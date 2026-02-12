El Tomate ('Los locos'): "En mis 26 años de Carnaval ha sido la decepción más grande"

"En mis 26 años de Carnaval ha sido la decepción más grande. No lo esperábamos, la verdad". Sergio Guillén 'El Tomate', coautor junto al Piru de la comparsa 'Los locos', la Comparsa de la Cantera, que se ha quedado a las puertas de la gran final de este viernes en el COAC 2026, expresaba en la mañana de este jueves, horas después del veredicto del jurado, su tristeza y la de su grupo.

El autor, que también ha degustado el sabor amargo del fallo en chirigotas con 'Los hombres de Paco', estima que su comparsa "contaba con el favor de la gente, eso se palpaba, y viendo los tres pases que hemos dado con pasodobles bastante potentes, pues no lo esperábamos".

"Ha sido un palo porque nos veíamos peleando arriba, lo notábamos en las sensaciones y en las de los aficionados. Porque creo que no hay una comparsa que se haya destacado para ganar. Hay calidad, pero no una comparsa clara favorita".

Admitió que si bien cuando la comparsa fue 'Y seguimos cantando' y se quedó fuera de la final, "lo entendí porque la idea no cuajó", esta vez "es difícil de asumir".

El Tomate señalaba, respecto a la repercusión de su cajonazo, que "tengo el teléfono a reventar de mensajes y en las redes sociales está siendo una pasada, como nunca me había ocurrido". "Toca felicitar a las comparsas clasificadas y no hay más. Qué le vamos a hacer, seguiremos haciendo Carnaval", concluía.