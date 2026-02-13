Yuyu besa el suelo del Falla en un gesto que suena a despedida pero... " vamos a disfrutar este año y ya veremos"
El cuplé por presentar el libro a Juanma Moreno: "Me afectaría que un amigo me dijera que yo soy un machista, un homófobo... pero que me lo diga un tío que no me conoce de nada, pues sinceramente no me afecta"
La chirigota 'Los que van a coger papas' en el COAC 2026
El gesto final del Yuyu besando el suelo del Teatro Falla al acabar la actuación de su chirigota 'Los que van a coger papas' en esta gran final, una vez elegido como primer pontífice gaditano de la historia, se ha interpretado como una despedida del Carnaval, aunque el autor, ya fuera del escenario, no ha sido tan rotundo como el gesto realizado. "Bueno, a despedida sonaba también el año pasado. Yo sinceramente volví el año pasado con la sana intención de que fuera un año nada más, independientemente del premio. Pero bueno, se rodearon las circunstancias de componentes, de familiares. Entonces lo pasamos muy bien, nos decidimos a salir tarde y al final decidimos tener una bola extra y tirar otro año más. Pero sobre todo por una cosa, porque yo tengo la sensación y ya no es una sensación de ganar, de no ganar, porque ya nosotros, aunque suene un poco inmodesto, lo que vayamos a hacer en carnaval ya lo hemos vivido. O sea, yo ya he ganado, ya me he quedado fuera, yo he sido cajonazo, yo he sido primero, yo he sido segundo. Y entonces lo que te mueve ahora es disfrutarlo con tu gente", explicó.
"Este año pues lo hemos tirado con la gente, y sobre todo había una cosa fundamental que yo le dije a mi gente, a mi familia, que si yo paro, se acabó. No me veía parando el año después de los James Bond para retomar dentro de cuatro o cinco años, porque yo tengo a mis niños,quiero disfrutar de ellos. Entonces, si te digo ahora que no salgo, a lo mejor dentro de dos años que viene salimos, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar este año y ya veremos. Y si nos vamos, habrá otra gente que venga. Aquí el carnaval no se muere por nadie", añadió.
La chirigota cantó un segundo cuplé a las críticas que ha recibido Yuyu por presentar e n Cádiz el libro de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, por lo que le han llovido palos en las redes sociales y en el COAC 2026 en forma de coplas. "Yo no tenía claro cantar este cuplé, pero el grupo ha querido hacerlo. Creo que hemos contestado con cachondeo, ¿no? Sin rabia, ¿no? Es más, yo creo que ha rabiado más alguna gente porque hayamos entrado en la final que nosotros por lo que nos hayan escrito. Tengo casi 60 años y a mí me afecta lo que me diga la gente que me conoce. Que un amigo me dijera que yo soy un machista, un homófobo... pero que me lo diga un tío que no me conoce de nada, pues sinceramente no me afecta.
Incidía Yuyu en este tema para señalar que "mi mujer no estaría con una persona machista, mi mujer no estaría con una persona homófoba, mi mujer no estaría con un facha. Entonces, que la gente quiera decir lo que diga. Esto es carnaval, que cada uno escriba lo que quiera, pero nosotros lo hemos tirado por el cachondeo. Es una pildorita, pero de cachondeo y ya está. Yo ni estoy mosqueado, ni estoy enfadado, nada".
