y el acceso a los suministros básicos. Y, en segundo lugar, avanzar en la consecución de derechos y libertades. Ese es el plan que tenemos para Cádiz con proyectos como el cinturón universitario, la integración puerto-ciudad, el Museo del Carnaval, la Ciudad de la Justicia, los depósitos de tabaco, el nuevo plan de movilidad, el plan de accesibilidad... Son proyectos que van a venir a poner a Cádiz en el siglo XXI, que es el lugar que le corresponde.

–Hace cuatro años, el PSOE le apoyó para conseguir la Alcaldía. En la campaña se está viendo una polarización entre PSOE y Adelante Cádiz. ¿Cómo se digiere esta situación para una futura negociación?

–No estoy de acuerdo con esa polarización. Yo creo que la polarización que existe en la campaña, y es la que ha caracterizado estos cuatro años de mandato, es la del eje oposición (PP, Ciudadanos y PSOE) y equipo de Gobierno. Creo que no hay un sitio en España en el que el PSOE, PP y Ciudadanos se parezcan más y hayan sido más conniventes y colaboradores que en Cádiz, y que sea el PSOE quien hable de que no vería con malos ojos un pacto con Ciudadanos para hacerse con el Ayuntamiento de Cádiz, con ese Ciudadanos que está cogobernando con el PP y la extrema derecha en la Junta.

–¿Teme que ya se haya fraguado algún tipo de pacto según los resultados que se pudieran dar el 26 de mayo?

–No lo descartaría. Hay partidos que están haciendo la cuenta con los dedos para ver si le salen los votos. Por eso, insisto en la necesidad de que la participación sea masiva. Ahora mismo, Adelante Cádiz, frente al bloque homogéneo de la oposición, es la única garantía fiable de evitar que pasen esas cosas. La única garantía fiable de evitar que en Cádiz Vox pueda tener siquiera un concejal es votar a Adelante Cádiz. Ese voto útil que Pedro Sánchez predicaba en la campaña de las generales no está representado en esta ciudad por el PSOE local, está representado por Adelante Cádiz.

–¿Teme que la irrupción de Vox en el Ayuntamiento pueda alterar el tablero político de la ciudad?

–Temo que el ideario del odio, el ideario de culpabilizar a los sectores más vulnerables de la población, la intransigencia y el machismo entren de forma clara y abierta en el Ayuntamiento de Cádiz. Por eso hablo de la responsabilidad histórica de participar en estas elecciones.

–Volviendo al PSOE, ¿estaría dispuesto a que formara parte del equipo de Gobierno?

–En medio de una campaña electoral, en lo último que uno piensa es en sentarse a negociar pactos de gobierno. Nosotros salimos en esta campaña a obtener la mayoría absoluta. Evidentemente, podemos quedarnos por el camino porque el panorama político es complicado, porque hay muchos partidos políticos y en la actualidad conseguir una mayoría absoluta es más complicado que hace 30 años. Pero nuestra meta es esa. Necesitamos nosotros, pero en primer lugar Cádiz, un equipo de Gobierno que no tenga que gobernar resistiendo, que no tenga que gobernar siempre pactando rozando casi el secuestro en determinadas cosas que son buenas para la ciudad. El día que yo me convierto en alcalde y recibo el bastón de mando de manos de José Blas Fernández, yo estaba como un flan y era la primera vez que sonreía. Recuerdo que llegó a mis oídos de un concejal que estaba sentado al lado del portavoz del PSOE, el señor González, que se escuchó en la bancada socialista: “Sí, sí, ríete que ya verás tú la que te queda en estos cuatro años”. Ese es el apoyo entre comillas que yo he recibido en estos cuatro años del PSOE. Hablar de pactos de gobierno se hace ahora mismo impensable.

-Una de las frases que se ha repetido en estos cuatro años es que la oposición solo se ha dedicado a ponerle palos en las ruedas. ¿Cree que si vuelve a ser alcalde puede cambiar esto en los próximos cuatro años?

–Eso solamente puede cambiar si tenemos la mayoría suficiente como para gobernar en solitario.