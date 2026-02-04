Tipos para curar el desastre: los detalles del disfraz y escenografía de 'DSAS3', la comparsa de Jesús Bienvenido

Una unión de miradas, trabajo y talento para curar el ‘DSAS3’. Jesús Bienvenido quería denunciar la preocupante situación de la sanidad pública en Andalucía y se ha escenificado en un tipo y una puesta en escena que personifica al personal sanitario como bufones, que es como lo ven a ellos y a los usuarios “aquellos que están haciendo de la sanidad un negocio”. Desde esa idea, y desde el último hospital en pie, quería “decirle todas las verdades”, explicaba el autor de la comparsa en su estreno.

Para ello Bienvenido, Dani Obregón, y la artesanía de Artifex, junto con Jorge El duende en la confección, se pusieron manos a la obra. Eso sí, con poco tiempo porque el autor “se decidió muy tarde en salir”, cuenta Manuel Sánchez, de Artifex, que lleva trabajando en las comparsas de Bienvenido desde ‘Los mendas lerendas’, satisfecho con este resultado. “Hasta última ahora se le ha estado dando vueltas, buscando ultimar todos los detalles”.

La capa de uno de los 7 tipos de 'Dsas3', con guantes. / Germán Mesa

“El tipo representa a los diferentes empleados sanitarios -médicos, celadores, mantenimiento, enfermeros,...- con unos tipos abufonados, que es como se les ve a ellos, y buscarle así su parte cómica, de teatro, al disfraz”, explica el artesano, ganador con este grupo el año pasado de la Aguja de Oro con ‘Las ratas’ y que atesora más en su gran experiencia en el Carnaval.

En los tipos, hasta 7 diferentes, apunta Dani Obregón, podemos ver muchos elementos que se usan cada día por los sanitarios: guantes, jeringuillas, goteros, mascarillas mamografías,… Con una paleta de colores que ya tenía en mente este comparsista hay telas hechas especialmente para estos disfraces, como la de los rombos de la percusión. Cosidos sus solapas llevan el símbolo utilizado por la medicina, como el Bastón de Asclepio, con una serpiente enrollada en un tronco. Desde Artifex se han encargado de la sombrerería, de la caracterización, de envejecer unos tipos confeccionados por Jorge El duende. “Ha sido confeccionado en tan solo dos semanas de duro trabajo, donde mi taller era un auténtico DSAS3 lleno de retales, guantes, radiografías, agujas y muchísimo color”, comentaba el sastre a través de sus redes sociales.Se completa con el maquillaje de Fátima Fraga.

El cuello de uno de los disfraces de 'DSAS3' / Germán Mesa

Miriam Ballesteros, en 'DSAS3'. / Germán Mesa

El hospital, con cajas de medicamentos

El hospital merece su capítulo aparte. Es el último hospital que queda, según va cantando la comparsa en su repertorio, pero no es un hospital cualquiera. “Jesús tenía claro que no se representara un hospital al uso, sino hacerlo igualmente más chirigotero. Es el último hospital que queda, decadente -en la puerta ya te lo avanza un esqueleto dibujado-, pero me preguntó si era factible desarrollarlo como si fueran cajas de medicamentos y así ha quedado”, apunta sobre una resultante puesta en escena. Los nombres de los medicamentos no están elegidos al azar, “y tampoco queríamos que fuera con los nombres verdaderos”, sigue ahondando Manuel Sánchez.

Detalles de las cajas de medicamentos, con nombres carnavaleros en el hospital de 'DSAS3' / Lourdes de Vicente

Así que finalmente lleva nombres inventados, relacionados con el Carnaval. Podemos ver desde Ventolín Santander, Nolytil, ácido estribíllico, corocetamol hasta la propia escenografía firmada como Artifexiticina.

“Está realizado con con armazones de madera, tela de lienzo y pintados. Las ventanas son blíster de pastilas con unos bastidores de bolas de plásticos, pintados y envejecidos”. Todo un esfuerzo y tarea que ha merecido la pena cuando se abre el telón.