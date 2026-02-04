Yuyu ('Los que van a coger papas'): "Ya todo lo que queda va en esta línea de pasodobles"

José Guerrero Roldán, Yuyu, ha estado casi tanto tiempo atendiendo a los medios de comunicación al terminar de cantar como el que se ha pegado encima de las tablas. Con paciencia y empatía nos va atendiendo uno a uno, sorteando la lista de micros, con una sonrisa en la cara que no se va en ningún momento. Porque, tal y como demuestra, está "muy contento" con el que califica de "un buen pase" el que acaban de ofrecer en cuartos de final de este COAC 2026.

"Esto es partido a partido", tirando de la frase del Cholo a la que ya nos remitía en la entrevista previa que le hicimos en preliminares. "Hay que ir poquito a poco y es un concurso largo", pero avisa, "aquí hay un repertorio, hay que cantar, jugar con la estrategia", y remata con el principio, "la verdad es que muy contento".

Aquel pase de preliminares con el que 'Los que va a coger papas' presentaba la idea del cónclave con estos cardenales, ambos pasodobles se caracterizaron por un tono serio poco dado al estilo yuyesco. "Sí, el primer pase fue un pasodoble de medida y el homenaje al Selu y en este digamos ya hay más pasodoble de cachondeo. Sí, ya la línea que va a llegar es esta. Si el primer día nos salimos un poquito de nuestro estilo, ya todo lo que queda va en esta línea, tanto para semifinales como si Dios quiere si vamos a la final", nos aclara, "aunque ya después si al jurado le gusta más o le gusta menos, ya eso no de depende de nosotros".

El público ha cantado el estribillo de la chirigota en ambos cuplés, lo que da cuenta de que ha entrado bien y fácil. "El estribilllo muy bien, los cuplés creo que también muy bien", reconoce Yuyu que reflexiona sobre la modalidad. "Hoy día la situación es complicada para la chirigota, con tanta repercusión mediática de televisión, de redifusiones, es muy complicado" porque como bien explica el autor de tantas chirigotas míticas del carnaval gaditano "que la gente ya se ría en la presentación igual que el primer día cuando ya ha cantado tres o cuatro veces ni te digo. Las comparsas en ese punto tienen ventaja. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, tú escuchas 800 veces un disco de los Beatles, pero no vas a poner 800 veces una cinta de chistes de Paco Gandía, porque ya te lo sabes, te ríes muchas veces la primera vez, pero ya luego... y la verdad es que la chirigota tiene ese handicap. Estamos muy mediatizados y la verdad es que es un problema".

Y añade más el comunicador cuando te pisan el remate de un cuplé a través de redes sociales. "Te sacan en redes un cuplé que tú llevas y te lo matan, a lo mejor minutos antes de cantarlo, pero bueno, es lo que tenemos. El mundo del humor es muy complicado", concluye el chirigotero que espera volver a reunir este cónclave de cardenales con el objetivo de encontrar un nuevo papa y poder mostrar la fumata blanca.