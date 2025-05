Ezentis prevé triplicar sus ingresos y duplicar su ebitda en su nuevo plan estratégico 2025-2028

Sevilla/Grupo Ezentis prevé duplicar sus ingresos y triplicar su ebitda con su plan estratégico 2025-2028. Esto se traduce, según según sus estimaciones, en más de 60 millones de euros en ingresos y hasta 9 millones de ebitda al cierre del periodo.

La compañía inicia una nueva etapa de transformación, crecimiento rentable y creación de valor continuo y sostenible para el accionista. Su presidente, José Elías, se ha reconocido "muy ilusionado con esta nueva etapa". "Tras un intenso proceso de transformación, somos una compañía más ágil, más sólida y con una hoja de ruta clara y definida. Prefiero que no corramos, no tenemos prisa, y no vamos a repetir los errores que descubrimos del pasado", deja claro. De hecho, Ezentis propone ratios de deuda sostenibles, alineados con su tamaño, y un estricto control sobre los gastos financieros y operativos dentro de su plan estratégico.

Tras completar su proceso de reestructuración financiera y societaria a finales de 2023, la empresa planea retomar en los próximos meses su relación con las entidades financieras tradicionales para encontrar nuevas vías de financiación, en caso de ser necesario, en el futuro. Hasta 2028 prevé una inversión total de 21 millones de euros, de los 8 millones ya se han ejecutado, con la adquisición de EDA Instalaciones y Energía SL el pasado mes de marzo, entrando así en el mercado de los servicios integrales de instalaciones y mantenimiento.

El planteamiento para acelerar desarrollo del grupo es apoyarse en dos ejes: el orgánico, a través de la actividad comercial y nuevas alianzas estratégicas; y el inorgánico, mediante adquisiciones selectivas de compañías con capacidad de generación de caja y bajo nivel de endeudamiento. En concreto, se busca avanzar el tres áreas de negocio como instalaciones y mantenimientos integrales, redes de comunicaciones y soluciones tecnológicas (que incluiría IoT, inteligencia artificial, software, instalación e integración de proyectos y dispositivos interactivos de comunicación audiovisual).

Anabel López, consejera delegada del grupo, ha destacado que "el nuevo plan refleja nuestra ambición de liderar el sector con soluciones inteligentes que aporten valor real a nuestros clientes. Contamos con el conocimiento, la tecnología y la visión necesaria para lograrlo".