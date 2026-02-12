La pregonera infantil del Carnaval de Cádiz 2026, la gaditana Ainhoa Morillo Jarana, ha llegado hasta la plaza de San Antonio, donde esta tarde realiza su proclama de la fiesta, desde la plaza Fragela acompañada por un animado cortejo.

La pregonera, de 12 años de edad, es alumna del colegio La Salle Viña y está muy vinculada a la fiesta en la que ha participado en varias ediciones en la modalidad de cuarteto. Así, comenzó su andadura en 2023 en ‘Los consentidos’ y en el año 2024 participó en ‘Vaya elementos’, consiguiendo acceder a la Gran Final en sendas ediciones. En 2025 volvió a pisar las tablas del Gran Teatro Falla como integrante y directora del cuarteto ‘Las primeras de Cádiz, Cádiz’.

Ainhoa y su cortejo salieron de la misma plaza del Falla, donde esta tarde se desarrolla la final de la categoría infantil, a las 17.30 horas de este jueves, media hora antes de empezar su pregón en la plaza de San Antonio. Antes, han recorrido las calles San Rafael; Hospital de Mujeres; Mercado central; Plaza de las Flores; Columela; Plaza del Palillero; Novena y Ancha.

Además, hay que recordar que además del pregón, la plaza de San Antonio acoge a partir de ls 20.00 horas el concierto de Las Guerreras K-Pop.