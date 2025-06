La sinergia entre empresas, clave para que la industria naval gaditana se beneficie de la apuesta por la defensa

Cádiz/"Si queremos progresar en el mundo en el que estamos, o la pequeña y mediana empresa busca sinergias, entre ellas o con grandes empresas como Navantia, Indra o Escribano o estamos abocados a que cuando nos sentemos en la mesa de la Unión Europea nos den apenas el 5% de los proyectos por aquello de que formamos parte, pero sin ser capaces de liderarlos". El capitán de navío Gerardo Rodríguez Mendoza, jefe de mantenimiento del Arsenal de Cádiz, advierte al Clúster Marítimo Naval de Cádiz, y a sus integrantes, de la importancia de la integración del tejido empresarial para tener un papel relevante en la aplicación de los presupuestos para el sector de la defensa, que ya se ha aumentado y que puede ampliarse en los próximos años. También de adaptarse a los cambios, aunque paulatinos, que se producirán en la actividad de reparaciones, de mantenimiento, que la Armada denomina sostenimiento.

Durante su intervención en un nuevo desayuno empresarial innovador organizado por el Clúster, el mando militar ha explicado el funcionamiento del área que dirige y que, ha defendido en varias ocasiones, tiene repercusión en la Bahía de Cádiz. "La Armada genera en la Bahía una carga de trabajo muy sustancial. Gran parte del trabajo de la industria auxiliar y de Navantia depende del recurso, no de grandes proyectos, sino del día a día de mantenimiento", señala. Se refiere a la disponibilidad económica, sin la cual las previsiones de mantenimiento se trastocan a la espera de contar con la financiación necesaria, lo que impide una estabilidad en la actividad que beneficiaría a las empresas y a los trabajadores.

Rodríguez Mendoza explica que su departamento va recibiendo las partidas de manera irregular, dado que corresponde a un presupuesto extraordinario y no ordinario, por lo que es variable y depende de la coyuntura económica. Puesto que no hay una ley específica para la financiación de la defensa, y se rige por la ley de contratos públicos, el inicio de los trámites administrativos para la licitación de un contrato debe contar con disponibilidad económica. Solo los contratos marco permiten comenzar el procedimiento, para ejecutar el servicio una vez se cuenten con el dinero. Actualmente, tienen operativos 45 acuerdos marcos. También les ayuda la tramitación anticipada gracias al adelanto económico que pueden recibir en un ejercicio para que el contrato se tramite de cara a su desarrollo al año siguiente.

La modernización del 'Castilla' y el 'Galicia', ¿en Cádiz o en Ferrol? Una pregunta ha surgido durante el desayuno empresarial innovador del Clúster Marítimo Naval de Cádiz sobre la posibilidad de que las próximas labores de modernización de los buques 'Castilla' y 'Galicia' se desarrollen en Ferrol. El jefe de mantenimiento del Arsenal de Cádiz ha dejado claro que no hay nada planificado, "ni cuándo va a ser, ni dónde se va a hacer", sin que responsables de Navantia presentes dieran otra respuesta a ser cuestionados. "Yo prefiero que sea en la Bahía", admitía para recordar que durante 25 años se ha ejecutado en esta tierra, por Navantia, por la industria auxiliar gaditana y por el Arsenal de Cádiz, "llevarse un barco a modernizar a otro sitio hace que todo ese conocimiento atesorado se pierda". Sí se dirige ya desde Ferrol la fase de diseño de la modernización de la ingeniería, pero en constante contacto con el Arsenal gaditano.

A pesar de ello, que se retrase la llegada del dinero hace que los encargos se concentren en los últimos meses del año, lo que se traduce en una carga de trabajo descompensada. "A partir de septiembre, el trabajador de la industria auxiliar naval trabaja todos los sábados y a veces los domingos porque el recurso de sostenimiento llega tarde. Si estuviera mejor distribuido, la carga de trabajo no se centraría en los meses finales del año", reconoce. Eso repercute, además, en el dimensionamiento de las empresas, "que dicen: ¿qué tengo?, ¿los 20 trabajadores que necesitas en enero o los 50 que necesitas en octubre?".

Eso también afecta a la capacidad de captación de mano de obra. Se trata, deja claro, de un sector que requiere mucha especialización y "apego". Y, sin embargo, "no somos capaces de hacer un sector de la industria auxiliar naval en la Bahía de Cádiz que tenga captación", por los ciclos de trabajo, no habla de la construcción naval, sino en este caso del mantenimiento, que conlleva una disminución de las plantillas de las empresas. Provoca, lamenta, que se recurra a la figura del trabajador fijo discontinuo o a las externalizaciones de contratos "que no son beneficiosas para nadie".

El presupuesto para sostenimiento ha variado mucho en los últimos años. Según los datos mostrados por el jefe de mantenimiento del Arsenal de Cádiz, en 2008 llegaron a 225 millones de euros, una cifra que fue disminuyendo en los años siguientes con un mínimo de 80 millones en 2013 y 2014. A partir de ahí, creció de manera paulatina para superar la cifra de 2008 en 2022, con 289 millones, una cuantía que bajó en los siguientes ejercicios (274 y 283 millones), sin que haya previsión de que mejore en esta anualidad, porque, a pesar de los 474 millones necesarios, la cifra se quedará en torno a los 269 millones ya recibidos.

Si el recurso, como apunta el capitán de navío, llegara con tiempo, de forma estable, facilitaría la inversión del empresario. "Cuando apoyan a la Armada, en el fondo, apoyan al trabajador de la Bahía. Que sean conscientes de que ese recurso de mantenimiento repercute en que el sábado 24 de diciembre no haya trabajadores a bordo del Elcano pintando", pone de ejemplo. "El mantenimiento es una oportunidad. La inversión en mantenimiento es un importante tractor económico en la Bahía de Cádiz", defiende Gerardo Rodríguez Mendoza.

El presidente del Clúster, José Luis García Zaragoza, abunda en esa idea de que la industria debe tener una estabilidad en la carga de trabajo para hacer atractivo el sector a los trabajadores. Especialmente también para la entrada de generaciones jóvenes, a los que "hay que enseñarles lo bueno de la industria naval, mostrarles que se trata de un sector tecnológicamente avanzado". Igual que se expone para la universidad, hacerlo para la Formación Profesional.

Precisamente, el trabajo de mantenimiento requiere, además, una adaptación a los nuevos conceptos, al modelo predictivo, que con el gemelo digital llegará a la Bahía a través de la fragata F-110 a finales de 2027 para poner en el centro la fiabilidad. Desde 2024 se están reorientando los arsenales para incorporar IoT, metadatos e inteligencia artificial, por lo que hace falta esa adaptación, pero sin abandonar el modelo tradicional, puesto que se sigue atendiendo las necesidades de buques antiguos.