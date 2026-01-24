José Guerrero 'Yuyu': "Si el chiste no es ofensivo pero alguien se lo toma mal, es problema suyo, no mío"

José Guerrero Roldán, Yuyu, se convirtió en uno de los principales atractivos de los carnavales pasados debido a su vuelta al Concurso tras 15 años de ausencia. Un regreso que levantó muchas expectativas y que, efectivamente, trajo de vuelta a las tablas del Falla al Yuyu de siempre, el de las chirigota surrealista que le dedica pasodobles a las pequeñas cosas. Parecía una aventura de un año, sin embargo, este sábado aterriza en el COAC 2026 con Los que van a coger papas.

Pregunta.El principal motivo de su vuelta el año pasado era la ilusión que le hacía que su mujer y sus hijos vivieran su faceta chirigotera, una vez terminado todo el ciclo, ¿cómo ha ido esa vivencia familiar?

Respuesta.La vivencia ha sido muy buena. Hemos disfrutado, se cumplieron los objetivos que había, que era sacar una buena chirigota y que la gente disfrutara, que mi familia disfrutara de ver la chirigota de nuevo en la final y una chirigota buena. No fue un carnaval malo, gracias a Dios. Lo último que yo quería era darle un disgusto y sufrimiento a la familia. Estuvo muy bien, lo ha agradecido todo el mundo, con los sacrificios familiares que conlleva todo, claro, pero se llevó bien.

P.Hace unos meses se ratificaba en que la vuelta había sido cosa de un año y que le faltaba la motivación para continuar. ¿Dónde ha encontrado finalmente esa motivación para continuar este año?

R.La motivación ha sido que los objetivos se cumplieron el año pasado. Pensaba sinceramente que la vuelta era solo para un año, aunque tampoco era cuestión de decirlo porque tampoco quería que la gente dijera que estaba llorando para que me den algo. No, esa no era la historia. Iba a ser un año nada más pero al final lo valoramos, el grupo lo ha pasado muy bien, hemos vuelto con ganas y en mi casa ya hemos cogido la dinámica de los ensayos... Y sobre todo había una cosa fundamental que es que yo sabía que si paraba ya no salía de nuevo en el Carnaval. Yo no paraba para volver dentro de tres años. No, no. Cuando se pare yo creo que se va a parar del todo.

P.Eso significa que la vuelta de momento es indefinida por decirlo de algún modo

R.Bueno, yo digo lo mismo que el Cholo, vamos a ir partido a partido. Salimos este año y el que viene ya veremos. Lo que sí tengo claro es que el año que yo pare, no creo que vaya a volver con la chirigota mía al Falla.

P.Durante años ha tenido que escuchar el grito de 'Yuyu vuelve'. ¿Ahora qué le dicen?

R.La gente ha acogido muy bien la chirigota del año pasado y este año pues ha vuelto a acoger esta bola extra, la gente está satisfecha. Yo creo además que es una chirigota que aporta calidad al concurso y que te puede gustar más o menos, pero que es una chirigota que va a estar ahí siempre dando lo mejor que pueda, por eso creo que la gente la acoge bien y no hay sensaciones ahora mismo de que se sobre aquí.

P.Después de tantos años fuera del Concurso, ¿qué cambios ha notado en el Carnaval desde que sacó 'Los emires' a la chirigota del año pasado?

R.Bueno, cambios lógicos por la influencia de las redes sociales y el condicionamiento del humor por el estado general de cómo está todo el país. Ya hoy cualquier chistecito, me refiero a chistecitos, no chistes hirientes, cualquier chistecito se vincula a xenofobia, a machismo, a racismo. A lo mejor son chistes inocentes pero hay gente que se molesta por todo. Los autores se están coartando mucho. Hay letras que no se entienden porque tú las cantas por un lado y la gente la interpreta por otro, y yo no tengo culpa de que la gente no haya terminado la EGB. El año pasado, por ejemplo, sacamos un pasodoble totalmente inocuo a personas que eran transespecie y se sentían animales y la gente decía que era homófobo. La gente no se entera.

R.Y luego el concurso sigue estando igual por el público, pero también muy cambiado por la de vueltas y trámites administrativos que hay que hacer para la chirigota, lo que cuesta ya seguir en esto con gente dada de alta, creando sociedades limitadas para hacer tu chirigota, esto ya es una cosa que creo que se está yendo de las manos.

P.Sa dado un salto en la profesionalización del espectáculo en este tiempo

R.Claro, y esa profesionalización hace que suban los costes. Hoy sacas una chirigota y para ir a cantar fuera tienes que pedir un dineral porque si no es que no te sale rentable, porque si no te vas de tu casa y cuando quitas autobús, seguridad social, IVA, altas en empresa y toda la historia, pues al final te quedan 60 euros para cada uno y ya no estás para jugartela en la carretera para ir a ganar 60 euros ni 100 euros en ningún lado. Entonces ha habido un salto de mucha profesionalidad, se ha profesionalizado mucho.

R.Ha cambiado también el Concurso en la manera de consumirlo. Ahora ya está todo en YouTube a los 2 minutos. En fin, que ha cambiado mucho en lo tecnológico y en lo empresarial.

P.Y con esos cambios y esa piel más sensible de la que me habla ¿Hace más difícil escribir un repertorio?

R.No. Alguna vez te lo puedes pensar, pero yo siempre, de toda la vida, he intentado no llevar un repertorio agresivo ni mi chirigota se ha caracterizado nunca por llevar chirigotas hirientes ni nada. Lo que pasa que a lo mejor había chistes que en su época pues hacían gracia y la gente ahora piensa que son más machistas o lo que sea, o más raros. Yo hago lo que quiero, pero pienso sobre todo en no ofender. Y si no es ofensivo pero alguien se lo toma mal, pues ya es problema suyo, no mío.

P.En su estilo de chirigota, ¿os ha dejado muy solos la retirada del Selu del Concurso?

R.Nos deja un poquito más solos, pero también hay gente que está cultivando esa historia. La chirigota del Bizcocho ha cultivado también algunos pasodobles de humor; los chavales de 'Los calaítas', el Peluca el año pasado hizo algún pasodoble así de cachondeo. Yo creo que es verdad que no es un tipo de pasodobles que abunde porque es muy difícil hacerlo, pero sí que alguna gente está tomando esa senda.

P.Considera que se está dando una renovación en la chirigota con la llegada de autores jóvenes

R.Yo lo he dicho siempre, he visto más renovación por ejemplo en los coros y en las comparsas que en la chirigota. Porque la renovación no es que salga alguien puntualmente un año. Un año se puede ganar, como el año pasado lo hicieron 'Los calaítas', otro año los chavales del Popo, con 'Los de Gris'.... Ganar un año no es que esté al alcance de todo el mundo, pero sí que es factible, se puede ganar. Pero cuando yo hablo de renovación es que una chirigota se mantenga diez, quince años en los puestos de arriba. Y eso hoy en día no hay demasiadas. Está Manolín Santander, que recogió el testigo de su padre, el Bizcocho lleva también algunos años. Pero después de eso, así de chirigotas que todos los años estén apuntando arriba en semifinales... Hay una que un año llega a la final, otro año se queda en cuartos, pero no hay una consolidación, falta un poquito de esa continuidad a la gente que viene atrás.

P.¿Y qué nos puede contar de 'Los que van a coger papas?'

R.Pues mira, de momento nada porque el tipo se presta a muchas cosas. Ya se desvelará hoy. El año pasado se anunció directamente el tipo con los nombres de James Bond porque después de 15 años no quería que nadie me pisara el tema, pero este año hemos decidido mantener un poquito el misterio y que cada uno adivine.Creo que va a estar bien y a la gente le va a gustar.

P.Y de estilo, ¿sigue la misma senda con el sello Yuyu?

R.Igual que el año pasado, igual. Pasodobles de cachondeo, alguno con su puntito de crítica, creo que divertido. La chirigota sigue manteniendo los mismos mimbres de todos los años, no hay nada nuevo.

P.Este año se cumplen 40 años de la primera agrupación bajo su autoría

R.Sí, 40 años. Quita alguno, pero no sé si son 24 los que he salido en activo porque hay 16 años que no he estado saliendo por motivos diversos. Pero bueno, sí, la verdad que son 40 años que se dice pronto. Da hasta pánico ya.

P.Y la pregunta fija de este año, una copla con la que se quede de Paco Alba en el recuerdo en este 50 aniversario de su muerte

R.A mí me gusta mucho el pasodoble Oh Cádiz de 'Los Sarracenos'. Entre muchos, vamos, pero me quedo con ese.