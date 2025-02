'El Tomate': "La comparsa trae una nueva apuesta en cuanto a interpretación"

La Comparsa de la Cantera, ya asentada entre las candidatas a los puestos altos de la modalidad a pesar de la juventud del grupo, trae este sábado al Falla, en la sesión número 17 de preliminares, una nueva propuesta tras ‘Y seguimos cantando’ (2024) y las dos finales consecutivas de 2022 y 2023. Hablamos con uno de sus autores, Sergio Guillén ‘El Tomate’, encargado del repertorio junto a su buen amigo El Piru.

Pregunta.-¿Qué se van a encontrar los aficionados con ‘Los del otro barrio’?

Respuesta.-Una comparsa con un sello fresco, gaditano, como siempre, y una apuesta nueva en cuanto a interpretación. La idea se prestaba y lo hemos potenciado. Es una manera de enriquecer el repertorio.

P.-¿Qué cambios presenta el grupo?

R.-No pueden salir Alicia, Pablo y Juanillo. Y entran Pablo Portela, Javi Baena y Juanmi del Pino. Mantenemos la base y de la comparsa de la cantera quedan diez componentes. Son una pandilla de amigos y puedo presumir de tener una familia. Se implican y están formados como para discutirte el porqué de una letra.

P.-Siempre con el riesgo añadido de que comparsas de grandes nombres puedan fichar a vuestros componentes.

R.Sí, eso siempre está ahí. Hombre, si a uno de los chavales lo llama Martínez Ares soy el primero que le digo que aproveche la oportunidad. Es un grande del Carnaval al que voy a echar de menos este año. Antes que autor soy aficionado y ojalá volviera también Tino Tovar y entre todos empujásemos la modalidad.

P.-¿Cómo se gestionan los ensayos cantando tan tarde en el Concurso?

R.-Nosotros hemos cantado el último día el año pasado y eso no se lo deseo a nadie. La gente con sus quinielas hechas, es un día malo para todo… Esta vez también es tarde, aunque no tanto. Intentamos hacer ensayos cortos y productivos, aunque divertidos. Son más ensayos psicológicos que otra cosa. Ensayar en plan sargento solo provoca agobiar al grupo.

P.-¿Qué opinión le merece, por cierto, la extensión de las preliminares?

R.-Creo que hay que hacer algo, porque son infinitas ¿Tiene magia la preselección? La tiene, pero no se puede sustentar solo para cachondearse de las agrupaciones malas. Eso no vale. Utilizar la preliminar para tú pasarlo bien escuchando a las malas, no puede ser así si queremos calidad. Eso devalúa el concurso. Y luego pasa lo que pasó con la chirigota ‘Abre los ojos’, que para mí es una falta de respeto a nuestra cultura, a nuestra fiesta y a nuestra identidad. Las preliminares tienen magia, porque hay cosas que sorprenden. Yo creo que deberían tener más agrupaciones por día. Este año se podrían haber puesto sesiones de siete grupos.

P.-Después de dos finales consecutivas en 2022 y 2023, ¿cómo se gestiona el éxito en un grupo tan joven?

R.-Cuando cantamos con ‘Los niños sin nombre’ el primer día aquello fue un bastinazo. Los niños tenían entre 17 y 19 años. Después de cantar nos reunimos con ellos el Piru y yo. Les dijimos que lo que habían vivido, aunque era muy bonito, no era la realidad. Que tenían que saber disfrutar y que esto es Carnaval. Les preguntamos dónde iba cada uno al día siguiente. ‘Yo a estudiar, yo a trabajar’. Pues esa es la realidad. Somos un grupo de amigos a los que nos apasiona esto, que no deja de ser Carnaval. Y ese concepto no nos hizo falta repetirlo más. Por suerte, tenemos un grupo que es una maravilla.

P.-¿Considera que el grupo tiene ya la madurez suficiente para estar muchos años en la pelea?

R.-Sí. Es más, tuvimos la suerte de meternos en la parte alta desde el principio. Nos costó menos que a otros, esa es la verdad. Se nos abrió la puerta muy pronto y ya el conjunto está muy asentado. Para que ocurra eso hay que marcar un estilo, que creo que lo tenemos. A eso le unimos la calidad y un grupo con carisma. En definitiva, todo lo que se puede controlar. Ofrecimos algo nuevo y sorprendió.

P.-¿Qué le parece lo visto hasta ahora en la modalidad de comparsas?

R.-Hay un nivel muy bueno y es positiva la vuelta de Bienvenido. Estos años atrás vemos que la final se está renovando. Entró Jona, entró Manolo Cornejo, entramos nosotros. A lo mejor eso era impensable hace seis años. Pero el relevo ha llegado, está, y puede ser un año muy bonito. Creo que nosotros abrimos una tendencia en cuanto a que se valore a los que vienen empujando desde abajo. El público está valorando a autores y comparsistas que están muy formados y que ofrecen calidad.

P.-La comparsa de la cantera, ay la cantera, de la que usted es uno de los estandartes. ¿Qué opina de todo lo que ha ocurrido antes del Concurso?

R.-Nos ha salpicado con la comparsa juvenil ‘La barricada’. Me duele mucho, porque yo me he criado en la cantera, igual que mi comparsa. Y que haya gente que le haga esas cosas a los niños… esas personas deberían estar vetadas en el Carnaval. Y que se tomen medidas legales, que se van a tomar.