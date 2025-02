Yuyu: "Es la chirigota más redonda que he firmado a nivel de pasodobles y cuplés en muchos años"

José Guerrero 'Yuyu' ha finiquitado la misión de semifinales con la mejor munición para este fase. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo demás ya se escapa de nuestras manos. Hemos sabido jugar con el repertorio de hoy, porque superar el pase de cuartos creo que era complicado, con los dos pasodobles dejamos el listón muy alto, pero hemos traído dos letras al nivel de semifinales y a partir de ahora, la suerte está echada y de nosotros no depende, desde luego".

Y es que lo de los pasodobles de Yuyu de este año cumplen y hasta superan las expectativas, hasta el punto de que le han pedido otro cuando han finiquitado su tanda. "El año de Tampax Goyescas nos pidieron otro cuplé, pero otro pasodoble no me habían pedido nunca. Y bueno, me encanta que la gente flipe y se siga riendo con los pasodobles".

Una sello marca de la casa Yuyu que "o te gusta o no te gusta, y a la gente que le gusta mi humor me va a seguir encontrando, de la misma forma que me fui hace quince años. Y al que no le gustaba entonces, tampoco lo hará ahora". Reconoce el veterano autor que en estos quince años su humor no ha cambiado, pero sí el contexto en el que concursa y los límites del humor, " pues ahora la gente está más tiquismiquis, todo es más políticamente correcto y hay que tener más cuidado. Las redes sociales influyen mucho. Pero bueno, no podía volver haciendo otra cosa distinta a la que hacía me fui. Yo hago lo que sé hacer, pues de lo contrario sería traicionarme a mí mismo".

Ese tipo de humor yuyesco, al que el cuarteto de Gago le dio su poquita de carga en su última actuación erigiéndole como "el dios del humor blanco", que el chirigotero se ha tomado muy bien, "fue maravilloso, lo hicieron con cariño y desde aquí les mando un abrazo grande".

Un año, el de este esperado regreso, repleto de emociones, "está siendo precioso, volver al Falla y disfrutarlo de esta manera, porque realmente es de los pocos años que estoy disfrutando el concurso", pese al enorme nivel en su modalidad. "Está complicado, y aunque no haya los pelotazos que vimos en aquella época, que eran de envergadura, está la cosa a un muy buen nivel, con las agrupaciones de siempre y con la gente nueva que ha venido, como el chaval de 'Los calaitas', que me parece una agrupación maravillosa, muy trabajada y buena".

Ya solo queda ver el veredicto del jurado en un año muy difícil, pero en el que Yuyu concursa, asegura, con "la chirigota más redonda que he firmado en muchísimos años, a nivel de pasodobles y de cuplés, y ha funcionado todo, además". Del resto del concurso, "si estamos en la final vamos a venir sobre todo a disfrutar, vengo a competir y ojalá llegue a lo más alto, pero no tengo el veneno de antes. Que el jurado haga lo que tenga que hacer, ya solo me queda gustar y disfrutarlo".