Más sol y menos viento: el cielo da brillo al Domingo de Coros en Cádiz

El domingo fue muy distinto al sábado. Por dos cuestiones, principalmente: la ausencia de viento dejó una sensación térmica más agradable y la afluencia de público fue mayor, con creces. Así que fue un poco más difícil escuchar coplas, aunque la dispersión de lugares que las callejeras llevan años practicando tiene sus frutos para evitar aglomeraciones.

Hubo mucha expectación por escuchar a la chirigota del Selu en el Oratorio. Sobre las dos de la tarde en el monumento a Moret cantaba la comparsa de Manuel Cornejo ‘Los invencibles’ y la chirigota de Choza ‘Los de la tribu de al lado’ en la calle Pelota. Eran las dos y media cuando la antología ‘Cádiz, de mil colores’ cantaba en la puerta del BBVA de la calle San Francisco, ‘piando’ por derecho coplas históricas como el pasodoble de ‘Los vikingos’ o la presentación de ‘Encajebolillos’.

Dos concursos convocaron a los aficionados ávidos de repertorios: el de pasodobles y cuplés de la peña La Estrella en la plaza de Candelaria y el de la asociación de vecinos Murallas de San Carlos en la plaza de España.

En el Oratorio se congregó mucho público para disfrutar con la chirigota del Selu

Los carruseles arrancaron más tarde de lo previsto. Al filo de las dos y media en el caso del de la plaza de Mina. Allí había buen ambiente y se podía escuchar con comodidad a coros como ‘La esencia’ o ‘ADN’ -acompañándose de un bajo eléctrico-, ambos demostrando que afrontan el inicio del Carnaval con buenas voces.

Mucho más público había en los alrededores del Mercado Central, en el carrusel de La Plaza de toda la vida. Allí se dejó ver el cantante Manuel Lombo, que se fotografió junto al coro ‘El sindicato’.

En Marqués de Valdeiñigo, calle rebautizada como de Paco Rosado, y ante lo que fue el bar Las Coplas del recordado autor, entonaba sobre las cuatro de la tarde unos cuplés el cuarteto de Miguel Ángel Moreno ‘¡Que no vengan!’, acordándose el propio autor, Figue, Gago, Chicho y Tello de la sevillanía y beticismo de Manu Sánchez.

Muy cerca, en la plaza de San Agustín, la chirigota del Yuyu ‘Los que van a coger papas’ congregaba a un nutrido público.

El centro de la ciudad se fue despejando un poco porque se acercaba la hora de salida de la cabalgata, así que muchas familias realizaron el traslado hacia extramuros por la Cuesta de las Calesas.

La tarde entraba en juego y con ella, la hora de las agrupaciones callejeras. ‘Carne de Nu’, la chirigota de José Manuel Cossi, se estrenaba en la calle Sagasta, explicando que con sus 50 años vuelven a las discotecas.

En la misma calle, concretamente en el número 36, estaba el llamado Cuarteto Caletero de Sagasta, este año con un gargajillo (cangrejera) en la cabeza. También ofreció por allí sus rimas el romancero ‘Una gran obra de arte’.

Las primeras horas de la jornada tuvieron como protagonista a la cantera. En el Paseo Marítimo se celebraba la Batalla de Coplas de la categoría de juveniles. Para los más pequeños hubo actividades en la Glorieta Ana Orantes y en la Casa del Carnaval, ‘Coloretes, Glitter y Fantasía (Pintacaras y maquillaje con temática de Carnaval).