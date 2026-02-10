La emotiva letra de la comparsa 'Los Locos' al pueblo de Grazalema y a la Sierra de Cádiz tras las inundaciones: "De Arcos a Puerto Serrano volverá a salir el sol"

El éxodo obligado de la población de Grazalema tras las fuertes lluvias fue uno de los temas estrella de la segunda sesión de semifinales del COAC 2026. La comparsa del Piru y el Tomate fue la encargada de traer una de las letras más aplaudidas: llamaron a la unión de los pueblos de Cádiz para ayudar con todo a Grazalema.

"Si de verdad fuera el viento y su poder yo tuviera, me llevaría a otro lado las lluvias que han destrozado al pueblo de Grazalema'", dicen al inicio del pasodoble estos comparsistas. Los grazalemeños continúan realojados en Ronda tras la amenaza de hidrosismo y corrimientos de tierra que llevó a evacuar al pueblo al completo. Antes de eso, las imágenes de calles inundadas y casas donde el agua salía de los enchufes recorrieron todo el país.

"No sabes cuánto daría por dar sentido a los vientos para barrer al momento de nuestra Sierra el lamento", continúan. El desarrollo del pasodoble continúa dibujando lugares comunes en la rutina de un pueblo como Grazalema: los balcones con geranios, el sabor del queso de la Sierra y el pan recién hecho.

Después continúan ofreciendo toda la ayuda posible: "Aunque no soy el hijo del viento te doy mis manos. Pues debajo de este disfraz hay un gaditano que los brazos tiene tendidos para sus paisanos". Con el augurio de que el sol volverá a toda la Sierra, un hecho obvio pero que se está haciendo eterno con esta cadena de borrascas, la letra del pasodoble deja promesas condicionadas a lo que ocurriría si ellos fueran el viento. "Si fuera el viento volaba a tus pueblos blancos, si fuera el viento, y devolvería a tus casas a sus cimientos para llenarla de recuerdos que la lluvia te arrancó", aseguran.

El remate del pasodoble es un alegato a la unión de la provincia de Cádiz, un territorio de más de un millón de personas que a veces funciona como reinos de taifas. De ahí que llamen a romper las fronteras. "De Algeciras hasta la campiña, desde nuestra tierra marinera, que se unan los pueblos vamos a romper nuestras fronteras. La provincia de Cádiz luchando como si una fuera para que la Sierra vuelva a ser lo que era", concluyen.

La letra completa del pasodoble a Grazalema de la comparsa 'Los Locos' en el COAC 2026

Si de verdad fuera el viento y su poder yo tuviera, me llevaría a otro lado las lluvias que han destrozado al pueblo de Grazalema

No sabes cuánto daría por dar sentido a los vientos, para barrer al momento de nuestra Siera el lamento y así alejar su dolor

De un soplo devolver a los balcones los geranios, el sabor del queso viejo alimentando al vecindario

El aroma al pan caliente que se hace a diario, para aliviar el calvario que la lluvia nos dejó

Y aunque no soy el hijo del viento te doy mis manos, pues debajo de este disfraz hay un gaditano que los brazos tiene tendidos para sus paisanos

Aquí tienes a tu gente, aquí tienes a tus hermanos. Y aunque no soy el hijo del viento, te doy mis manos. De Arcos a Puerto Serrano volverá a salir el sol.

Si fuera el viento volaba a tus pueblos blancos, si fuera el viento, y devolvería tus casas a sus cimientos para llenarla de recuerdos que la lluvia te arrancó.

De Algeciras hasta la campiña, desde nuestra tierra marinera, que se unan los pueblos vamos a romper nuestras fronteras.

La provincia de Cádiz luchando como si una fuera para que la Sierra vuelva a ser lo que era.